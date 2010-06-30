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Samsung Galaxy S Güney Kore'de 5 saatte 10.000, 6 günde ise 100.000 tane sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,2b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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South Korea Telecom (ST), 6 gün içinde Güney Kore'de 100.000 civarında Samsung Galaxy S satıldığını açıkladı ve böylece Samsung güzel bir başarıya imza atmış oldu.

100.000'lik satış 24-29 haziran tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Galaxy S'in piyasaya sürüldüğü gün ilk beş saat içindeki satış sayısı ise 10.000 olarak belirtiliyor. Avrupa versiyona göre teknik açıdan ufak bir farklılık gösteren (T-DMB gibi) Galaxy S, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 4.0 inç (~10.16 cm) boyutunda dokunmatik Super AMOLED ekran, Android v2.1 işletim sistemi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 720p (HD) video kaydı, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0, GPS, RDS'li FM radyo T-DMB alıcısı, 1500 mAh batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.


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DH Misafiri 9 yıl
orda fiyatı ne kadar galaxy s nin..harika bir telefon gibi geldi bana..bilen var mı acaba?
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vidoko 9 yıl
bence en güzeli soldan ikinci sıradaki kız :))
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Mr. Jingles 9 yıl

vidoko

bence en güzeli soldan ikinci sıradaki kız :))

Konumuz telefon
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maddoc 9 yıl
Insallah fazla süründürmezler htc desire isine dönmez. Cihaz su an android cihazlar arasinda donanimsal olarak liderlige oynuyor, grafik hesaplama gücü icin gecenlerde biryerde okumustum ps3 un 3te biri kdr falan diyordu. Cihaz dlna veya 3.5mm grisinden baglanti ile lcd tvlere baglanabiliyor. Hdblog.It sitesinde videosu vardi merak edenler bi göz atsinlar derim. Insallah cok abartmazlar fiyatini.
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RapscallioN 9 yıl
valla samsung wave ile bende arada kalmıştım ama wave'in bada os kullanması ve ekranının küçük olması sebebiyle bunu alacağım,her ne kadar daha pahalı olsada bana burda bayağı ucuza gelmiş olacak...
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vuslat06 9 yıl
bu telefonda tv var mı, şu videoya baksanıza yoksa çakmasını mı yapmışlar



videoizle.video75.com/...
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RapscallioN 9 yıl

vuslat06

bu telefonda tv var mı, şu videoya baksanıza yoksa çakmasını mı yapmışlar



videoizle.video75.com/...


çakma
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DH Misafiri 9 yıl
ben bada işlemcili wave aldım . wave geldiğine göre temmuzda bizde piyasaya sürülür. ama arkasından iphone 4 ondan sonrada nokia n8 piyasaya çıktıkça bakalım teknoloji meraklılarının akılları yerinde kalabilecekmi? daha tabletlerden bahsetmiyorum bile. 2010 gercekten bir milat oldu teknolojide
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RapscallioN 9 yıl

DH Misafiri

ben bada işlemcili wave aldım . wave geldiğine göre temmuzda bizde piyasaya sürülür. ama arkasından iphone 4 ondan sonrada nokia n8 piyasaya çıktıkça bakalım teknoloji meraklılarının akılları yerinde kalabilecekmi? daha tabletlerden bahsetmiyorum bile. 2010 gercekten bir milat oldu teknolojide


iyide nokia n8 kamera dışında bu telden baya zayıf bir telefon...
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sangreal_1905 9 yıl
peynir ekmek gıbı gıtmıs
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Godolphin 9 yıl
İphone 4'den daha başarılı görünüyor.

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muyendiz 9 yıl
Ne zaman ülkemize gelir acep?
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