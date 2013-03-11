Samsung Galaxy S IV lansmanı öncesi ikinci video yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Mart Perşembe günü düzenleyeceği tanıtım etkinliği öncesi Galaxy S IV ile ilgili ikinci videoyu bizlerle paylaştı. Bugün paylaşılan videoda Galaxy S IV'ün herhangi bir teknik özellik bilgisine ulaşamamış olsak da videonun başrol oyuncusu Jeremy Maxwell, akıllı telefonu şaşırtıcı ve güzel bulduğunu söylüyor. Ayrıca Maxwell, akıllı telefonun rengini de beğeniyor.







Bugüne kadar elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda;

8 çekirdekli Exynos 5410 Octa platformu

PowerVR SGX544MP grafik işlem birimi

2 GB RAM

Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi

4.99-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran

16 GB / 32 GB dahili depolama alanı

13 megapiksel, LED flaşlı kamera

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı



2.1 megapiksel ön kamera

Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0 gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapması beklenen Galaxy S IV'ün üçüncü videosu kısa bir süre zarfında yayınlanabilir. Dünya genelinde 100 milyon civarında satılacağı öngörülen akıllı telefonun New York lansmanını merakla bekliyoruz.

