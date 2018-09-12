Samsung Galaxy Note 9'un Arktik Gümüş varyantı ortaya çıktı

Samsung, geçtiğimiz ay New York'ta gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 9'u duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi akıllı telefonu Okyanus Mavisi, Lavanta Moru ve Gece Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürmüştü. Ancak şimdi cihazın Arktik Gümüş rengiyle de piyasada boy göstereceği anlaşılıyor.

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SlashLeaks isimli internet sitesi Galaxy Note 9'u Arktik Gümüş rengiyle gözler önüne seren bir görsel sızdırdı. Samsung'un bu renk seçeneğini tüm bölgelerde satışa sunup sunmayacağı şu an için bilinmiyor. Gelen haberler sadece ABD'deki tüketicilere sunulabileceği yönünde. Yine de bu konuda kesinleşmiş bir bilgi yok.

Gümüş renkli S Pen ile gelecek

Akıllı telefonun Arktik Gümüş versiyonu, gümüş renkte bir S Pen ile piyasaya sürülecek. Dolayısı ile cihazın sarı S Pen ile geleceğini umanlar hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere mavi Note 9'un yanında sarı renkli bir S Pen sunulmuştu ancak Arktik Gümüş varyantında böyle bir durum söz konusu olmayacak. Yeni renk varyantının ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belirsizliğini koruyor.

https://twitter.com/Slashleaks/status/1039552969178525696