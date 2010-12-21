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Samsung Galaxy S, 9.3 milyon sattı; 10 milyon barajının aşılması için geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android işletim sistemli en başarılı akıllı telefonlardan birisi olarak gösterilen Galaxy S ile ilgili gün geçmesin ki yeni gelişmeler gündeme gelmesin.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy S, Güney Kore'de 6 ay içinde 2 milyonluk satış barajını aşarak bir ilki gerçekleştirdi. Böylece telefon, 2009 yılının kasım ayından bu yana ana vatanda 1.8 milyon adet satan Apple'ın iPhone serisinin rekorunu kırmış oldu. Diğer yandan dünya çapındaki satışların geçen cuma günü itibariyle 9.3 milyona ulaştığı ve 10 milyonluk satış barajının aşılması için geri sayımın başladığı bildiriliyor. Galaxy S, teknoloji severlerle ilk kez buluşturulduğunda yetkililer dünya çapında 10 milyon satış yapılacağını öngörmekteydi. Son gelişmelerle beraber yapılan tahminlerin oldukça isabetli çıktığı söylenebilir.


http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/12/20/2010122000712.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 8 yıl
Apple'ın iPhone stratejisinin bu 10 milyon adetlik satışta ciddi payı var. Abartılmış anten problemi haricinde iPhone4 Türkiye dahil bir çok ülkeye çok geç geldi ve sürekli stok sıkıntısı yaşanıyor. Apple hala dünyanın nerdeyse heryerinde telefonu sadece bir kaç tane antlaşmalı servis sağlayıcı ile beraber satıyor ve bu servis sağlayacılarda ciddi kar marjı alıyor ve fiyatı arttırıyor.
Galaxy S donanımsal olarak devrimsel bir ürün olmasada Samsung çok kısa sürede dünya genelinde yaydı ve stok sıkıntısı yok ve her hat ile çalışıyor. Tabii ki bu başarının arkasında büyük pay Google ve Android'e ve Samsung'un Android'in en güncel sürümünü kullanmasına ait. Samsung'un benzer donanım özellikili Bada'lı telefonu da var ama satmıyor ve satmazda. HTC, Sony, LG gibi üreticilerin de Android'in güncel sürünlerini destekleyen hızlı telefonlar üretmesini bekliyorum.
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Rouvax 8 yıl
Bu rakamın kaçı Amerika Avrupa kaçı uzak doğu acaba? bir ben ısınamadım galiba bu cihaza
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DH Misafiri 8 yıl
kampanya yapıp fakirleri sevindirim abicim allah rızası için bi galaxy s :D
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gfx.2Bucuk 8 yıl
Bence şu soldaki abla'nin el haraketi bir mesaj içeriyor olabilir.

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grcim 8 yıl

gfx.2Bucuk

Bence şu soldaki abla'nin el haraketi bir mesaj içeriyor olabilir.






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Miller57 8 yıl

gfx.2Bucuk

Bence şu soldaki abla'nin el haraketi bir mesaj içeriyor olabilir.






Hakikaten yaa. Abla resmen hareket çekmiş
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Miller57 8 yıl
Samsung adam gibi Galaxy S'in arkasında durursa bu telefon on milyonda satar yirmi milyonda...
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sdelta 8 yıl
Çok satmasının nedenlerinden biride iPhone 4 te meydana gelen sorunlar, özellikle anten sorunu. Ayrıca bu sorunun yeterince abartılmasında payları olduğunuda düşünüyorum. Bir çok iphone bekleyen kişide galaxy S e kaydı mecburen.
Tabi donanım bakımından iyi bir telefon olması, android kullanması da büyük avantaj. Kamera da flaş olmaması ve telefonun dış kasasının kaliteli olmamasıda eksi yönleri.
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