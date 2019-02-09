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Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi için artık geri sayım başlamış durumda. Galaxy S10'un uygun fiyatlı varyantını parlak sarı rengiyle gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı.
3 ay
5,5b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 20 Şubat'taki özel lansman etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 serisi ile ilgili haberler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi de amiral gemisi telefonun uygun fiyatlı varyantı olması beklenen Galaxy S10e'nin yeni görselleri internete düştü.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu"
Galaxy S10 ailesinin başlangıç modeli olarak konumlandırılacağı söylenen akıllı telefon, sahip olduğu özellikler ve renk seçenekleri bakımından Apple'ın iPhone XR modeline rakip olacak gibi görünüyor. MySmartPrice adlı internet sitesi Galaxy S10e'nin "Kanarya Sarısı" adlı özel sarı versiyonunu gösteren birkaç görsel yayınladı.
Samsung Galaxy S10e

Düz ekranla gelecek

Paylaşılan basın görselleri, bütçe dostu S10 varyantı hakkında daha önce ortaya çıkan diğer söylentileri de doğruluyor. En önemlisi de 5.8 inç boyutunda düz ekrana sahip olacağını onaylaması. Akıllı telefon diğer Galaxy S10 modelleri gibi Infinity O ekran tasarımı ile gelecek. Arka tarafında ise çift kamera yer alacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/galaxy-s10e/ Yorum Yaz
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ozzzy222 3 ay en beğenilen
fener küme düşerken samsungtan bir destek oh :D askdasşld
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muroooo19 3 ay
fenerbahçeliler bunu beğendi.
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S.Vettel 3 ay
samsung tff 1.lig edition
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DH Misafiri 3 ay
Geç kaldın Samsung, adamlar küme düşüyor küme... ??
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Krone 3 ay
Huawei'nin twilight gibi çift renkli bir sarı yapsalar daha hoş olurmuş. Dümdüz sarı biraz cıvık görünüyor.
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king 3 ay
İğrenç
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Askaparta 3 ay
Kümedeki sponsorluk daha ucuz olur tabi, çok cırtlak duruyor.
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Cute Hentai 3 ay
Ali Koç bunu beğendi...
Aziz Yıldırım ise; "Sen ne ayaksın" diye tepki verdi.
Samsung'dan açıklama; "Biz ekmeğimize bakarız. Taraflar arasında olan husular kurumumuzu ve iş ortaklarımızı bağlamaz.
Sonuç olarak Samsung diyorki; İsteyen alsın yoluna baksın. Almayacak olanda müsade etsin işimize burnunu sokmasın.
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esmerbuyucu 3 ay
Parmak izini arşa koymuşlar, ulaşamasınlar diye 😂
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10ff 3 ay
Beyler samsung 'a ilk davayı ben açacağım yoksa valla darılırım.
Sağ üstte karanlık bölgede ön kamerayı gizlemişler.
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MHEC 3 ay
S10 Küme Edition.
Not: fb
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S.Vettel 3 ay
samsung tff 1.lig edition
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L.o.T.u.S 3 ay
Hamdolsun şu ekranı dışarı taşmış gibi gösteren kavis gitmiş
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samsung, akıllı telefon ve
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