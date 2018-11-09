Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy R yenilenmiş olarak geri dönüyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni bir Galaxy modeli üzerinde çalıştığı bildirildi. Akıllı telefon Galaxy R'nin yenilenmiş bir versiyonu olacak.
6 ay
7b
1
3
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon üreticisi Samsung, bundan birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy R modelini tekrar pazara sunmak istiyor. Cihaz isim olarak Apple'ın iPhone XR'ını andırsa da ona rakip olmayacak ve  Galaxy J'nin potansiyel bir ardılı olarak konumlandırılacak.

Orta ve alt segmente hitap edecek

Samsung bu haberleri henüz resmi olarak doğrulamadığı için detaylar konusunda çok fazla bir bilgi mevcut değil. Ancak söylentiler Güney Koreli şirketin Galaxy S serisine oranla daha uygun ve düşük maliyetli bir cihaz geliştirdiği yönünde. Yani Galaxy R modeli orta ve alt segmente hitap eden bir akıllı telefon olacak.
Snapdragon 450 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen cihaz, sonsuz ekran da dahil olmak üzere, daha üst sınıf Samsung cihazlardaki özelliklere de sahip olacak. Galaxy R'nin çıkış tarihi henüz belli olmasa da söylentiler 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği yönünde.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 6 ay en beğenilen
Galaxy S2 ile R arasında çok büyük farklar yoktu. Hatta R o zamanın en güçlülerinden olan Nvidia Tegra chipsetini kullanıyor diye hatırlıyorum. Galaxy R serisini Snapdragon 4xx yada ona yakın bir güçte chipset ile çıkartmak pek hoş olmaz bence.
Galaxy S2 ile R arasında çok büyük farklar yoktu. Hatta R o zamanın en güçlülerinden olan Nvidia Tegra chipsetini kullanıyor diye hatırlıyorum. Galaxy R seri...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 6 ay
Vaktiyle Galaxy R tercih edenler de vardi, tegra 2 ve tegrazone sayesinde daha iyi oyun oynatiyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 ay en beğenilen
Galaxy S2 ile R arasında çok büyük farklar yoktu. Hatta R o zamanın en güçlülerinden olan Nvidia Tegra chipsetini kullanıyor diye hatırlıyorum. Galaxy R serisini Snapdragon 4xx yada ona yakın bir güçte chipset ile çıkartmak pek hoş olmaz bence.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 6 ay
Yurt dışından aldığı telefonu iki katından daha pahalıya satmak. Türkiye' de sattığı bir telefondan aldığı parayla hem masrafını çıkarıyor hem de ikinci telefonun parasını da çıkarmış oluyor. Bu resmen fırsatçılık.

Yeni iphone fiyatları ülkemizde açıklandığında fiyatları düşürecekler ama o zamana kadar bu fiyattan satacaklar.

Teknoloji siteleri neden bu konulara ağır eleştiriler yapmıyorlar, neden ilgili mecralara bu konularda uyarılarda bulunmuyorlar anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor 6 ay Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü 6 ay Rome: Total War Aralık’ta Android cihazlara geliyor 6 ay Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG 6 ay Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı 6 ay Samsung Galaxy Home yakında piyasaya sürülecek 6 ay Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı 6 ay 6 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Vivo X21s satışa sunuldu 6 ay Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı 6 ay Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu 6 ay PureBit projesi sahte çıktı, milyon dolarlar kayıp 6 ay Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması 6 ay Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak 6 ay Red Dead Redemption 2 bugüne kadar 18 milyon adet sattı 6 ay Chrome, yanıtlıcı mobil ödeme sayfalarında kullanıcıları uyaracak 6 ay FDA aromalı e-sigaraları yasakladı 6 ay Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık 6 ay Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı 6 ay Samsung, akıllı telefonlarında Microsoft teknolojilerine daha çok yer verecek 6 ay iPhone Xs ve iPhone Xs Max, n11'de satışa sunuldu! İşte fiyatları: 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy R yenilenmiş olarak geri dönüyor Sonraki LG Display işe koyuluyor: iPhone'lar için 400.000 OLED panel üretecek 6 ay Mercedes-Benz, E-Serisi dizel hibrit ile karşımızda 6 ay Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün 6 ay LaCie’den performans odaklı taşınabilir SSD 6 ay Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor 6 ay Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak 6 ay Amazon, yüz tanıma yazılımını kolluk kuvvetlerine satmaya devam edecek 6 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın 6 ay Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı 6 ay Linux on DeX beta programı başlıyor 6 ay Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu 6 ay Çin'de artık "yürüyüş tanıma" teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor 6 ay Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek 6 ay Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam 6 ay Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim