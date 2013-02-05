Samsung Galaxy S II Plus, Avrupa pazarına giriş yaptı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, yaklaşık bir ay önce resmiyet kazandırdığı modeli Galaxy S II Plus, elimize ulaşan son bilgilere göre Avrupa pazarına ''Merhaba'' dedi.



Dünya genelinde 40 milyonluk satış barajını aşarak önemli bir başarının altına imza atan Galaxy S II ile pek çok ortak noktası bulunan Galaxy S II Plus'a, Broadcom firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) BC28155 yongada sistem çözümü (SoC) ve 1 GB RAM hayat veriyor.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle gelen Galaxy S II Plus'a, 4.3-inç büyüklüğünde, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED Plus ekran, 8 GB'lık dahili depolama alanı, 64 GB'a kadar microSD kart desteği, 2 MP ön kamera, 8 MP arka kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / GLONASS, NFC (Opsiyonel), Bluetooth 3.0 ve 1.650 mAh kapasiteli batarya eşlik ediyor.



Merak edenler için Galaxy S II ile Galaxy S II Plus arasındaki göze çarpan farklılıkları işlemci, dahili depolama alanı seçenekleri, GLONASS desteği ve batarya kapağı şeklinde sıralamak mümkün.



Galaxy S II Plus'ın Finlandiya satış fiyatı 378 Euro. 378 Euro'nun güncel kurlarla kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 903 TL.



http://www.esphoneblog.com/2013/02/05/samsung-galaxy-s-ii-plus-gt-i9105p-now-available-in-finland-fro-378-eur/