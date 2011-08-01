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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 73 günde 2 milyon satış barajını aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,4b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 73 günde 2 milyon satış barajını aştı
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Gün geçmesin ki Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung cephesinden yeni gelişmeler gündeme gelmesin. Kısa bir süre önce Samsung'un 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik birimine ev sahipliği yapan amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin dünya çapında 3 aydan kısa sürede 5 milyon satış barajını aştığı açıklanmıştı.
Bugün ise Samsung, ana vatanı Güney Kore'deki satış başarısını kutluyor. Güney Kore'de  3 günde 120.000, 1 ayda 1 milyon satış seviyesine ulaşan Galaxy S II'nin, 73 günde 2 milyondan fazla satışının gerçekleştirildiği duyuruldu. Böylece Galaxy S II, Güney Kore'de en hızlı satan akıllı telefonlar listesine girmiş oldu. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S'in 2 milyon seviyesine ulaşması 144 gün sürmüştü.

Samsung, Güney Kore'deki başarısını satışa sunduğu farklı desenlerdeki arka kapaklarla kutlamaya çalışıyor.

Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 73 günde 2 milyon satış barajını aştı
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wozniak 8 yıl en beğenilen
Deagles48
İlk resimdeki çinli yüzünden telefondan sogudum resmen

Lise kaça gidiyosun , haberde koreden bahsediliyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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mert1907 8 yıl
Samsung'u seviyorum ya en azından paramız Amerika'ya gitmiyor!
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furkant1 8 yıl
Her telden 100 lira kâr yapsa
2.000.000
100
*________
200.000.000
iyi para :D
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unflattering 8 yıl
koreliler iyidirler. birbirlerine sahip çıkarlar saygılı insanlardır. zaten ortaya çıkan ününlerden belli. çinin gölgesindeler ama avrupalılar. samsungu kutluyorum başarısından dolayı.
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ceycey11 8 yıl
o kadar satmışsın yolla iki kapak hediye bu da kapak olsun bize olmaz mı?
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NeeHot 8 yıl
birazdaha ucuzlasında aluruk :D
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mebrar 8 yıl
50 milyon nüfüslu bir ülkede bu sürede 2 milyon cihaz sattıkları için Samsung'u tebrik ediyorum
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detroit21 8 yıl
Korelileri pek sevmedigimden android olarak htc derim :D
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napolyon94 8 yıl
O Guney korenin iphone killeri 5800 i ..arkadas 2 milyon s2 diyor adamlar bi 3 milyonda s1 olsa oha lan sadce nufusun 9 da biri galaxy s ve galaxy s 2 kullaniyor 0_o ¡!¡
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mert1907 8 yıl
Samsung'u seviyorum ya en azından paramız Amerika'ya gitmiyor!
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teramit 8 yıl
O abiye rağmen 2 milyon satması büyük başarı,
bir steve jobs değil o kesin :))
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Lordinarius 8 yıl
o ne abi tablet pc gibi :D
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Absyrtos 8 yıl Lordinarius
med_cezir197

o ne abi tablet pc gibi :D


Biraz büyük :D
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Klasör.:X:. 8 yıl
Buna Google daha çok sevinmiştir eminim :D Adamların androidini uçurdular resmen bence bir kıyak yapmalı google samsunga ;)
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UnInvited_Guest 8 yıl

Klasör.:X:.
Buna Google daha çok sevinmiştir eminim :D Adamların androidini uçurdular resmen bence bir kıyak yapmalı google samsunga ;)

Bence de :-) buraya da gelsin şu farklı desenler :-)
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kirmizibulten 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

Buna Google daha çok sevinmiştir eminim :D Adamların androidini uçurdular resmen bence bir kıyak yapmalı google samsunga ;)


android olmasa samsung apple a rakip olmayi anca ruyasinda gorurdu.al gulum ver gulum hesabi.iki tarafta kazandi.
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wozniak 8 yıl en beğenilen
Deagles48
İlk resimdeki çinli yüzünden telefondan sogudum resmen

Lise kaça gidiyosun , haberde koreden bahsediliyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Deagles48 8 yıl wozniak
wozniak

Deagles48

İlk resimdeki çinli yüzünden telefondan sogudum resmen


Lise kaça gidiyosun , haberde koreden bahsediliyor.


Lise 4'e gidiyorum gidicegim
Kore'den bahsediyor diye illaki korelimi olmak zorundalar
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