Samsung Galaxy R yenilenmiş olarak geri dönüyor

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung, bundan birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy R modelini tekrar pazara sunmak istiyor. Cihaz isim olarak Apple'ın iPhone XR'ını andırsa da ona rakip olmayacak ve Galaxy J'nin potansiyel bir ardılı olarak konumlandırılacak.
Orta ve alt segmente hitap edecek
Samsung bu haberleri henüz resmi olarak doğrulamadığı için detaylar konusunda çok fazla bir bilgi mevcut değil. Ancak söylentiler Güney Koreli şirketin Galaxy S serisine oranla daha uygun ve düşük maliyetli bir cihaz geliştirdiği yönünde. Yani Galaxy R modeli orta ve alt segmente hitap eden bir akıllı telefon olacak.Snapdragon 450 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen cihaz, sonsuz ekran da dahil olmak üzere, daha üst sınıf Samsung cihazlardaki özelliklere de sahip olacak. Galaxy R'nin çıkış tarihi henüz belli olmasa da söylentiler 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği yönünde.
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Yeni iphone fiyatları ülkemizde açıklandığında fiyatları düşürecekler ama o zamana kadar bu fiyattan satacaklar.
Teknoloji siteleri neden bu konulara ağır eleştiriler yapmıyorlar, neden ilgili mecralara bu konularda uyarılarda bulunmuyorlar anlamıyorum.