Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S8 piyasaya çıkmasına rağmen, bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy Note 8'i geliştirmeye odaklanmış durumda. Geçen yılki Galaxy Note 7 sıkıntısı nedeniyle yaklaşmakta olan premium akıllı telefon Güney Koreli şirket için oldukça önem taşıyor.

Akıllı telefonla ilgili bazı önemli ayrıntıları zaten biliyoruz. Qualcomm'un en yeni yonga setine sahip olması beklenen cihazın arka kısmında LED flaşlı bir çift kamera yer alacak. Galaxy Note 8'in maketini gösteren yeni bir resim, akıllı telefonun arkasındaki çift lensli sistemi doğrularken, bunun dikey olarak konumlandırılacağını ortaya koyuyor.

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Galaxy S8'in arkasında iki kamera sensörünün yer alması bekleniyordu ancak Samsung aksi yönde bir karar aldı. Belki de şirket bu teknolojiyi kusursuz hale getirdikten sonra sunmak istiyor. Aynı şey, ekranın altına gömüldüğü söylenen parmak izi sensörü için de geçerli. Ancak son perakende sürümünde telefonun arkasına yerleştirilmiş olarak geldi.

Galaxy Note 8'de 6.3 inç Sonsuz Ekran görebiliriz

Galaxy Note 8 maketinin arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulmazken, Sonsuz Ekran'ın neredeyse tüm ön paneli kapladığını görüyoruz. Ön panelde, Samsung'un tarayıcıyı yerleştirebileceği bir alan yok. Dolayısıyla parmak izi sensörü ekranın altına gömülü olabilir. Apple'ın iPhone 8 ile aynı hamleyi yapması bekleniyor.

Galaxy Note 8'in 6.3 inç Sonsuz Ekran'la gelmesi beklenirken, çift kamera sistemi 3x optik zumlu 12MP ve 13MP sensörlerden oluşacak. S Pen stylus kalemle donatılacak cihazdaki bataryanın Galaxy Note 7'den biraz daha büyük olacağı söyleniyor.

Bir sonraki Qualcomm yonga setinin önümüzdeki yıl Galaxy S9 ile birlikte gelmesi beklenirken Note 8'in içinde Snapdragon 835 platformu çalışıyor olacak. Samsung'un halen üzerinde çalışmakta olduğu Galaxy Note 8 prototiplerinde değişiklikler yapma zamanı var. Merakla beklenen yeni cihazın nasıl şekilleneceğini bir sonraki sızıntılarda göreceğiz.

https://www.sammobile.com/2017/05/22/this-galaxy-note-8-dummy-shows-a-vertical-dual-camera-arrangement/