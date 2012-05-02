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Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de 2 milyon satış barajını aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,5b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, 5.3-inç boyutunda Super AMOLED ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasında konumlandırdığı akıllı cihazı Galaxy Note'tan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Küresel pazara giriş yaptıktan 2 ay sonra 1 milyon, 5 ay sonra ise 5 milyon satış barajını aşan Galaxy Note, sadece ana vatanı Güney Kore'de 2 milyon satmayı başardı.
Samsung yetkilileri bu bilgilere ek olarak, nisan ayı itibarıyla Güney Kore pazarında %64'lük paya sahip olduklarını açıkladı.

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gunman233 7 yıl en beğenilen
Hemen her modelin 'gerekliliğini' kafasına göre pervasızca yorumlayanlar neredeler acaba? Ufak koreliler için bile boyutları iyiymiş demek ki talep çok. Herşeyi (özellikle büyük modelleri) boş boş eleştirenlerin şeyleri küçüktür belki anlarım ama sussalar daha iyi:)
Not: Şey=El, Boy, cep.
Hemen her modelin 'gerekliliğini' kafasına göre pervasızca yorumlayanlar neredeler acaba? Ufak koreliler için bile boyutları iyiymiş demek ki talep çok. Herşey...
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Burak1916 7 yıl
bide ics güncellemesi gelse daha iyi olacak.
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zetnakah 7 yıl
Rüyama bile girdi bu telefon
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eediz 7 yıl
HArika bi alet tabiki satıcak :D
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MrDj 7 yıl
samsung markasina sempatim var.eskiden hoslanmazdim ama ilk dokunmatik olarak galaxy mini aldim
hala onu kullaniyorum bir suru rom denedim brick oldu.Nazar degmesin banamisin demiyor.guney koreli firma calisanlarini tebrik ederim.basarilari daim olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar durun bi. Ben daha note yi alamadım siz şimdiden note 2 yi istiyosunuz :)
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cibicibi 7 yıl
Reserved
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depeche35 7 yıl
Note 2 çıkar çıkmaz benimdir !!! Yazın sonunu bekliyorum,pusudayımmmm
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erci501 7 yıl
note can dır.
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danGerfuLL 7 yıl
Güney Korelileri tebrik etmek lazım, hiç olmazsa adamlar paralarını ülke dışına çıkarmıyorlar.
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gunman233 7 yıl en beğenilen
Hemen her modelin 'gerekliliğini' kafasına göre pervasızca yorumlayanlar neredeler acaba? Ufak koreliler için bile boyutları iyiymiş demek ki talep çok. Herşeyi (özellikle büyük modelleri) boş boş eleştirenlerin şeyleri küçüktür belki anlarım ama sussalar daha iyi:)
Not: Şey=El, Boy, cep.
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