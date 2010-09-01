Samsung Galaxy S, Amerika'da ve G. Kore'de 1 milyon satış barajını aştı

Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung'un Android işletim sistemiyle olduğu kadar bünyesinde barındırdığı başarılı donanımsal özellikleriyle göz dolduran modeli Galaxy S'nin Güney Kore'de ve Amerika'da 1 milyonluk satış barajını aştığı duyuruldu.

Yaklaşık 70 gün içinde 1 milyon adet satarak Güney Kore'nin en hızlı satılan akıllı telefonları arasına giren Galaxy S, AT&T tarafından Captivate ve T-Mobile tarafından Vibrate isimleriyle Amerika'daki teknoloji severlerle buluşmakta. Ancak Captivate ile Vibrant'ın tasarımlarının standart Galaxy S'ye göre daha farklı olduğunu hatırlatalım. Akıllı telefonun teknik detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;