Samsung Galaxy S10'un seri üretimi başladı

Samsung Galaxy S10 serisi 20 Şubat tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak. Amiral gemisi telefonun Mart ayının ilk haftalarında satışa hazır olması bekleniyor. Dolayısı ile seri üretime girdiğine yönelik haberlerin gelmesi pek de sürpriz değil.

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Koreli basın kuruluşu The Investor, Samsung’un amiral gemisi telefonunun seri üretime girdiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Ayrıca kaynaklar üretimine başlanan telefonların 4G'li varyantlar olduğunu söylüyor. 5G özellikli modellerin ise daha ileriki bir tarihte ancak yine de yılın ilk yarısında üretime gireceği belirtildi.

1 TB'lık Galaxy S10 gelecek mi?

Seri üretimin başlaması 1TB Galaxy S10 modeline yönelik merakı da artırdı. Samsung geçtiğimiz günlerde, akıllı telefonlar için 1TB'lık depolama birimi geliştirdiğini açıklamıştı. Bu durum Galaxy S10'un 1TB depolama kapasitesine sahip bir varyantının çıkacağına yönelik söylentilere yol açtı.

Devasa depolama seçeneğinin sadece Galaxy S10+ varyantı ile sınırlı olma ihtimali var. Sonuç olarak tüm bu bilgiler şu an için birer spekülasyondan ibaret ancak tam 20 gün sonra Galaxy S10 serisi ile ilgili merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20190130000677