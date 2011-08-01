Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de 73 günde 2 milyon satış barajını aştı

Gün geçmesin ki Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung cephesinden yeni gelişmeler gündeme gelmesin. Kısa bir süre önce Samsung'un 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik birimine ev sahipliği yapan amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin dünya çapında 3 aydan kısa sürede 5 milyon satış barajını aştığı açıklanmıştı.

Bugün ise Samsung, ana vatanı Güney Kore'deki satış başarısını kutluyor. Güney Kore'de 3 günde 120.000, 1 ayda 1 milyon satış seviyesine ulaşan Galaxy S II'nin, 73 günde 2 milyondan fazla satışının gerçekleştirildiği duyuruldu. Böylece Galaxy S II, Güney Kore'de en hızlı satan akıllı telefonlar listesine girmiş oldu. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S'in 2 milyon seviyesine ulaşması 144 gün sürmüştü.





Samsung, Güney Kore'deki başarısını satışa sunduğu farklı desenlerdeki arka kapaklarla kutlamaya çalışıyor.



