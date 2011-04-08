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Samsung Galaxy S II, 25 Nisan'a doğru Güney Kore pazarına giriş yapacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli amiral gemisi Galaxy S II, Reuters cephesinden gelen bilgilere göre bu ayın sonuna doğru (25 Nisan tarihi üzerinde duruluyor) Güney Koreli teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

SK Telekom tarafından satışa sunulması planlanan Galaxy S II'nin Güney Kore'de iPhone 4 ile sıkı bir rekabete girmesi beklenirken, gözler şimdiden Galaxy S'in ana vatandaki satış rekorunun kırılıp kırılamayacağına çevrilmiş durumda. Zira Galaxy S, ana vatanda piyasaya sürüldükten 5 saat sonrasında 10.000, 10 günde 200.000, 33 günde 500.000 satış barajını aşmıştı. Güncel sayının 2 milyona yakın olduğu bildirilirken dünya çapında 10 milyondan fazla satış gerçekleştirilmişti.

Samsung Galaxy S II, bünyesinde barındırdığı 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 4.3-inç 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif Super AMOLED Plus ekran, HSPA+, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 megapiksel otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamera, Full HD video kaydı ve 1650 mAH batarya gibi nitelikleriyle göz doldurmakta.


http://www.reuters.com/article/2011/04/08/idUSL3E7F803920110408 Yorum Yaz
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ıssızz 8 yıl
çok güzel cihaz. sanırım galaxy s II çıkınca wave 2'den vazgeçmem gerekicek
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DH Misafiri 8 yıl
bu iphonei övenler ömrümü yedi benim ya yeter bıktırdınız. aslında sizinki birazda ego tatmini. o kadar para vermişsiniz tabi kimseye laf söyletmezsiniz :)) merak ediyorum bu iphoncular gece yatarken telefon içinde bi yastık koyuyorlarmı yataklarına ninni falan söylüyormusunuz?? o günü bir başlık ilgimi çekdi hangi site bilmiyorum belkide burdada vardır iphone 4 paramparça diye. adamlar telefonun içini açıp parçalarına ayırıyor. ee iphone parçalanmış bakmadan geçseydim heralde iphoncular beni parçalardı :)) girdim resimlere parçalara baktım a-aa oda nesi iphonun içinde bir çok samsung logusu olan aparat v.s :)))))) sg2 ile iphonei karşılaştırmak çok yersiz karşılaştırma yapmak için öncelikle her iki telefonunda aynı işletim sistemini kulanması lazımki performans ölçümü v.s yapıolabilsin. adamlar koymuş bi sistem telefona kapalı kaynak? e tabi stabil çalışır bu. iphoneye android yüklenseydi acaba ne olurdu merak ediyorum. haberlerde intaar haberlerini duyardık artık :)) neyse şu samsungun 2 si çıksında bide o zaman yorum yaparız.
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DH Misafiri 8 yıl
Maalesef donanımhaber moderatörleri arasındada apple fancılığı var. Apple fanatiklerinin onur kırıcı mesajlarını görmezden gelip bu mesajlara verilen cevapları silen bir zihniyet var. Bu yüzden kendi hesabımı kullanmıyorum, mesaj da yazmıyordum fakat erci501'in serzenişine sessiz kalamadım.
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kirmizibulten 8 yıl
telefonun quadrant skoru:


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mlhefe 8 yıl
ya normalde s2 ip4 e göre daha iy yani bariz belli oluyo , ama samsung , pda yları için daha faklı bir marka yapsaymış daha iyi olurmuş , sonuçta 200 liraık corby de samsung , 1500 liralık s2 de samsung ve bence apple ordan kazanıyor
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TheFormul 8 yıl

mlhefe

ya normalde s2 ip4 e göre daha iy yani bariz belli oluyo , ama samsung , pda yları için daha faklı bir marka yapsaymış daha iyi olurmuş , sonuçta 200 liraık corby de samsung , 1500 liralık s2 de samsung ve bence apple ordan kazanıyor




Allah iyiliğini versin ya
yani senin dediğin marka'nın oluşturduğu karizma doğrudur o karizmayı en iyi oluşturan apple ama elinde sgs2 görüpde ayy eziğin telefonuna bak diyen biri olursa ki olmaz o teknoloji özürlüyle ilişikini kesersin
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akif_gamer 8 yıl
Bence işi daha zor bu sefer.Rakiplerinin ürünleride güçlü.G.Kore rekoru gelirmi ondan emindeğilim
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lazloo 8 yıl

akif_gamer

Bence işi daha zor bu sefer.Rakiplerinin ürünleride güçlü.G.Kore rekoru gelirmi ondan emindeğilim

Aslında fiyatı uygun olursa daha kolay olur.
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EcZaNeT 8 yıl

akif_gamer

Bence işi daha zor bu sefer.Rakiplerinin ürünleride güçlü.G.Kore rekoru gelirmi ondan emindeğilim

Samoled + gibi avantajı var.. lg optimus 2x ile karşılaştırmasında oldukca üstün , atrix olu doğum yaptı sayılır , xperia arc performans olarak fazla bir gelişim vaad etmiyor , ayfon 5 3-4 ay sonra gorunecek.. nerdeyse rakipsiz , bence patlama yapacak..
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erci501 8 yıl
"Galaxy S II'nin Güney Kore'de iPhone 4 ile sıkı bir rekabete girmesi beklenirken" de ne demek bu yazıyı hazırlayan arkadaş ta elmacı demek ki.
yok artık
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DH Misafiri 8 yıl
Telefonun en onemli ozellwigi 1gb ram...yeni nesil tum oyunlar icin fazlasi ile yeterli...yapilan testlerde galaxy s in en ustte olamamasinin sebebi 512 mb lik ram in 300 mb ini kullanip bos sistem belligi 180 mb civari kalnasi(oda en fazla)...bu durumda onu gercek gucunden mahrum birakio...bence cok sacma...ama s2 de bu sorun artik yok sistem ram in tamamini goruo ve aktid sekilde kullanio...eger iphone bu tarz bi ram ve islemci kambinasyonu yapamamazsa kesinlikle geri de kalir...iphone u iphone yapan fiziksel islemcileri degil inanilmaz derece stabil olan isletim sistemi...sole bisey de var...bu kadar kapali bir isletim sisteminin sitabil calismasi da cok dogal...
Dejavu
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CWaRRioR 8 yıl
Türkiye'de ne kadara satılır acaba... Asıl merak ettiğim konu bu
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Xagdas 8 yıl
Bunlarda Sim Kilit yok di mi? Alalım bi tane... Kaç gayme?
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erkutamca 8 yıl
1700 gayme :D :D :D
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