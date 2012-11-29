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Samsung Galaxy Note için Android 4.1.2 versiyonlu deneme yazılımı sızdı

6 yıl
1,6b
1
32
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıl piyasaya sürdüğü üst düzey akıllı telefonlarını Jelly Bean sürümüne güncellemeye hazırlanan Samsung'un Galaxy Note için geliştirdiği Android 4.1.2'li deneme yazılımı internete sızdı. Daha önce xda-developers forumunda benzer bir yazılım paketi paylaşılmıştı. Bu gelişmenin ardından kaynaklarıyla irtibata geçen Sammobile, bir cihaz üzerinde alınan bu deneme paketini direk Samsung sunucularından çekilen orijinal haliyle takipçilerine sundu.
Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonlu, JZO54K yapı numaralı N7000XXLSA üretici yazılımı, günümüz akıllı telefonlarının sahip olduğu en işlevsel çoklu görev özelliklerinden biri olan Multi-Window desteğini beraberinde getiriyor. Belirli iki uygulamanın aynı anda kullanılabilmesini mümkün kılan bu fonksiyon, ayrıca bazı geliştiricilerin çalışmaları sonucu çok daha fazla uygulamayla da kullanılabiliyor. Yeni sürüm bunun yanı sıra, Güney Koreli üreticinin 2012'de satışa sunduğu ürünlerine eşlik eden Pop-up Play, Direct Call, Smart Stay, Page Buddy özellikleri, Samsung'un bulut hizmetleri, yeni ana ekran modu ve Widget'lar ile yenilenmiş, özelleştirilebilen uyarı panelini birinci nesil Galaxy Note kullanıcılarıyla buluşturacak.
Google Now kişisel yardımcı hizmeti ile belirgin pil ömrü - performans artışını beraberinde getirecek Jelly Bean güncellemesi, sızıntıyı gerçekleştiren siteye göre kısa süre içerisinde Galaxy S II için resmen OTA yoluyla ve Kies yardımcı programı aracılığıyla dağıtılmaya başlayacak. Şimdiye kadar Sammobile'ın inceleme fırsatı bulduğu deneme yazılımlarında S Pen özellikleri mevcut olmayan Samsung, ilk defa XXLSA sürümüyle bu teknolojinin kullanılabilmesi için gerekli kaynak kodları yeni yazılıma port etmiş. Bu yüzden N7000 Galaxy Note için 4.1.2 işletim sistemi yükselmesinin Aralık, hatta Ocak'a kadar sarkabileceği öngörülüyor.
Güncellemenin resmen dağıtılmasını beklemek istemeyen kullanıcılar, Odin aracını kullanarak ufak hataları dışında oldukça stabil çalışan N7000XXLSA üretici yazılımını aygıtlarına yükleyebilirler. 20 Kasım tarihli yaklaşık 1GB büyüklüğündeki deneme yazılımını buradan indirebilir, yüklemeyle ilgili detaylara kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/11/28/n7000xxlsa-%E2%80%93-galaxy-note-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar galaxy note 2 kullanıcılarına birsorum var:
ayarlardan pil detaylarına gelip yenile dediğimde herseferinde pil ömür 2-3 saniye artıyor.Yüzdelik dilimde birdeğişim olmuyor.Sadece saniye kısmı artıyor.Örneğin pilseviyesi %80 diyelim.Ayarlar/pil kısımında 1d8h40m50s
olsun.Her yenilediğimde 51-53-55-57 vs artım yapıyor.1d8h40m50s den 1d8h41m oluyor ve böylece anlık artım her tazalemede devam edipgidiyor.
bilgisi olanlar yardımcı olursasevinirim.
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kyilmaztr 6 yıl
hayır gelmez root yaptıysan
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar aklıma takıldı bunu yükleyip sonra orijinali cıktığı zaman orijinalini yükleyebilme şansımız var mı? dahası sonradan sıkıntı olmaz değil mi ona göre yükleyelim. :)
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Ciddi Kedii 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar aklıma takıldı bunu yükleyip sonra orijinali cıktığı zaman orijinalini yükleyebilme şansımız var mı? dahası sonradan sıkıntı olmaz değil mi ona göre yükleyelim. :)

Orjinali çıktı zaten
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung Note için bu sürümü yükledikten sonra Samgung'un Note için çıkaracağı Orjinal güncellemeyi alabilecek miyiz? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler...
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receb_ali 6 yıl
Root yapilanlar icin guncelleme gelir mi yardimci ola bilir misiniz
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a008mania 6 yıl
vamp
ALBAY
vamp
ALBAY
Dangerousx
ALBAY Orayı yıkarlar.Aylar oldu lan yeter artık sıkıldık bekle bekle.Hele şükür geldi.Şimdi işin yoksa 4.2.1 bekle.
Hastalık hastasısın kardeş sen. Neden sürekli güncelleme bekliosn? İşini görmüyormu telefon? Neden aldınki?


Ya kardeş ne hastası Allah aşkına.Sürekli güncelleme bekliyosun diyosunda adamlar JB yi eskitti 4.1.1 kullandı 4.1.2 kullandı 4.2.1 e geçti biz daha ilk defa alıyoruz JB yi.Adamlar telefonlarından sıkıldı biz daha yeni yeni kurcalayabiliyoruz yeni özellikleri.Kaldı ki ben sırf bu güncellemeyi batarya performansı için bekledim.Diğerleri çokta umrumda değildi.
Bu versiyonlar kim icin cikti millet sıkıldı? Htc sahipleri mi? Sony mi? Lg?
nexus sahipleri için.
Google ureticilere esit davranmiyor. Sucu samsung a atamazsin bu yuzden. Mesela google deseki ben 3 ay sonra 4.2 versiyonunu cikartiyorum size kaynak kodlarini dagitiyorum o zaman hakli olabilirsin. Fakat google nexuslara cikartiyor sonra yazilimi dagitiyor. Ben beklemekten sikayetci degilim. Nexus android versiyonlarinda pek birsey yok. Firmalarin yaptiklarinda daha cok ozellik var.

Google motorola mobilityi aldiktan sonra, pazari okuyabilenler icin yol haritasi oldukca netlesti...muhtemeln google, tum ureticilere zamaninda redhatin son kullanicilara yaptigini yapacak...urunu mukemmelestirdikten sonra diger firmalara hizla destegi kesecek ve sadece kendi urunlerine yeni ozellikleri ekleyecek...Ki samsung ve intel bu mevzuya uyanip tizen'e yatirimlarini yaptilar bile
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RapscallioN 6 yıl
Yani simdi verilen talimatlari izleyerek yüklersem sorun cikabilir öyle mi? Ben official 4.0.4 kullaniyorum.
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RapscallioN 6 yıl
Arkadaslar benim gibi resmi olan 4.0.4 kullananlar icin herhangi bir data wipe falan yapmaya gerek yok sanki cünkü ben sadece verilen sirayi izleyerek istenilenleri yaptim ve hicbir sorun cikmadi. Sadece nedense smemo ile yazdiklarimi kaybettim, diger doslarin hepsi olmasi gerektigi gibi duruyor
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RapscallioN 6 yıl
Arkadaslar root olmayan note icin yüklenmesi problem cikarir mi?
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ALBAY 6 yıl RapscallioN
RapscallioN

Arkadaslar root olmayan note icin yüklenmesi problem cikarir mi?

rom yüklerken root olması şart değil.ama wipe yaparken güvenli bir kernel kurun örnek philz 3.65
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jenizaro 6 yıl
Arkadaşlar XXLSA sürümünü geçen haftadan beri kullanıyorum. Pil performansı içler acısı. Gingerbread varken Ekran acık suresı 4,5 saat goruyordum dusuk parlaklık ayarlarında. ICS'e geçince 3-3,5 saate dustu aynı ayarlarla. XXLSA surumunde ise 2,5 saat civarında. Final sürümüne kadar Samsung umarım bir şeyler yapar. Galaxy Note'un en büyük artısı pil süresiydi güncelleme geldikçe eridi gitti o artı...
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jenizaro 6 yıl
Arkadaşlar XXLSA sürümünü geçen haftadan beri kullanıyorum. Pil performansı içler acısı. Gingerbread varken Ekran acık suresı 4,5 saat goruyordum dusuk parlaklık ayarlarında. ICS'e geçince 3-3,5 saate dustu aynı ayarlarla. XXLSA surumunde ise 2,5 saat civarında. Final sürümüne kadar Samsung umarım bir şeyler yapar. Galaxy Note'un en büyük artısı pil süresiydi güncelleme geldikçe eridi gitti o artı...
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