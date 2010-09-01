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Samsung Galaxy S, Amerika'da ve G. Kore'de 1 milyon satış barajını aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S, Amerika'da ve G. Kore'de 1 milyon satış barajını aştı
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Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung'un Android işletim sistemiyle olduğu kadar bünyesinde barındırdığı başarılı donanımsal özellikleriyle göz dolduran modeli Galaxy S'nin Güney Kore'de ve Amerika'da 1 milyonluk satış barajını aştığı duyuruldu.

Yaklaşık 70 gün içinde 1 milyon adet satarak Güney Kore'nin en hızlı satılan akıllı telefonları arasına giren Galaxy S, AT&T tarafından Captivate ve T-Mobile tarafından Vibrate isimleriyle Amerika'daki teknoloji severlerle buluşmakta. Ancak Captivate ile Vibrant'ın tasarımlarının standart Galaxy S'ye göre daha farklı olduğunu hatırlatalım. Akıllı telefonun teknik detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

  • 1 GHz Hummingbird işlemci
  • 512 MB RAM
  • Android işletim sistemi
  • TouchWIZ 3.0 arayüzü
  • İvme ve mesafe sensörleri
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • GSM ve HSDPA desteği
  • 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek
  • 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama
  • 720p video kaydı
  • WI-FI 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 3.0 + A2DP
  • GPS / aGPS

    Samsung Galaxy S, Amerika'da ve G. Kore'de 1 milyon satış barajını aştı
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    (Samsung Captivate)

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DH Misafiri 9 yıl
Daha biz türkiyede yüzünü görmedik dünyada telefon eskidi nerdeyse. Helal olsun Sana Samsung, 3.dünya ülkesi yerine koydun bizi...
Birde bu telefonu Sadece Türkcell in getirecek olması kazığın boyutunu daha da arttırıyor.
Ebay' da vibrant 500 usd civbarında satılıyor, Bizim ne idüğü belirsiz devletimiz yurtdışından cep telefonu getirmek YASSAH diyor! neden?
Daha çok kazık yiyelim de devlet daha çok vergi alsın diye.....
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Batuist 9 yıl
harika bir telefon....
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RapscallioN 9 yıl
Atlanılan bir özellik:

Iphone 4 =>PowerVR SGX 535 (Grafik işlemci)
Galaxy S=>PowerVR SGX 540 (Grafik işlemci)
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arsoy 9 yıl
Bugün kullandım (bir arkadaşım yurt dışından getirtmiş). İnanılmaz bir cep telefonu. Kesinlikle iphone 3 GS'yi solda sıfır bırakır. Mükemmel bir ekran, sanki renkli bir kağıda bakıyormuşsunuz gibi. işletim sistemi vs süper. tek sorunu haftada 2 kere kilitleniyor ve arasıra bazı uygulamaları açması yavaşlıyormuş. Arkadaşım sıkı bir iphone kullanıcısıydı, apple'da da başlarda öyle sorunlar vardı ve düzeldi dedi. Kendisi iphone'u bırakıp Galaxy S'e geçti sonuç olarak. Flöresan ışığında çekilmiş (galaxy S ile) bir HD video gösterdi, gözlerime inanamadım, pahalı bir HD video kayıt cihazı ile çekilmiş gibi idi. Telefon ağzına kadar uygulama ile doluydu, hepsini bedav indirdiğini söyledi. Birde cihazla gelen Asphalt 5 (adı bu idi sanırım) oyunun gösterdi (3D motor yarış oyunu), süperdi (görüntü kalitesi, frame rate vs.) 10 dakikalık izlenimlerim bunlar.
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