Vivo V15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Vivo'nun 20 Şubat tarihinde yeni bir ürün tanıtacağı resmen onaylandı. Daha önce yayınlanan birçok rapor Çinli üreticinin gelecek ayın sonunda Vivo V15 serisini piyasaya süreceğini iddia ettiğini için muhtemelen şirket söz konusu tarihte V15 ve V15 Pro telefonlarını tanıtacak.

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Yayınlanan teaser 20 Şubat'ta resmiyet kazanacak olan telefonun teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermese de açılır-kapanır ön kamera mekanizmasına sahip olacağını gösteriyor. Vivo V15 ve Vivo V15 Pro ile ilgili söylentiler zaten her iki telefonun da bu özelliği taşıyacağını ortaya koymuştu.

Ekrana gömülü parmak izi senörü ve 32 MP kamera

Vivo V15 serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılmış çentiksiz AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. V15 çift, Vivo V15 Pro ise üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürülecek. Gelen haberler her iki telefonda da 32 megapiksellik ana kamera sensörünün yer alacağı yönünde.