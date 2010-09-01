Samsung Galaxy S, Amerika'da ve G. Kore'de 1 milyon satış barajını aştı

Haber Editörü
Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung'un Android işletim sistemiyle olduğu kadar bünyesinde barındırdığı başarılı donanımsal özellikleriyle göz dolduran modeli Galaxy S'nin Güney Kore'de ve Amerika'da 1 milyonluk satış barajını aştığı duyuruldu.
Yaklaşık 70 gün içinde 1 milyon adet satarak Güney Kore'nin en hızlı satılan akıllı telefonları arasına giren Galaxy S, AT&T tarafından Captivate ve T-Mobile tarafından Vibrate isimleriyle Amerika'daki teknoloji severlerle buluşmakta. Ancak Captivate ile Vibrant'ın tasarımlarının standart Galaxy S'ye göre daha farklı olduğunu hatırlatalım. Akıllı telefonun teknik detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;
- 1 GHz Hummingbird işlemci
- 512 MB RAM
- Android işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme ve mesafe sensörleri
- 3.5 mm kulaklık girişi
- GSM ve HSDPA desteği
- 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek
- 5 Megapiksel kamera, otomatik odaklama
- 720p video kaydı
- WI-FI 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- GPS / aGPS
(Samsung Captivate)
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Birde bu telefonu Sadece Türkcell in getirecek olması kazığın boyutunu daha da arttırıyor.
Ebay' da vibrant 500 usd civbarında satılıyor, Bizim ne idüğü belirsiz devletimiz yurtdışından cep telefonu getirmek YASSAH diyor! neden?
Daha çok kazık yiyelim de devlet daha çok vergi alsın diye.....
Iphone 4 =>PowerVR SGX 535 (Grafik işlemci)
Galaxy S=>PowerVR SGX 540 (Grafik işlemci)