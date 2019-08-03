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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı

Önümüzdeki hafta tanıtılacak Samsung Galaxy Note 10'da 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak. Akıllı telefona ait 3.5 mm – USB-C kulaklık jakı adaptörünün görselleri sızdırıldı.
4 gün
3,2b
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili sızıntıları takip ediyorsanız, yakında tanıtılacak telefonun 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olacağını duymuş olmalısınız. Kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmayan bu durum Galaxy Note 10'un kulaklık adaptörüne ait görsellerin internete düşmesi ile birlikte neredeyse kesinleşti.
Ayrıca Bkz. "Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak"
Amiral gemisi telefonu satın alanlar bu adaptör sayesinde 3.5 mm kulaklıklarını kullanmaya devam edebilecekler. Yayınlanan görsellerde beyaz renkli bir 3.5 mm – USB-C adaptörünün yer aldığını görüyoruz. Samsung'un bu aksesuarı Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın kutusuna dahil etmesi bekleniyor.

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7 Ağustos'ta tanıtılacak telefon ilgi çekici birçok özellik sunacak. Bunlar arasında 25 W'lık süper hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojisi bulunuyor. Ayrıca cihazın IP69 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirtelim. Yeni Galaxy Note’un resmi lansmanına bir haftadan az bir süre kaldı. Amiral gemisiyle ilgili tüm detayları yakında hep birlikte öğreneceğiz.


https://www.sammobile.com/news/dongle-life-galaxy-note-10-3-5mm-to-usb-c-adapter-pictured-in-leak/ Yorum Yaz
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cumur 4 gün en beğenilen CemalSanane
teknoloji sitesi burası ne tür haberler yapsın magazin falan mi versin ürün pahalı diye adamlar işini yapmasın mi ?
1 Yanıt Yanıtla +17
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Apsny 4 gün
Son kale de düştü yazık cidden en azından s12 serisine kadar devam etmeliydi
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cumur 4 gün CemalSanane
ukalaya bak hele yazmayı öğrenmemiş daha bana kitap oku diyor, önce Türkçe yazmayı konuşmayı öğren sonra akıl ver
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ipli jeton 1 gün
Şu 3.5 mm jakı sığdıramıyoruz diye bahane üretiyorlar ya. İnanın ağızlarına kürekle vurasım gelir.
Telefonun arkasını zilyon tane kamerayla doldurup yok şöyle iyi böyle iyi diye pazarlarken, kulaklık jakına yer bulamıyoruz demeleri tam kürekle vurmalık.
Type-c hem analog hem de dijital sesi destekliyor. Büyük ihtimalle maliyetten kaçınmak için analog tercih ederler. Böyle olursa telefon cebinizdeyken jak oynadıkça sesler gacur gucur edecektir. Soylemesi benden.
Apple yapıyor ama onun kullandığı lightning konektörü usb gibi dandirik değil. Ayrıca tamamıyla dijital, analog opsiyonu yok.
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cumur 15 sa. ipli jeton
bu telefon için maliyet düşüneceğini sanmıyorum, 25w adaptör verip type c nin analog maliyetini mi düşünecek ? çok saçma olur ayrıca apple da type-c ye geçmeyecekmiydi 11. modeller ile tablette geçti
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Askaparta 1 gün
Kutuda olsun da, olmasın elma.
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danmur 2 gün
note 10 plus nedir ya?
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DH Misafiri 2 gün
Yazıklar olsun samsung.
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cumur 3 gün
en azından kutudan çıkacak parayla satmıyorlar
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yorumculuklar 4 gün
Bluetooth kulaklık rahatlığı yaşayan birisiyim ama kabloya göre aman aman avantajları yok. Ama ürünün ömrü uzadığı kesin, kablolu kulaklığı yürürken sık kullanıyorsanız bir süre sonra ses kalitesinde düşüş kesinlikle oluyor. Bunun dışında Bluetooth da kolay eşleme için bir standart olmaması hala kötü bir durum. Cihazı eşleme moduna alma gerekliliği, bazı cihazların tek eşleme hafızasının olması vb. durumlar cihazlar arası geçişleri zor hale getiriyor. Üreticiler de bunu avantaj olarak kullanıp kendi ekosistemindeki kulaklığı cloud üzerinden esliyor. Oysa nu tüm Bluetooth cihazlar icin yapılabilir.
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kreat 4 gün
Kimin neresine battı şu jak girişi. Marifet diye sokuyorlar gözümüze.
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Apsny 4 gün
Son kale de düştü yazık cidden en azından s12 serisine kadar devam etmeliydi
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Executor Arhentir 4 gün
Yarın çıkacak olan haber, at fav'a bekle
:

Samsung Galaxy Note 10'un şarj adaptörünün vidası'nı tasarlayan adam'ın dedesi nokia 1100 kullandığı ortaya çıktı...
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CemalSanane 4 gün Executor Arhentir
Olmadı bunun için ayrı konu açmalısınız
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CemalSanane 4 gün
Ne 10 muş be her yeni habere konu açılıyor sonrada ağlarsınız 1000000tl imiş fiyatı
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cumur 4 gün CemalSanane
teknoloji sitesi burası ne tür haberler yapsın magazin falan mi versin ürün pahalı diye adamlar işini yapmasın mi ?
1 Yanıt Yanıtla +17
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renega1 4 gün yeni yorumcu CemalSanane
Biz siteyi bu haberler için takip ediyoruz ve senin gibi boş yorum yapan muhalefet kitleden bıktık
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu adaptör kulaklık girişi galaxy note 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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