Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S10 serisini resmen tanıtacak. Lansman tarihi yaklaşırken amiral gemisi telefonla ilgili detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Bu kez İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı, Galaxy S10 modellerinin fiyat etiketlerini gözler önüne serdi.

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İtalyan teknoloji sitesi Tutto Android'e göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisi, farklı bellek ve depolama alanına sahip altı varyant olarak piyasaya sürülecek. Cihazların fiyatları ise şu şekilde olacak:

Galaxy S10 Lite 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 779 euro (885 dolar)

Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 929 euro (1.056 dolar)

Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB depolama alanı 1.179 euro (1.340 dolar)

Galaxy S10+ 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 1.049 euro (1.192 dolar)

Galaxy S10+ 8 GB RAM / 512 GB depolama alanı 1.299 euro (1.477 dolar)

Galaxy S10+ 12 GB RAM / 1 TB depolama alanı 1.600 euro (1.819 dolar)

256 GB'lık seçenek yok

Anlaşıldığı kadarıyla Samsung 256 GB seçeneğini kaldırıp minimum depolama kapasitesini 128 GB'a yükseltmiş durumda. Ayrıca 12 GB RAM söylentileri de doğruymuş gibi görünüyor. Ancak 1 TB depolama alanı ile birlikte fiyat 1.819 dolar gibi uçuk seviyeye çıkması can sıkıcı.

Ekrana gömülü parmak izi sensöründen yoksun olarak gelmesi beklenen Galaxy S10 Lite'ın fiyatı 900 doların altında olacak. Giriş seviyesi cihaz ayrıca çift kamera ve düz ekran ile piyasaya sürülecek.

Galaxy S10 ve S10+ modellerinin ise kavisli ekran, ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü ve üç arka kameraya sahip olmaları bekleniyor. 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde bu bilgilerin ne derece gerçeği yansıttığını hep birlikte göreceğiz.

https://www.tuttoandroid.net/samsung/samsung-galaxy-s10-s10-e-s10-lite-prezzi-specifiche-memoria-colorazioni-disponibilita-642681/