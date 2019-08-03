Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı

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Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili sızıntıları takip ediyorsanız, yakında tanıtılacak telefonun 3.5 mm kulaklık girişinden yoksun olacağını duymuş olmalısınız. Kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmayan bu durum Galaxy Note 10'un kulaklık adaptörüne ait görsellerin internete düşmesi ile birlikte neredeyse kesinleşti.Ayrıca Bkz. "Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak"
Amiral gemisi telefonu satın alanlar bu adaptör sayesinde 3.5 mm kulaklıklarını kullanmaya devam edebilecekler. Yayınlanan görsellerde beyaz renkli bir 3.5 mm – USB-C adaptörünün yer aldığını görüyoruz. Samsung'un bu aksesuarı Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın kutusuna dahil etmesi bekleniyor.
Geri sayım başladı
7 Ağustos'ta tanıtılacak telefon ilgi çekici birçok özellik sunacak. Bunlar arasında 25 W'lık süper hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojisi bulunuyor. Ayrıca cihazın IP69 sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirtelim. Yeni Galaxy Note’un resmi lansmanına bir haftadan az bir süre kaldı. Amiral gemisiyle ilgili tüm detayları yakında hep birlikte öğreneceğiz.
https://www.sammobile.com/news/dongle-life-galaxy-note-10-3-5mm-to-usb-c-adapter-pictured-in-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonun arkasını zilyon tane kamerayla doldurup yok şöyle iyi böyle iyi diye pazarlarken, kulaklık jakına yer bulamıyoruz demeleri tam kürekle vurmalık.
Type-c hem analog hem de dijital sesi destekliyor. Büyük ihtimalle maliyetten kaçınmak için analog tercih ederler. Böyle olursa telefon cebinizdeyken jak oynadıkça sesler gacur gucur edecektir. Soylemesi benden.
Apple yapıyor ama onun kullandığı lightning konektörü usb gibi dandirik değil. Ayrıca tamamıyla dijital, analog opsiyonu yok.
Samsung Galaxy Note 10'un şarj adaptörünün vidası'nı tasarlayan adam'ın dedesi nokia 1100 kullandığı ortaya çıktı...
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