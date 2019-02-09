Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 20 Şubat'taki özel lansman etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 serisi ile ilgili haberler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi de amiral gemisi telefonun uygun fiyatlı varyantı olması beklenen Galaxy S10e'nin yeni görselleri internete düştü.

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Galaxy S10 ailesinin başlangıç modeli olarak konumlandırılacağı söylenen akıllı telefon, sahip olduğu özellikler ve renk seçenekleri bakımından Apple'ın iPhone XR modeline rakip olacak gibi görünüyor. MySmartPrice adlı internet sitesi Galaxy S10e'nin "Kanarya Sarısı" adlı özel sarı versiyonunu gösteren birkaç görsel yayınladı.

Düz ekranla gelecek

Paylaşılan basın görselleri, bütçe dostu S10 varyantı hakkında daha önce ortaya çıkan diğer söylentileri de doğruluyor. En önemlisi de 5.8 inç boyutunda düz ekrana sahip olacağını onaylaması. Akıllı telefon diğer Galaxy S10 modelleri gibi Infinity O ekran tasarımı ile gelecek. Arka tarafında ise çift kamera yer alacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/galaxy-s10e/