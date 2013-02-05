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Samsung Galaxy S II Plus, Avrupa pazarına giriş yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II Plus, Avrupa pazarına giriş yaptı
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, yaklaşık bir ay önce resmiyet kazandırdığı modeli Galaxy S II Plus, elimize ulaşan son bilgilere göre Avrupa pazarına ''Merhaba'' dedi.
Dünya genelinde 40 milyonluk satış barajını aşarak önemli bir başarının altına imza atan Galaxy S II ile pek çok ortak noktası bulunan Galaxy S II Plus'a, Broadcom firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) BC28155 yongada sistem çözümü (SoC) ve 1 GB RAM hayat veriyor.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümüyle gelen Galaxy S II Plus'a, 4.3-inç büyüklüğünde, 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED Plus ekran, 8 GB'lık dahili depolama alanı, 64 GB'a kadar microSD kart desteği, 2 MP ön kamera, 8 MP arka kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / GLONASS, NFC (Opsiyonel), Bluetooth 3.0 ve 1.650 mAh kapasiteli batarya eşlik ediyor.
Merak edenler için Galaxy S II ile Galaxy S II Plus arasındaki göze çarpan farklılıkları işlemci, dahili depolama alanı seçenekleri, GLONASS desteği ve batarya kapağı şeklinde sıralamak mümkün.
Galaxy S II Plus'ın Finlandiya satış fiyatı 378 Euro. 378 Euro'nun güncel kurlarla kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 903 TL.

http://www.esphoneblog.com/2013/02/05/samsung-galaxy-s-ii-plus-gt-i9105p-now-available-in-finland-fro-378-eur/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Çok gereksiz telefon zaten s2 işlemci bakımından daha iyi ve şu aralar 1000tl'ye bulunabiliyor bunun fiyatı 903 tl buna vergilerde eklenince bu fiyat s2 geçer.Ama güncelleme konusunda s2 den 1 yıl daha fazla güncelleme alacaktır.Kendi görüşüm.
Çok gereksiz telefon zaten s2 işlemci bakımından daha iyi ve şu aralar 1000tl'ye bulunabiliyor bunun fiyatı 903 tl buna vergilerde eklenince bu fiyat s2 geçer.A...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Stygián 6 yıl
SII Plus fikri ilk başta iyi gelmişti ama verilen bilgilere bakarsak son derece gereksiz.
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inexo 6 yıl
s2 niz sağolsun
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bence gereksiz değil
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King ov Hell 6 yıl
Güncellemesine karşı tercih sebebi.
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Mr.Pacino 6 yıl
artı bi özellik göremedim , en azından işlemci,ram,batarya ve ekran büyütülseydi daha iyi olurdu
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Guest 6 yıl
Sırf ram farkı için fazladan 100 tl verilir.
s2'den 300-400 tl pahalı satılırsa hayal kırıklığı olur; bugün 1300 tl'ye s3 sahibi olunabiliyor.
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Vedpla 6 yıl
1200-1300 arası girer vede 300-400 tl güncellemeye verilmis olur bildiğiniz s2 bu güncellemye para veriyoruz !!
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akayogullari 6 yıl
5830du 5830i oldu buda onun gibi guncel kalsin diye s2bitecek plus baslayacak. fiyat uygun olursa alinabilir
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Rookie. 6 yıl
s2 kullanıpta memnun kalmayanlar şansını s2 plusta arasın gibi çıkartılmış pazara daha iyi tutunmak için çıkarılmış gibi duruyor

açıkçası çok gereksiz
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denostar 6 yıl
Telefon değil de mesajlar gereksiz. Adamlar S2 üretimini bırakıp s2 plus'a başlıyorlar. Avrupa'ya yeni S2 sevkiyatı yapılmıyor büyük ihtimalle. Siz iki telefonu aynı anda satacaklarını düşünüyorsunuz. Öyle bir şey tabi ki saçma olurdu.
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mobi 6 yıl
Herhalde JB ve kamerada falan bir kaç iyileştirmeler yapılmıştır.
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asaltek 6 yıl
herkes için küçük bir adım.
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