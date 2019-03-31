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Samsung Galaxy S10 serisi, 25W hızlı şarj ve süper gece modu güncellemesi alacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 serisi için 25W hızlı şarj desteği ve süper gece modu içeren bir güncelleme yayınlayacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy S10 serisi, 25W hızlı şarj ve süper gece modu güncellemesi alacak
 
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi akıllı telefonları yakında 25W hızlı şarj desteği alacak. Bu açıklamalar, ülkede düzenlenen son basın toplantısında Samsung Büyük Çin Bölgesi Başkanı tarafından açıklandı. Şu anda, Galaxy S10 , Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modelleri yalnızca 15W'a kadar kablolu hızlı şarjı destekliyor. 25W'lık hızlı şarjın yanı sıra, üç Galaxy S10 cihaz da düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yeni bir süper gece modu alacak.

Ayrı şarj cihazı gerektirecek

Yeni yazılım güncellemesi kullanıma sunulduktan sonra, Galaxy S10 serisi akıllı telefonların şarj edilmesi daha az zaman alacak. Aslında daha hızlı şarj özelliğini kullanmak için, kullanıcılar, telefonlarla birlikte verilen şarj cihazı yalnızca 15W'a kadar şarjı desteklediğinden ayrı bir güç adaptörü satın almak zorunda kalacaklar.

25W Süper Hızlı şarja ek olarak, Samsung'un Galaxy S10 serisine Süper Gece Modu getirmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak, bu özelliğin 25W hızlı şarj etmeyi sağlayacak aynı güncellemenin bir parçası olup olmadığı açık değil. Güncellemelerin Nisan ayında kullanıcılara sunulmaya başlanacağı da belirtmeden geçmeyelim.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1111191151610982400 Yorum Yaz
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worldpartner 1 ay en beğenilen esmerbuyucu
Zaten 15w hızlı şarj aleti veriyorlar, ama bu rakamı güncelleme ile 25w'a çekmeye karar vermişler ki bu tüketici lehine, haberleri neyle okuyorsunuz anlamak mümkün değil
Zaten 15w hızlı şarj aleti veriyorlar, ama bu rakamı güncelleme ile 25w'a çekmeye karar vermişler ki bu tüketici lehine, haberleri neyle okuyorsunuz anlamak müm...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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esmerbuyucu 1 ay
Hızlı şarj etmek için ayrı bir güç adaptörü mü "almak gerekecek" Vay babuş 😂😂😂
Bir de Apple vermiyor diye kendilerine dert edinirler. Elimde 12W iPad şarjı da var fakat bataryamı daha az yıpratmak için 5W kullanıyorum.
Hızlı şarj etmek için ayrı bir güç adaptörü mü "almak gerekecek" Vay babuş 😂😂😂Bir de Apple vermiyor diye kendilerine dert edinirler. Elimde 12W iPad şar...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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gun 1 ay
Yeni moda daha da hızlı şarj etmek ki bence pilde ilerleme olmadığı için destekliyorum.
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DH Misafiri 1 ay
güncelleme geldi gece modu yok
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DH Misafiri 1 ay
yooooooo alakasi yok.. neredeyse 4 yildir ben hizli sarj kullandim... hic sorun olmadi, bataryamda gayet iyiydi.. sen eve gir sarja koy, telefonu al iki mesaj at sarja koy, yani masaustu degilde sarja zirt pirt koyarsan telefonu .. kisa kisa zamalarda telefon sarjini etmeden surekli al koy yaparsan bataryayi bitirirsin tabiki... kulanimi belli kardes, bataryan biter sarja tak der tel o zaman koyarsin sarj tamamen doldu der sende sarjdan cikarirsin.. o zaman pasalar gibi benim gibi kullan.. haaaa ben o zamanlari denk getiremiyorum dersende... tasinabilir hizli sarjlar var ondan alirsin... olay bu.. hemen sallamayin...
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Askaparta 1 ay
Gece modunda görünmeden yeni alet satacaklar.
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Spider_hip 1 ay
Oha tam apple a göre bir hareket olmuş. Samsung'da şaşırmaya başladı galiba. Bundan sonra her güncellemede bir şey mi satacaklar :D
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xmRipper 1 ay
60W'lık mac adaptörü ile şarj ediyordum genelde, 25W çekebilecek olmasına sevindim. Gelsin güncelleme bakalım.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Kamera bekleneni vermidede. Mod. Mu getiriliyor acaba??
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hazarRS 1 ay
note 5 telefonumu ilk aldığımda hızlı şarjı aktif hale getirmiştim. 1yılı dolmadan bataryası ölmüştü neredeyse. Servis yeni batarya ile değiştirdikten sonra hızlı şarjı hiç kullanmadım, 2 yılı geçti hissedilir bir fark yok kapasite olarak.
Dolayısıyla ne kadar hızlı şarj, o kadar kısa batarya ömrü.
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ErdemAlsırt 1 ay
Ancak daha fazla W demek, telefonun batarya ömrünun daha çabuk kısalması demek değil mi? Samsung Galaxy S8 Telefonlar bile ilk çıktıkları zaman süper hızlı şarj ederken, yeni bir güncelleme ile şarj olma hızı yavaşlatıldı. Sizce neden bunu hiç düşündünüz mü?
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CWaRRioR 1 ay
Super gece modu önceki telefonlara da gelirse güzel olur.
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qoqoCAN 1 ay
Günümüzde bitmemiş oyunlar çıkar, bir ton güncelleme ile yola getirilir hale geldi. Bu şekilde olan sadece oyunlar yokmuş. Donanımlar da bu yolda ^^
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