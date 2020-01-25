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    Samsung Galaxy S20'nin iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S20'nin siyah ve bulut mavisi varyantlarının ardından "bulut pembesi" ve "kozmik gri" isimli iki renk seçeneğini gözler önüne seren resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı.
    2 gün
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın gelecekte Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un Galaxy serisinin ana modelleri her yeni yılın en merakla beklenen cihazları arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Galaxy S20, son günlerin en çok konuşulan modellerinden biri ve cihaza dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi, söylenti ve iddia ortaya çıkıyor.
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    Çok kısa zaman önce gerçekleşen bir sızıntı cihazın "bulut mavisi" rengindeki varyantını gözler önüne sermişti. Şimdi ise cihazın "bulut pembesi" ve "kozmik gri" isimli iki renk seçeneğini daha gözler önüne seren resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı.
    Bahsi geçen görsellerdeki cihaz, geçmişte ortaya çıkan bazı render görüntüleriyle ve bulut mavisi rengindeki Galaxy S20 ile tamamen aynı tasarıma sahip. Ekranın orta üst kısmına konumlandırılmış bir ön kamera deliği, 3 kamera sensörünün ve bir LED flaşın yer aldığı dikdörtgen biçiminde bir arka kamera kurulumu ve ultra ince çerçeveler cihaza bakıldığında ilk göze çarpan detaylar.
    Cihazın bugüne dek ortaya çıkan olası teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak, Galaxy S20, serinin en düşük seviye modeli. Cihazda 6.2 inç genişliğinde Dynamic AMOLED bir ekran yer alıyor.
    Snapdragon 865 veya dengi Exynos 9830 yonga setinden gücünü alan cihaz, 12 GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB/256 GB'lık iki adet dahili depolama seçeneği yer alıyor ancak cihazın microSD kart desteğine sahip olmayacağından söz ediliyor. Cihaz, hızlı şarj destekli 4000mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkıyor.
    Son olarak cihazın arka kamera kurulumunda 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü, 64 MP'lik bir telefoto lens ve 12 MP'lik bir ultra geniş açılı sensör yer alıyor.
    Galaxy S20 Serisi, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan "Galaxy UNPACKED 2020" etkinliğinde tanıtılacak.

    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_colors_official_cases-news-41210.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pi 1 gün
    Vaav müthiş. Kaç zamandır kozmik gri var mı yok mu diye gözüme uyku girmiyordu. Neyse ki varmış. Artık rahat uyuyabilirim
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