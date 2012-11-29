Samsung Galaxy Note için Android 4.1.2 versiyonlu deneme yazılımı sızdı





Geçen yıl piyasaya sürdüğü üst düzey akıllı telefonlarını Jelly Bean sürümüne güncellemeye hazırlanan Samsung'un Galaxy Note için geliştirdiği Android 4.1.2'li deneme yazılımı internete sızdı. Daha önce xda-developers forumunda benzer bir yazılım paketi paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından kaynaklarıyla irtibata geçen Sammobile, bir cihaz üzerinde alınan bu deneme paketini direk Samsung sunucularından çekilen orijinal haliyle takipçilerine sundu.

Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonlu, JZO54K yapı numaralı N7000XXLSA üretici yazılımı, günümüz akıllı telefonlarının sahip olduğu en işlevsel çoklu görev özelliklerinden biri olan Multi-Window desteğini beraberinde getiriyor. Belirli iki uygulamanın aynı anda kullanılabilmesini mümkün kılan bu fonksiyon, ayrıca bazı geliştiricilerin çalışmaları sonucu çok daha fazla uygulamayla da kullanılabiliyor. Yeni sürüm bunun yanı sıra, Güney Koreli üreticinin 2012'de satışa sunduğu ürünlerine eşlik eden Pop-up Play, Direct Call, Smart Stay, Page Buddy özellikleri, Samsung'un bulut hizmetleri, yeni ana ekran modu ve Widget'lar ile yenilenmiş, özelleştirilebilen uyarı panelini birinci nesil Galaxy Note kullanıcılarıyla buluşturacak.

Google Now kişisel yardımcı hizmeti ile belirgin pil ömrü - performans artışını beraberinde getirecek Jelly Bean güncellemesi, sızıntıyı gerçekleştiren siteye göre kısa süre içerisinde Galaxy S II için resmen OTA yoluyla ve Kies yardımcı programı aracılığıyla dağıtılmaya başlayacak. Şimdiye kadar Sammobile'ın inceleme fırsatı bulduğu deneme yazılımlarında S Pen özellikleri mevcut olmayan Samsung, ilk defa XXLSA sürümüyle bu teknolojinin kullanılabilmesi için gerekli kaynak kodları yeni yazılıma port etmiş. Bu yüzden N7000 Galaxy Note için 4.1.2 işletim sistemi yükselmesinin Aralık, hatta Ocak'a kadar sarkabileceği öngörülüyor.

Güncellemenin resmen dağıtılmasını beklemek istemeyen kullanıcılar, Odin aracı nı kullanarak ufak hataları dışında oldukça stabil çalışan N7000XXLSA üretici yazılımını aygıtlarına yükleyebilirler. 20 Kasım tarihli yaklaşık 1GB büyüklüğündeki deneme yazılımını buradan indirebilir, yüklemeyle ilgili detaylara kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/11/28/n7000xxlsa-%E2%80%93-galaxy-note-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/