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Samsung Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 mini hakkında yeni detaylar içeren OLED yatırım raporu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 mini hakkında yeni detaylar içeren OLED yatırım raporu yayınlandı
OLED sektörüyle ilgili Samsung Display ve LG Display'ı kapsayan Mayıs 2013 yatırım raporunu yayınlayan Korea Investment & Securities, panel endüstrisinin OLED bölümüne hükmetmesi sebebiyle Samsung ağırlıklı verilere yer verdiği dökümanda Galaxy S4 mini ve firmanın 6 inçlik yeni Galaxy Note modeli hakkında önemli detaylar paylaştı. Samsung'un 2013 ilk yarısında sınırlı sayıda da olsa OLED TV satışına başlayacağı analizlerini doğrular nitelikte veriler sunan kaynak, mobil piyasada OLED türünü benimseyen neredeyse tek isim konumundaki Güney Koreli üreticinin panellerinin kullanım alanını üst düzey çözümlerden orta seviyeye doğru genişletmeyi planladığını beyan etti. 5.5-nesil OLED üretim faaliyetlerinin beklentilerin üzerinde artış gösterdiği bildirilen Samsung, aynı orandaki yatırım harcamalarıyla 2014'te çok daha yüksek seviyelere ulaşacak talebi karşılamayı umut ederken; farklı OLED üretim operasyonlarını da büyütmeye devam edecek.
Kısa süre önce yeni görüntüleri sızan Galaxy S4 mini'nin Samsung'un orta seviye telefonlarda Super AMOLED'i yaygınlaştırma planı açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulanan raporda, Galaxy S3 mini modelinin istenilen satış performansını gösteremediği ifade ediliyor. Fakat amiral gemi sıfatlı Galaxy S4'ün geliştirilme projesine başından beri dahil olduğu belirtilen S4 mini, gerek tasarımı gerekse donanım elemanlarıyla S3 mini'den daha başarılı olabilmesi için inşa edilmiş. Yakında resmen tanıtılacağı onaylanan akıllı telefonun paylaşılan teknik özellikleri şöyle; 1.6GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A15 ve ARM Mali-T604 GPU'ya sahip Exynos Dual 5210, 4.3 inç qHD (960 x 540 piksel) Super AMOLED ekran, 1GB (3G versiyonu) - 2GB (4G versiyonu) sistem belleği, 8MP kamera, 2.100 mAh pil.
Samsung Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 mini hakkında yeni detaylar içeren OLED yatırım raporu yayınlandı
5.5G cam tabaka üretimini 2011'de faz 1 ve faz 2 ile başlayan Samsung Display, zamanla seri üretim hacmini artırarak mobil sektördeki büyümesiyle orantılı olarak yeni ekran ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Korea yatırım ve menkul kıymetler şirketi, Samsung'un faz 1 ve faz 2'deki uzun süreli çalışmaları ve aynı zamanda bu hatlar için yeni ekipman siparişi vermesi ile diğer hatların kurulumunun gecikmesinin uzak doğulu firmanın üretimde verimlilik sağlamak istemesinden kaynaklandığını savunuyor. Şimdiye kadar 5.5-nesilde yalnızca iki hatla yoluna devam edip çok sayıda ürün ve bazı müşterilere ekran tedarik eden Samsung, nihayet 2011 üçüncü çeyreği sırasında siparişini verdiği LITI üretim sürecini de içinde barındıran faz 3 esnek panel hattını tamamlıyor. Önümüzdeki aya kadar kurulumunun sonlandırılması beklenen yeni üretim hattı, aylık 24.000 cam tabaka üretimi gerçekleştirebilecek.
Samsung'un 6 inçlik ilk üst düzey akıllı telefonunda LCD kullanılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan döküman, satışını gerçekleştirdiği ürünlerdeki OLED kullanım oranını artırmak isteyen mobil sektörün liderinin böyle bir hamlede bulunmasına ihtimal vermiyor. Yalnız ne tür bir çözüm tercih edileceğine de kesin bir yanıt verilemiyor. Esnek ekranların kapsüllenme aşamasında yaşanan sorunlar, esnek ekranların henüz seri üretime girmemiş olmasından doğan belirsizlikler ve faz 3 hattının henüz üretime hazır hale gelememesi şirketin nasıl bir adım atacağının tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Fakat iki yıldır yeni bir üretim hattı açmayan ve mevcut üretim ekipmanı siparişlerini geciktiren Samsung'un bu sene fabrikalarındaki kurulu düzeni ve en önemlisi üretim verimliliğini etkileyebilecek bir adım atarak faz 3 esnek panel hattındaki faaliyetlerine başlamasının ardında önemli bir nedenin yattığı düşünülüyor.
Esnek faz 3 panel üretim hattı ile birlikte faz 4 ve yıl sonuna doğru faz 5 hattında da seri üretim kademesine ulaşacak olan Samsung Display'ın bu hatlarda yeni nesil akıllı telefonları için üretim gerçekleştirmesi bekleniyor. Faz 3'ten çıkacak paneller ise; seri üretim aşamasında elde edilecek verime bağlı olarak Samsung Elektronik tarafından son kullanıcıya hazır çözümlere entegre edilecek. Korea Investment & Securities, seri üretimin yüksek bir satış grafiği yakalamasına kesin gözüyle bakılan Galaxy Note 3'e yeterli gelmeyeceğini dile getiriyor ve daha farklı bir üründe denendikten sonra esnek OLED'lerin böyle büyük projelere dahil edilebileceği ihtimali üzerinde duruyor. 
Samsung Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 mini hakkında yeni detaylar içeren OLED yatırım raporu yayınlandı

http://www.oled-display.net/samsung-galaxy-s4-mini-technical-details-confirmed/ Yorum Yaz
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Like a Sir 6 yıl
s4 mininin gpu su s4 den iyi hatta piyasadaki en iyi gpu nasıl iştir bu :) (pvx600 ler daha çıkmadı şimdilik en iyi :D )
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aycibin 6 yıl
o kadar teknik detay son müşteriyi ilgilendirmez.son kullanıcı neyle ilgilenir...2100mah 4.3"lik telefonlar için rekor bir batarya.540p 4,3" için gayet yeterli ayrıca az pixel demek GPU'ya daha az yük,daha uzun pil süresi ve daha hızlı bir telefon demek.isviçre sitesinde S3'e göre 10% pahalı çıkmış.yani bizde de 1400TL civarı olacak sanırım.
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
S4 mini s3 ü acaba performansta geçer mi
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Unjust01 6 yıl
İsviçredeki akrabamdan işlemci getirmesini istedim bi site verdi ve S4 mini orda şuan satışta zaten :)

Link: steg-electronics.ch/...

Edit: Yanlış Link
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K.can.tas 6 yıl
S4 mini çok güzel s3'ten geçiş yapabilirim
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orhansuzi 6 yıl
ec865
S4 Mininin GPUsu S4den nasıl iyi olabilir?

S4 den iyi derken ? tekrar incele istersen S4 1.6 octa 1.9 quad iken minisi dual 1.6 :)
1 Yanıt Yanıtla
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Ömer Tuğrul 6 yıl orhansuzi
orhansuzi
ec865
S4 Mininin GPUsu S4den nasıl iyi olabilir?

S4 den iyi derken ? tekrar incele istersen S4 1.6 octa 1.9 quad iken minisi dual 1.6 :)

gpu kiyaslamaya calisip cpu ozelliklerini yazman ilginc olmus...
544mp3 ile mali t604 u kiyaslamalisin.
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gorkem2626 6 yıl
Bencede ben bir s3 mini kullanicisiyim ama kesinlikle bu sefer s4 mini iyi daha iyi olmali en azindan 4 cekirdek ve 2 gb ram olmali ki s3 den iyi olup s4 le surekli piyasada kalmali
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the-infinite 6 yıl
Ayrica s3 mini kac para one x kac para ?
İki kati be hocam.
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the-infinite 6 yıl
Benim demek istedigim madem ismi s4 mini olacak buna yakisan birsey olsun.
Hadi islemci yi ram i falan gectim ekran bari 1280*720 olsun ona da eyvallah.
Yoksa ismini gifip baska birsey koysun ne bileyim ace3 koysun.
Satis rakamlarina gelince ben analist degilim . Makalede yazan a gore yorum yaptim.
Turkiye da guzel satti belki de ama dunya genelinde olmaya bilir.
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Ömer Tuğrul 6 yıl
tek eksigi hd ekran olmamasi gibi.
diger ozellikleri ile s4 satisini rahat zorlar gibi.
3d 2d performansi s4un ustunde bile olabilir.
2+2 islemci bence gayet yeterli.
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haybora 6 yıl
one mini'yi de bi görelim..
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