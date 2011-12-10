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Samsung Galaxy S II LTE, beyazlara büründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
25,1b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II LTE, beyazlara büründü
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Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, ağustos ayında resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdiği ve kasım ayından itibaren satışına başladığı Galaxy S II LTE'ye beyaz renk alternatifi ekledi.
Samsung tarafından belirtilene göre kadınların ve genç neslin hedef alındığı akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha kısaca özetlersek;
  • Dörtband GSM şebekesi ve LTE (4G) alt yapısı desteği
  • 4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus dokunmatik ekran
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • Android 2.3 işletim sistemi
  • 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemci
  • Adreno 220 grafik birimi
  • 1 GB RAM
  • 16 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1080p video kaydı
  • 2 megapiksel ön kamera
  • NFC (opsiyonel)
  • 1850 mAh batarya

gibi detaylar dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S II LTE, beyazlara büründü
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BeyazBüyü 7 yıl
resim.donanimhaber.com/...

Yukarıdaki konuda ürüne ait ekran çözünürlüğü 1280 x 720 olarak verilmiş. :S
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DH Misafiri 7 yıl

Bu bataryayı koyup 4 inch yapsalar alırım.
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DH Misafiri 7 yıl
Ekranı tam merkezi tasarlanmış telefonlara bayılıyorum. Örn; iPhone, LG Optimus Black, Samsung Galaxy S2... Şu anda kullandığım telefon Optimus Black. Sıradaki telefonum Samsung Galaxy S3 olacak diye umuyorum. Umarım ICS'in tuş yapısı bu tasarımı değiştirmez.
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DH Misafiri 7 yıl
beyazı çok şık olmuş apple buna dava açarsa şaşırmam :D
1 Yanıt Yanıtla
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noyancelebi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
beyazı çok şık olmuş apple buna dava açarsa şaşırmam :D

Apple motorolanin lisansini kullandigi icin ceza yedi
Apple cinlilere ait olan ipad ismini kullandigi icin 1,5 milyar dolar ceza yedi
Apple samsunga ait olan 3g lisnsini izinsiz kullandigi icin sikayet edildi.

Butun bunlari yapan apple hirsiz olmuyor,ekrani 4 kose yapan ortay tek tus koyan samsung kopyaci oluyor,
Ne guzel dunya
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Alpi_Turk 7 yıl
arkadaşlar neden bu telefonların ekranları hep büyüyor? 4,5 inç çok büyük değil mi? bence 3,5 fena değil ama 4inç ideal olur. neden üreticiler ekranları devamlı büyütüyor fikri olan var mı?
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_Gamemaster_ 7 yıl
beyler su anda hıc hd çözünürlüklü bir telefon yokmu turkıyede Galaxy s2 yı kuzene sattım yenı bır seyl alıcam aynısından almak ıstemıyorum
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Dark Shade 7 yıl
galaxy s2 ile arasında çok fazla fark yok bunun...
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KarinDesenJack 7 yıl
Beyazı çokk şık olmuş. Apple buna dava açar bence :D
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OrcHestrated 7 yıl
Şık olmuş ama hep aynı tasarım bu galaxy adı altında nereye kadar gidicek bilmiyorum hep aynı tasarım bi süreden sonra iğrenç bi durum haline geliyor.
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TeksasStyLe 7 yıl
bu savaş nedir arkadaş insanların kullanabileceği telefonlar istiyoruz yeter artık !! 4.5 inç nedir biri bana bunun manasını açıkasın 4 inç maximum büyüklüktür kimse bunun aksini iddaa etmesin
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Nuvo' 7 yıl
harika olmuş birde bunun yanına tablet al bitsin gitsin
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hattoriy 7 yıl

bu sg2 cihazların hd çözünürlüklü olanları var 720*1280 onlarda lte de var bildiğim kadaryla yalnız koreye özel üretilmiş cihazlar neden uluslararası satışı yapılmıyo anlamış değilim
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napolyon94 7 yıl
Orta-giria seviyedende atilimlar bekliyoruz gio-ace in yerini alicak yeni cihazlar duyurulmali
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Fashionality 7 yıl
cozunurluk biraz daha yuksek olsa tam olacak.. sgs3 un cozunurlugu muhtemelen galaxy nexus gibi olacak.. yapilan son testlerde yanlis hatirlamiyorsam galaxy nexus un performansi sgs2 ye gore dusuk kalmisti.. eger sgs3 performans konusunda da galaxy nexus dan iyi olursa piyasayi cidden sallar..
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