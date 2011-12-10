Samsung Galaxy S II LTE, beyazlara büründü

Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ağustos ayında resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdiği ve kasım ayından itibaren satışına başladığı Galaxy S II LTE'ye beyaz renk alternatifi ekledi.

Samsung tarafından belirtilene göre kadınların ve genç neslin hedef alındığı akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha kısaca özetlersek;



Dörtband GSM şebekesi ve LTE (4G) alt yapısı desteği

4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekran

TouchWiz 4.0 arayüzü

Android 2.3 işletim sistemi

1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemci

Adreno 220 grafik birimi

1 GB RAM

16 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1080p video kaydı

2 megapiksel ön kamera

NFC (opsiyonel)

1850 mAh batarya gibi detaylar dikkat çekiyor.

