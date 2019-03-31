Samsung Galaxy S10 serisi, 25W hızlı şarj ve süper gece modu güncellemesi alacak

Teknoloji Editörü
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi akıllı telefonları yakında 25W hızlı şarj desteği alacak. Bu açıklamalar, ülkede düzenlenen son basın toplantısında Samsung Büyük Çin Bölgesi Başkanı tarafından açıklandı. Şu anda, Galaxy S10 , Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modelleri yalnızca 15W'a kadar kablolu hızlı şarjı destekliyor. 25W'lık hızlı şarjın yanı sıra, üç Galaxy S10 cihaz da düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yeni bir süper gece modu alacak.
Ayrı şarj cihazı gerektirecekYeni yazılım güncellemesi kullanıma sunulduktan sonra, Galaxy S10 serisi akıllı telefonların şarj edilmesi daha az zaman alacak. Aslında daha hızlı şarj özelliğini kullanmak için, kullanıcılar, telefonlarla birlikte verilen şarj cihazı yalnızca 15W'a kadar şarjı desteklediğinden ayrı bir güç adaptörü satın almak zorunda kalacaklar.
25W Süper Hızlı şarja ek olarak, Samsung'un Galaxy S10 serisine Süper Gece Modu getirmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak, bu özelliğin 25W hızlı şarj etmeyi sağlayacak aynı güncellemenin bir parçası olup olmadığı açık değil. Güncellemelerin Nisan ayında kullanıcılara sunulmaya başlanacağı da belirtmeden geçmeyelim.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1111191151610982400 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de Apple vermiyor diye kendilerine dert edinirler. Elimde 12W iPad şarjı da var fakat bataryamı daha az yıpratmak için 5W kullanıyorum.