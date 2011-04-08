Samsung Galaxy S II, 25 Nisan'a doğru Güney Kore pazarına giriş yapacak

Samsung'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli amiral gemisi Galaxy S II, Reuters cephesinden gelen bilgilere göre bu ayın sonuna doğru (25 Nisan tarihi üzerinde duruluyor) Güney Koreli teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

SK Telekom tarafından satışa sunulması planlanan Galaxy S II'nin Güney Kore'de iPhone 4 ile sıkı bir rekabete girmesi beklenirken, gözler şimdiden Galaxy S'in ana vatandaki satış rekorunun kırılıp kırılamayacağına çevrilmiş durumda. Zira Galaxy S, ana vatanda piyasaya sürüldükten 5 saat sonrasında 10.000, 10 günde 200.000, 33 günde 500.000 satış barajını aşmıştı. Güncel sayının 2 milyona yakın olduğu bildirilirken dünya çapında 10 milyondan fazla satış gerçekleştirilmişti.

Samsung Galaxy S II, bünyesinde barındırdığı 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 4.3-inç 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif Super AMOLED Plus ekran, HSPA+, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 megapiksel otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamera, Full HD video kaydı ve 1650 mAH batarya gibi nitelikleriyle göz doldurmakta.

http://www.reuters.com/article/2011/04/08/idUSL3E7F803920110408