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Samsung Galaxy S II'nin artık pembe renk seçeneği de var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II'nin artık pembe renk seçeneği de var
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2011 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla küresel akıllı telefon pazarında birincilik tahtına oturan Samsung firması, Galaxy S II modeline beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini ekledi. Eklediği pembe renk seçeneğiyle mevcut hedef kitlesini daha da genişletmeyi hedefleyen Samsung'un, anavatanı Güney Kore'de 4 milyon civarında Galaxy S II'yi teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu, bu akıllı telefonların 850.000'inin beyaz renkli olduğu bildiriliyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere teknik bakımdan siyah veya beyaz renkli versiyonlarına kıyasla herhangi bir farklılık içermeyen pembe Galaxy S II'nin ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Ancak akıllı telefonun ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de boy göstereceği düşünülüyor.
Samsung Galaxy S II'nin artık pembe renk seçeneği de var
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
Firaristt
Bayanlar için biraz iri yarı değil mi ya SGS2? Ne diyeyim değişik bir fikir...

aklında ne var senin? :D
2 Yanıt Yanıtla +10
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eulogy 8 yıl
Tim Cook'dan erken davranmışlar :P
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fkcnr 7 yıl
akıllı davranıp bayan kullanıcılarada yönelik yapmışlar.. ama renginin ne kadar pembe olduğu tartışılır...
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ahmetjem 7 yıl
turkıyede samsung s2 kullanıcısı genellıkle erkek bu tutmaz turkıyede renk olarak :) bırakınn samsungu da n9 alın :D
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darkaura 8 yıl
bayanlar yanlarinda surekli canta ve bir dunya ivir zivir tasirlar. bu yuzden buyuk telefon onlar icin cok sorun degil. ayni sekildede buyuk 4x4leride en cok bayanlar tercih ediyor. kaldiki galaxy s2 oldukca hafif bir telefon. ip4 den daha hafif. (uzun sure sgs2 kullandikdan sonra ip4 kullaninca sanki tugla tutuyormusum gibi geldi)
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cssbaycelebi 8 yıl
pembe renk bayanlar için güzel olmuş. bu arada bu telefonun 20 milyon filan sattı herhalde.
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esqhia 8 yıl
Adamlar kadınlara yönelik galaxy note çıkarıyo siz hala s2 büyük değil mi diyosunuz :) Bana da saçma geliyo ama rengini geçtim de galaxy note u yaparken nasıl hedef kitlemiz kadınlardır diyolar o kısmı çözemedim :)
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DH Misafiri 8 yıl
yakışmaz delikanlıya
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A.l.p.r 8 yıl
Pembe'den çok beyaz seçeneği bayanlar için daha uygun olabilir bence.Beyaz çok daha şık bir renk.
http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2011/09/GALAXY-SII-BEYAZ-II.jpg400.jpg
1 Yanıt Yanıtla
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl A.l.p.r
A.l.p.r

Pembe'den çok beyaz seçeneği bayanlar için daha uygun olabilir bence.Beyaz çok daha şık bir renk.

http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2011/09/GALAXY-SII-BEYAZ-II.jpg400.jpg


bayanları ilk anlayan insanoğlu
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silver021 8 yıl
büyük seven bayanlar için çok iyi bir haber. :D
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isimsiz34 8 yıl
pembeden çok yavru ağzı diye tabir edilen renkten olmuş :D
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Volkanbaba 8 yıl
Ne eli büyük bayanlar var satılır satılır
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mebrar 8 yıl
Hiç hoş olmamış.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
eulogy
Tim Cookdan erken davranmışlar :P

puahaha tim'e söleyelimde fatih ürek ile arto oynasın bizim ülkedeki apple reklamlarında 3'ü iyi anlaşırlar :D
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