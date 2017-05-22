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Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı

Galaxy Note 7'lerin piyasadan toplatılmasından sonra Samsung için daha da önemli hale gelen Galaxy Note 8'in maketi sızdırıldı. Cihaz çift kamera ve 6.3 inç Sonsuz Ekran'ıyla dikkat çekiyor.
2 yıl
7,6b
1
40
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı
Samsung, Galaxy S8 piyasaya çıkmasına rağmen, bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy Note 8'i geliştirmeye odaklanmış durumda. Geçen yılki Galaxy Note 7 sıkıntısı nedeniyle yaklaşmakta olan premium akıllı telefon Güney Koreli şirket için oldukça önem taşıyor.
Akıllı telefonla ilgili bazı önemli ayrıntıları zaten biliyoruz. Qualcomm'un en yeni yonga setine sahip olması beklenen cihazın arka kısmında LED flaşlı bir çift kamera yer alacak. Galaxy Note 8'in maketini gösteren yeni bir resim, akıllı telefonun arkasındaki çift lensli sistemi doğrularken, bunun dikey olarak konumlandırılacağını ortaya koyuyor.
Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor"
Galaxy S8'in arkasında iki kamera sensörünün yer alması bekleniyordu ancak Samsung aksi yönde bir karar aldı. Belki de şirket bu teknolojiyi kusursuz hale getirdikten sonra sunmak istiyor. Aynı şey, ekranın altına gömüldüğü söylenen parmak izi sensörü için de geçerli. Ancak son perakende sürümünde telefonun arkasına yerleştirilmiş olarak geldi.

Galaxy Note 8'de 6.3 inç Sonsuz Ekran görebiliriz

Galaxy Note 8 maketinin arka panelinde bir parmak izi tarayıcısı bulmazken, Sonsuz Ekran'ın neredeyse tüm ön paneli kapladığını görüyoruz. Ön panelde, Samsung'un tarayıcıyı yerleştirebileceği bir alan yok. Dolayısıyla parmak izi sensörü ekranın altına gömülü olabilir. Apple'ın iPhone 8 ile aynı hamleyi yapması bekleniyor.
Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı
Galaxy Note 8'in 6.3 inç Sonsuz Ekran'la gelmesi beklenirken, çift kamera sistemi 3x optik zumlu 12MP ve 13MP sensörlerden oluşacak. S Pen stylus kalemle donatılacak cihazdaki bataryanın Galaxy Note 7'den biraz daha büyük olacağı söyleniyor.
Bir sonraki Qualcomm yonga setinin önümüzdeki yıl Galaxy S9 ile birlikte gelmesi beklenirken Note 8'in içinde Snapdragon 835 platformu çalışıyor olacak. Samsung'un halen üzerinde çalışmakta olduğu Galaxy Note 8 prototiplerinde değişiklikler yapma zamanı var. Merakla beklenen yeni cihazın nasıl şekilleneceğini bir sonraki sızıntılarda göreceğiz.

https://www.sammobile.com/2017/05/22/this-galaxy-note-8-dummy-shows-a-vertical-dual-camera-arrangement/ Yorum Yaz
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ALBAY 2 yıl en beğenilen
Valla fiyatlar o kadar yüksek çıkıyor ki isterse işlemci yerine jet motoru ile gelsin inanın hiç ilgimi çekmiyor artık.
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kimi_raikonen 2 yıl
Şahsen kavisli ekranları hiç sevmiyorum. Şimdi bir de 18.5/9 saçmalığını çıkardı samsung. Telefon satmamaya çalışıyorlar herhalde.apple dan nefret eden biri olarak yiğidi öldür hakkını yeme adamlar işlevsel telefonlar yapıyor.iphone 7 plus ekran kasa oranı %67 ama milyonlar satıyor.yani herşey tasarım değil.infinity display yapacağım diye sen parmak izi sensörünü arka taşıyorsun. Birde kameranın yanına koyuyorsun.deneysel aşamada sayılabilecek iris tanıma özelliğini amiral gemi telefona yerleştirmek neyin nesi.umarım bunların hiçbirini note 8 de görmeyiz.yani son kullanıcı aslında basit şeyler istiyor ama üreticiler farklılaşayım diye baya saçmalıyorlar.
Şahsen kavisli ekranları hiç sevmiyorum. Şimdi bir de 18.5/9 saçmalığını çıkardı samsung. Telefon satmamaya çalışıyorlar herhalde.apple dan nefret eden biri ola...
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TheMarjinaLs 2 yıl
Bizlerin bu teknolojilere ihtiyaçları var mı gerçekten ?
Son zamanlarda Touch lD o kadar uyuz etmeye basladı ki , parolasız kullanmaya basladım iPhone'umu
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carter 1 yıl
Telefon çıkar çıkmaz almak yerine beklemek her zaman daha mantıklı. S8+ kaç lira ile piyasaya çıktı malumunuz. Almayın ki fiyatları düşürmek zorunda kalsınlar.
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theyapici 1 yıl
valla mote5 de basıyom basyıom parmak zar zor okuyor kaynanamda zenfone3 aldık tık diye açıyor parmak izi note 8 hele bi çıksın yanmaz patlamazsa bakılır
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FlyingUnderpants 1 yıl
Bu fiyatlarla amiral gemi yerine fiyat/performans telefonlar bakıyorum, herkes gibi.
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aycibin 1 yıl
satıştan brkaç ay sonra başlar ekranım kırıldı ucuza nerde yaptırırımcılar
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kartal172 2 yıl
Her sene 3000-4000? aralığında telefon. Kimilerinde hobi oldu her sene telefon almak.
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takip1 2 yıl
Bu haliyle gelirse rakipsiz olur.
Uzaydan gelmis gibi duruyor.
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Whippoorwill 2 yıl
Eski havası yok Samsung telefonların. Klasikleşmiş home tuşunu arıyor insan.
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SaB0 2 yıl
Kalemi nereye sokacak bu kadar millet
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Rwenzori 2 yıl
Şu tasarım s8' den daha güzel, s8 fazla yuvarlak
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kadirirdem 2 yıl
Stereo Hoparlör gelirse bir de Parmak izi okuyucuyu Ön ekranın altına alırlarsa iş tamam olur ama fiyat işin içine girince yine olmaz.
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