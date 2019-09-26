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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?

    iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in onarım ve ekran değişim ücretleri belli oldu. Ayrıca Apple, ekranını servis dışında değiştirenlere uyarı mesajı göstereceğini açıkladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,1b
    17
    12
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?
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    iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Apple servislerinde onarım fiyatı belli oldu. Eğer ekran değişim ücretlerini pahalı bulup, Apple servisi dışında ekranı değiştirirseniz bir sürpriz ile karşılaşacaksınız.

    Şubat 2019’da tüm iPhone modellerinin onarım ücretinde indirime gidilmiş. Bu fiyatları dikkate aldığımızda iPhone 11 ailesinin garanti dışı onarım tavan fiyatının, serinin önceki modelleri ile aynı olduğunu görüyoruz. iPhone 11 Pro Max 5799 TL, iPhone 11 Pro 5299 TL, iPhone 11 ise 3799 TL’ye garanti kapsamı dışında onarılıyor.

    Ayrıca Bkz. "240 Hz ekran ve Android 10'lu Sharp Aquos zero2 tanıtıldı"

    Olası ekran hasarı durumunda iPhone 11 sahiplerinin 1349 TL, iPhone 11 Pro sahiplerinin 1899 TL, iPhone 11 Pro Max sahiplerinin ise 2190 TL ödemesi gerekiyor. Üç model için garanti kapsamında dışında pil değişim ücreti 449 TL olarak belirlendi. Onarım ücretlerine baktığımızda önceki modellere göre pek fark olmadığını görüyoruz. Telefonların Türkiye satış fiyatı ise henüz belli değil.

    Apple, sahte ekran takan kullanıcıları darlayacak

    iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’nun ekran değişim ücreti ne kadar?
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    iPhone modellerinin ekranının, orijinal olmayan bir ekranla değiştirilmesi durumunda Apple, kullanıcıya uyarılarda bulunacak. Ekranın orijinal olmadığına vurgu yapan uyarı mesajı, dört gün boyunca kilit ekranında bildirim şeklinde gösterilecek. Daha sonra 15 gün boyunca Ayarlar menüsünde tepede gösterilecek. Sonrasında ise Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünde gözükecek. Uyarı mesajında “Bu iPhone’da orijinal olmayan ekran kullanıldığı tespit edildi. Daha fazla bilgi için dokunun.” yazıyor.

     

     

     



    https://support.apple.com/tr-tr/iphone/repair/service#otherrepairs Yorum Yaz
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    o ekranla benım kullandığım telefondan 2 tane alınıyor
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    veteriner69 13 dk.
    İphone Pro Max ekran değişimi 5.800 TL yazıyla : Beş bin Sekiz Yüz Türk Lirası. 1000 $ dan pahalı! Yuh!
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    pop-up 49 dk.
    apple yeaa zenginlik abi yeeaaa premium marka abi yeaaa
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    koyunsavar 1 sa.
    Lcd hd ekrana 3800 kağıt istiyorlar şaka gibi.
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    eraytasforum 2 sa.
    Maşallah.
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    o ekranla benım kullandığım telefondan 2 tane alınıyor
    Yanıtla +9
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    sarpuli 2 sa.
    Nasılsa kırılacak o ekran :) sizi satarken öpmemiz yetmez birde ekran ile öpecez diyorlar...
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    dere.beyi 2 sa.
    Konuyla alakası yok ama gece çekimi muazzam yaa
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    olağan_şüpheli 2 sa. dere.beyi
    Tripodla uzun pozlama yapıyor. Çok da şaşılacak bir şey değil.

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    kucukyenici 2 sa.
    Suyundan da koy.
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    Şeref60 2 sa.
    Yetkili servisden şaşmayın hiç olmazsa karşınızda bir muahtap var
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    emrebey19 2 sa.
    çakma teknik servislerin gözü yaşlı
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