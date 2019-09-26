iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?

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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Apple servislerinde onarım fiyatı belli oldu. Eğer ekran değişim ücretlerini pahalı bulup, Apple servisi dışında ekranı değiştirirseniz bir sürpriz ile karşılaşacaksınız.

Şubat 2019’da tüm iPhone modellerinin onarım ücretinde indirime gidilmiş. Bu fiyatları dikkate aldığımızda iPhone 11 ailesinin garanti dışı onarım tavan fiyatının, serinin önceki modelleri ile aynı olduğunu görüyoruz. iPhone 11 Pro Max 5799 TL, iPhone 11 Pro 5299 TL, iPhone 11 ise 3799 TL’ye garanti kapsamı dışında onarılıyor.

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Olası ekran hasarı durumunda iPhone 11 sahiplerinin 1349 TL, iPhone 11 Pro sahiplerinin 1899 TL, iPhone 11 Pro Max sahiplerinin ise 2190 TL ödemesi gerekiyor. Üç model için garanti kapsamında dışında pil değişim ücreti 449 TL olarak belirlendi. Onarım ücretlerine baktığımızda önceki modellere göre pek fark olmadığını görüyoruz. Telefonların Türkiye satış fiyatı ise henüz belli değil.

Apple, sahte ekran takan kullanıcıları darlayacak

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iPhone modellerinin ekranının, orijinal olmayan bir ekranla değiştirilmesi durumunda Apple, kullanıcıya uyarılarda bulunacak. Ekranın orijinal olmadığına vurgu yapan uyarı mesajı, dört gün boyunca kilit ekranında bildirim şeklinde gösterilecek. Daha sonra 15 gün boyunca Ayarlar menüsünde tepede gösterilecek. Sonrasında ise Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünde gözükecek. Uyarı mesajında “Bu iPhone’da orijinal olmayan ekran kullanıldığı tespit edildi. Daha fazla bilgi için dokunun.” yazıyor.

https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service#otherrepairs