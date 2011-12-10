Samsung Galaxy S II LTE, beyazlara büründü

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ağustos ayında resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdiği ve kasım ayından itibaren satışına başladığı Galaxy S II LTE'ye beyaz renk alternatifi ekledi.
Samsung tarafından belirtilene göre kadınların ve genç neslin hedef alındığı akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha kısaca özetlersek;
- Dörtband GSM şebekesi ve LTE (4G) alt yapısı desteği
- 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekran
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- Android 2.3 işletim sistemi
- 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemci
- Adreno 220 grafik birimi
- 1 GB RAM
- 16 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1080p video kaydı
- 2 megapiksel ön kamera
- NFC (opsiyonel)
- 1850 mAh batarya
gibi detaylar dikkat çekiyor.
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Yukarıdaki konuda ürüne ait ekran çözünürlüğü 1280 x 720 olarak verilmiş. :S
Bu bataryayı koyup 4 inch yapsalar alırım.
Apple motorolanin lisansini kullandigi icin ceza yedi
Apple cinlilere ait olan ipad ismini kullandigi icin 1,5 milyar dolar ceza yedi
Apple samsunga ait olan 3g lisnsini izinsiz kullandigi icin sikayet edildi.
Butun bunlari yapan apple hirsiz olmuyor,ekrani 4 kose yapan ortay tek tus koyan samsung kopyaci oluyor,
Ne guzel dunya
bu sg2 cihazların hd çözünürlüklü olanları var 720*1280 onlarda lte de var bildiğim kadaryla yalnız koreye özel üretilmiş cihazlar neden uluslararası satışı yapılmıyo anlamış değilim