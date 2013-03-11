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Samsung Galaxy S IV lansmanı öncesi ikinci video yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
52
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S IV lansmanı öncesi ikinci video yayınlandı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Mart Perşembe günü düzenleyeceği tanıtım etkinliği öncesi Galaxy S IV ile ilgili ikinci videoyu bizlerle paylaştı. Bugün paylaşılan videoda Galaxy S IV'ün herhangi bir teknik özellik bilgisine ulaşamamış olsak da videonun başrol oyuncusu Jeremy Maxwell, akıllı telefonu şaşırtıcı ve güzel bulduğunu söylüyor. Ayrıca Maxwell, akıllı telefonun rengini de beğeniyor.

Bugüne kadar elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda;
  • 8 çekirdekli Exynos 5410 Octa platformu
  • PowerVR SGX544MP grafik işlem birimi
  • 2 GB RAM
  • Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi
  • 4.99-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı
  • 13 megapiksel, LED flaşlı kamera
  • 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı
  • 2.1 megapiksel ön kamera
  • Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0

gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapması beklenen Galaxy S IV'ün üçüncü videosu kısa bir süre zarfında yayınlanabilir. Dünya genelinde 100 milyon civarında satılacağı öngörülen akıllı telefonun New York lansmanını merakla bekliyoruz.

 

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sweatcan 6 yıl en beğenilen Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Tasarımı güzel olmasa bile reklamlarla sözde en iyisi olur.

Araplar boşuna dememiş:

100 doların varsa 90 dolarını reklama yatir..

O Yahudi sözüydü sanırım
Düşünen BiriTasarımı güzel olmasa bile reklamlarla sözde en iyisi olur.Araplar boşuna dememiş:100 doların varsa 90 do...
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Burak1916 6 yıl
yarın görecez nasıl olacağını, bu arada harlem shake iyi olmuş
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alperen.arslan.07 6 yıl
badaya desteğini kesti tizene yöneldi
2-3 yıllık ömür verdi ondada güncelleme vermedi
elimizde kaldı garantisi bitmemiş telefonlar
söyle bana samsung bada senin kum torbanmı
bu yüzden altını çizerek söylüyorum
samsung çötür bir çöpe o kadar para sayılmaz
____________________________________________
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Siyah. 6 yıl
Şaka bir yana şunun şurasında 2 gün kalmış. Günler çok çabuk geçiyor.
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XYAĞMUR 6 yıl
Tanıtım CnnTürk den canlı verilecekmiş.
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12 Angry Men 6 yıl
O resimler fake , s4 böyle olmayacak
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teknika 6 yıl
Bu Samsung'un Çin çakması. Buna benzer 500 tane model var Çin'de.
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Godolphin 6 yıl
Bu tablet ne zaman çıkacak ?
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Ne merak uyandırdı reklam ne de etkiledi.
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haymatloshan 6 yıl
DH Misafiri
Sony Xperia Z, HTC One, LG Optimus Pro, Nokia Lumia 920, Apple Iphone 5 hepsi fos çıktılar. Eğer Samsung Galaxy S4 de fos çıkarsa 2014e kadar Nokia 1110i ile idare edeceğim.

Ne bekliyordur telefonlar,uçmasını falan mı?
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DH Misafiri 6 yıl
Sony Xperia Z, HTC One, LG Optimus Pro, Nokia Lumia 920, Apple Iphone 5 hepsi fos çıktılar. Eğer Samsung Galaxy S4 de fos çıkarsa 2014'e kadar Nokia 1110i ile idare edeceğim.
1 Yanıt Yanıtla
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Zogguko 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony Xperia Z, HTC One, LG Optimus Pro, Nokia Lumia 920, Apple Iphone 5 hepsi fos çıktılar. Eğer Samsung Galaxy S4 de fos çıkarsa 2014'e kadar Nokia 1110i ile idare edeceğim.

aynen bende 5800 var çıkan hiç birini beğenip almadım xperia z den çok umutluydum fos çıktı, s4 ten beklentim çok büyük istediğim gibi çıkarsa ilk gördüğüm yerden alıcam :)

bu tasarımlara bakınca bırak yere düşmeyi ekranı elinde patlıcak gibi gözüküyor, şu telefonu sağlam güzel bir şey yaparlarsa parasına bakmadan alırım
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orislevin 6 yıl
memduh selim bey
eulogyTasarım sabah verilen haberdeki gibiyse çocuğun acilen göz doktoruna görünmesi gerekiyor :P
sabahki görüntülerde sahte çıktı. Tahminim köşeli tasarımdan yana.http://www.samsunggalaxys4.nl/wp-content/uploads/2013/03/samsung-galaxy-s4-china-dummy-case.jpg

Ohh ya yüreğime su serptin dostum bu tasarım olsa idi kalacaktım iphone'a :)
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HolyHell 6 yıl
00.59 saniyesinde eline bisküvüyü alarak color diyor ve bisküvünün altı beyaz üstü siyah oldugunu gösteriyor demekki S4 ün üstü siyah altı beyaz olacak diyor S4 Sızıntılarına görede üstü siyah altı beyaz buda sızıntıların gerçek oldugunu kesinleştiriyor
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