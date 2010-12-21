Samsung Galaxy S, 9.3 milyon sattı; 10 milyon barajının aşılması için geri sayım başladı

Samsung'un Android işletim sistemli en başarılı akıllı telefonlardan birisi olarak gösterilen Galaxy S ile ilgili gün geçmesin ki yeni gelişmeler gündeme gelmesin.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy S, Güney Kore'de 6 ay içinde 2 milyonluk satış barajını aşarak bir ilki gerçekleştirdi. Böylece telefon, 2009 yılının kasım ayından bu yana ana vatanda 1.8 milyon adet satan Apple'ın iPhone serisinin rekorunu kırmış oldu. Diğer yandan dünya çapındaki satışların geçen cuma günü itibariyle 9.3 milyona ulaştığı ve 10 milyonluk satış barajının aşılması için geri sayımın başladığı bildiriliyor. Galaxy S, teknoloji severlerle ilk kez buluşturulduğunda yetkililer dünya çapında 10 milyon satış yapılacağını öngörmekteydi. Son gelişmelerle beraber yapılan tahminlerin oldukça isabetli çıktığı söylenebilir.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/12/20/2010122000712.html