Samsung Galaxy Note, Güney Kore'de 2 milyon satış barajını aştı

Samsung'un, 5.3-inç boyutunda Super AMOLED ekranıyla akıllı telefonlar ve tabletler arasında konumlandırdığı akıllı cihazı Galaxy Note'tan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Küresel pazara giriş yaptıktan 2 ay sonra 1 milyon, 5 ay sonra ise 5 milyon satış barajını aşan Galaxy Note, sadece ana vatanı Güney Kore'de 2 milyon satmayı başardı.

Samsung yetkilileri bu bilgilere ek olarak, nisan ayı itibarıyla Güney Kore pazarında %64'lük paya sahip olduklarını açıkladı.

