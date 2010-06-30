Samsung Galaxy S Güney Kore'de 5 saatte 10.000, 6 günde ise 100.000 tane sattı

South Korea Telecom (ST), 6 gün içinde Güney Kore'de 100.000 civarında Samsung Galaxy S satıldığını açıkladı ve böylece Samsung güzel bir başarıya imza atmış oldu.

100.000'lik satış 24-29 haziran tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Galaxy S'in piyasaya sürüldüğü gün ilk beş saat içindeki satış sayısı ise 10.000 olarak belirtiliyor. Avrupa versiyona göre teknik açıdan ufak bir farklılık gösteren (T-DMB gibi) Galaxy S, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 4.0 inç (~10.16 cm) boyutunda dokunmatik Super AMOLED ekran, Android v2.1 işletim sistemi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 720p (HD) video kaydı, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0, GPS, RDS'li FM radyo T-DMB alıcısı, 1500 mAh batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.