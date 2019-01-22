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Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu

İtalyan teknoloji sitesi Tutto Android, 20 Şubat'ta tanıtılacak Samsung Galaxy S10 serisinin fiyat etiketlerini açıkladı. Rakamlar potansiyel müşterilerin canını sıkacak seviyede.
3 ay
11,1b
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58
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S10 serisini resmen tanıtacak. Lansman tarihi yaklaşırken amiral gemisi telefonla ilgili detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Bu kez İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı, Galaxy S10 modellerinin fiyat etiketlerini gözler önüne serdi.
Ayrıca Bkz. "Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı"
İtalyan teknoloji sitesi Tutto Android'e göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisi, farklı bellek ve depolama alanına sahip altı varyant olarak piyasaya sürülecek. Cihazların fiyatları ise şu şekilde olacak:
  • Galaxy S10 Lite 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 779 euro (885 dolar)
  • Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 929 euro (1.056 dolar)
  • Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB depolama alanı 1.179 euro (1.340 dolar)
  • Galaxy S10+ 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı 1.049 euro (1.192 dolar)
  • Galaxy S10+ 8 GB RAM / 512 GB depolama alanı 1.299 euro (1.477 dolar)
  • Galaxy S10+ 12 GB RAM / 1 TB depolama alanı 1.600 euro (1.819 dolar)

256 GB'lık seçenek yok

Anlaşıldığı kadarıyla Samsung 256 GB seçeneğini kaldırıp minimum depolama kapasitesini 128 GB'a yükseltmiş durumda. Ayrıca 12 GB RAM söylentileri de doğruymuş gibi görünüyor. Ancak 1 TB depolama alanı ile birlikte fiyat 1.819 dolar gibi uçuk seviyeye çıkması can sıkıcı.
Ekrana gömülü parmak izi sensöründen yoksun olarak gelmesi beklenen Galaxy S10 Lite'ın fiyatı 900 doların altında olacak. Giriş seviyesi cihaz ayrıca çift kamera ve düz ekran ile piyasaya sürülecek.
Galaxy S10 ve S10+ modellerinin ise kavisli ekran, ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü ve üç arka kameraya sahip olmaları bekleniyor. 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde bu bilgilerin ne derece gerçeği yansıttığını hep birlikte göreceğiz.

https://www.tuttoandroid.net/samsung/samsung-galaxy-s10-s10-e-s10-lite-prezzi-specifiche-memoria-colorazioni-disponibilita-642681/ Yorum Yaz
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Chromosty 3 ay en beğenilen
20.000? olacak ilk telefon belli oldu.
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Eric Cartman. 3 ay
Almayın abi. Niye alıyorsunuz? Kafanıza silah mı dayıyorlar alın diye. Artık ar-ge namına bir halt yapmayan, sırf telefon çıkarmak için telefon çıkaran, Apple'ın izinden giden Samsung'a gereken cevabı; almayarak verin ki, seve seve(!) indirsinler fiyatı...
Almayın abi. Niye alıyorsunuz? Kafanıza silah mı dayıyorlar alın diye. Artık ar-ge namına bir halt yapmayan, sırf telefon çıkarmak için telefon çıkaran, Apple'...
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mokinto 3 ay 12 Angry Men
12 Angry Men
Fiyat konusunda Apple laf eden Samsung fanlarına geçmiş olsun.
O kadar para veriyorsun ama doğru dürüst güncelleme desteği bile alamıyorsun.


Güncelleme dediğin telefonu yavaşlatma ise kalsın.
12 Angry MenFiyat konusunda Apple laf eden Samsung fanlarına geçmiş olsun.O kadar para veriyorsun ama doğru dürüst güncelleme desteği bi...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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mokinto 3 ay
Ya neyini anlatayım, bana ne ayrıca. Ios da Android de kullandım. Artılar da eksiler de var. Basit bir espriyi ciddiye almayın bu kadar.
Telefon olarak kaleminden dolayı mecburen note, tablet olarak IPad,bilgisayar olarak da pc kullanıyorum.
Firma bağlılığı dediğiniz şey ipimde bile değil.
Kasmayın bu kadar.
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Paetzold 3 ay
Olsun bizim insanımız kredi çeker yinede alır
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teknokaptan 3 ay
Samsung almam
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fantomasds 3 ay
Eskiden orta seviye ile üst seviye arasında çok fark vardı. Fark kapandı. 1500 liralık bir telefonla yapabildiklerin ile 10.000 liralık telefonla yapabildiklerin arasında aman aman bir fark yok. 8500 liranız cebinizde kalsın. Bekarken gidin dünyayı gezin. Cebe sığacak bir foto makinası alın. Hatıralarınız olsun.
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spyman 3 ay
Çok ilginç gerçekten, yarın 10 000 000 tl ye boğazda ev alacağım desem ,
burda birileri oooo kadar para verilirmi diyecektir.
benim param seni niye geriyor sende yoksa ne yapayım diyesim var.
çıktığında 2000 dolar verip alacak adam senden borçmu istiyor akılmı, zaten adamda 2000 dolar varsa senden akılda istemez borçta.
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dt1907 3 ay
pahalı alınmaz bu fiyatlarla.note 3 kullanıyordum.bu fiyat politikasından sonra aklıma yatan huwaei p20 pro yu 4500 liraya aldım ağustosta.
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Askaparta 3 ay
Yoldan çıktı bunlar, biz çıkmayalım.
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Alonedark_01 3 ay
Telefon be bu telefon hepsiyle ayni şeyleri yapıyoruz bu fiyatları vermek delilik resmen heleki kriz döneminde.
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pcwolf28 3 ay
Önceden en kral telefon 2000di lan, lanet olsun
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zwanzig 3 ay
Samsung bu fiyatlarla telefon sektöründe batmaya kararlı olduğunu iyice gösterdi. Yapacak bir şey yok. Biri gider biri gelir.
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Snmzalp 3 ay
Hocam öyle öyle diyoruz ama nasıl oluyorsa bu adamlar bir şekilde satıyor bizde öyle baka kalıyoruz
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