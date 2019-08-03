Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili sızıntıları takip ediyorsanız, yakında tanıtılacak telefonun 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olacağını duymuş olmalısınız. Kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmayan bu durum Galaxy Note 10'un kulaklık adaptörüne ait görsellerin internete düşmesi ile birlikte neredeyse kesinleşti.

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Amiral gemisi telefonu satın alanlar bu adaptör sayesinde 3.5 mm kulaklıklarını kullanmaya devam edebilecekler. Yayınlanan görsellerde beyaz renkli bir 3.5 mm – USB-C adaptörünün yer aldığını görüyoruz. Samsung'un bu aksesuarı Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın kutusuna dahil etmesi bekleniyor.

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7 Ağustos'ta tanıtılacak telefon ilgi çekici birçok özellik sunacak. Bunlar arasında 25 W'lık süper hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojisi bulunuyor. Ayrıca cihazın IP69 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirtelim. Yeni Galaxy Note’un resmi lansmanına bir haftadan az bir süre kaldı. Amiral gemisiyle ilgili tüm detayları yakında hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.sammobile.com/news/dongle-life-galaxy-note-10-3-5mm-to-usb-c-adapter-pictured-in-leak/