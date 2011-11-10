Samsung Galaxy S II'nin artık pembe renk seçeneği de var

2011 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla küresel akıllı telefon pazarında birincilik tahtına oturan Samsung firması, Galaxy S II modeline beyaz rengin ardından pembe renk seçeneğini ekledi. Eklediği pembe renk seçeneğiyle mevcut hedef kitlesini daha da genişletmeyi hedefleyen Samsung'un, anavatanı Güney Kore'de 4 milyon civarında Galaxy S II'yi teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu, bu akıllı telefonların 850.000'inin beyaz renkli olduğu bildiriliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere teknik bakımdan siyah veya beyaz renkli versiyonlarına kıyasla herhangi bir farklılık içermeyen pembe Galaxy S II'nin ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Ancak akıllı telefonun ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de boy göstereceği düşünülüyor.

