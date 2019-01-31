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Samsung Galaxy S10'un seri üretimi başladı

Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S10'un seri üretimi başladı. Akıllı telefonun şu anda 4G özellikli varyantları üretiliyor.
3 ay
3,2b
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 serisi 20 Şubat tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak. Amiral gemisi telefonun Mart ayının ilk haftalarında satışa hazır olması bekleniyor. Dolayısı ile seri üretime girdiğine yönelik haberlerin gelmesi pek de sürpriz değil.
Ayrıca Bkz. "Vivo V15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu"
Koreli basın kuruluşu The Investor, Samsung’un amiral gemisi telefonunun seri üretime girdiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. Ayrıca kaynaklar üretimine başlanan telefonların 4G'li varyantlar olduğunu söylüyor. 5G özellikli modellerin ise daha ileriki bir tarihte ancak yine de yılın ilk yarısında üretime gireceği belirtildi.

1 TB'lık Galaxy S10 gelecek mi?

Seri üretimin başlaması 1TB Galaxy S10 modeline yönelik merakı da artırdı. Samsung geçtiğimiz günlerde, akıllı telefonlar için 1TB'lık depolama birimi geliştirdiğini açıklamıştı. Bu durum Galaxy S10'un 1TB depolama kapasitesine sahip bir varyantının çıkacağına yönelik söylentilere yol açtı.
Devasa depolama seçeneğinin sadece Galaxy S10+ varyantı ile sınırlı olma ihtimali var. Sonuç olarak tüm bu bilgiler şu an için birer spekülasyondan ibaret ancak tam 20 gün sonra Galaxy S10 serisi ile ilgili merak edilen tüm detayları öğrenmiş olacağız.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20190130000677 Yorum Yaz
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Theologist 3 ay en beğenilen
Bu tasarımla fazla tutulacağını zannetmiyorum, delikli ekran özürlü tasarım gibi duruyor.
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abdusauk 3 ay esmerbuyucu
hahaha oğlum çok komik espri lan valla yemin ediyom. baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. fazla komik yani, hani mesela bazı espriler yapıyorlar mahmut bu kadar komik değil. hahaha. ben şimdi buna gülüyorum ya, yarın gülemiycem diye üzülecem kendim. hani genel olarak baktığında espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyo bu espri. hahaha. ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayım. hahaha. sen bu espriyi bi tane uçak kirala, arkasına koy bu espriyi, yedi düvel duysun bunu. ulan gülmekten öldüm yemin ediyom bu kadar komik aaa. yani biraz az komiğini yap bunun, gene gülecem. çıkalım dağların başına hep beraber halay çekerek bu espriye gülelim, yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açar, ülke olarak kalkınırız yani. sen bu espriyi yap afrikadaki çocuklar açlıktan ölmesin...
hahaha oğlum çok komik espri lan valla yemin ediyom. baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. fazla komik yani, hani...
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Galatas4ray 3 ay
Şahsi olarak tasarımını beğenmedim o kamera o ekranın içine olmamış.
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1 Avatar
edo 3 ay
Tek kamera ile delikli ekran neyse de, çift kamera da (alan ciddi anlamda büyüdüğü için aradaki boşluktan da dolayı) delikli ekran çok saçma sapan olmuş.
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Raif Ulutürk 3 ay
Hemen gelse de 2 tane edinsem. Kredi ile alsam 20.000 TL ye alabilirim diye düşünüyorum. Sonra hemen forumlara girip kırılmaz cam ve kılıf tavsiyesi isterim. Çünkü telefonu aldıktan sonra ikinci İvedi konu bu. Hatta telefondan bile önemli kılıf ve kırılmaz cam 🤣🤣🤣
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Redunay 3 ay
1 tb mi 16 gb kullanıyorum yetiyor. Bütün store u mu yükleyecekler buna
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birvarmışbiryokmuş 3 ay
Bu şimdi inovasyon mudur? 😂😂😂
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Biyturs_OnSr 3 ay
Çentiği de kimse beğenmiyordu. Satışa çıktığı gün mağazanın önündeki kuyrukları gördük.
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nightbringer 3 ay
Çentik bile daha güzel geldi şimdi
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xxlor 3 ay
Film filan izlerken bu kamera göze çarpmaz mı ? Bana göre Oppo find x ‘deki gibi kameranın kızaklı olması daha mantıklı.
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ozakin70 3 ay
Zerre umrumda değil, merak bile etmiyorum artık. Çinli markalar daha heyecan verici hatta daha etkileyici geliyor.
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zotacing 3 ay
1TB gibi saçma dahili hafıza koyana kadar, artık 10.000mah ve üzeri batarya koysa firmalar daha güzel olacak.
Artık her sene yeni model çıkarılması da yasaklansa güzel olacak. Günümüz şartlarında S8 bile hala aşırı hızlı ve iyi telefon, israfa gerek yok.
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Xloud 3 ay
Cihaz elden ele geziyor Türkiyede mağazalarda demo yapıyorlar sızan herşey doğru
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samsung, akıllı telefon ve
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