Samsung Galaxy S10 serisi, 25W hızlı şarj ve süper gece modu güncellemesi alacak

Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi akıllı telefonları yakında 25W hızlı şarj desteği alacak. Bu açıklamalar, ülkede düzenlenen son basın toplantısında Samsung Büyük Çin Bölgesi Başkanı tarafından açıklandı. Şu anda, Galaxy S10 , Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modelleri yalnızca 15W'a kadar kablolu hızlı şarjı destekliyor. 25W'lık hızlı şarjın yanı sıra, üç Galaxy S10 cihaz da düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yeni bir süper gece modu alacak.

Ayrı şarj cihazı gerektirecek

https://twitter.com/UniverseIce/status/1111191151610982400

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Yeni yazılım güncellemesi kullanıma sunulduktan sonra,akıllı telefonların şarj edilmesi daha az zaman alacak. Aslında dahakullanmak için, kullanıcılar, telefonlarla birlikte verilen şarj cihazı yalnızca 15W'a kadar şarjı desteklediğindensatın almak zorunda kalacaklar.25W Süper Hızlı şarja ek olarak, Samsung'un Galaxy S10 serisinegetirmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak, bu özelliğin 25W hızlı şarj etmeyi sağlayacak aynıbir parçası olup olmadığı açık değil. Güncellemelerinayında kullanıcılara sunulmaya başlanacağı da belirtmeden geçmeyelim.