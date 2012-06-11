Samsung Galaxy S3 kullanıcıları için bir aylık ücretsiz Eurosport Player aboneliği dağıtılıyor

2012 Yaz Olimpiyatları'nın resmi sponsoru Samsung, Eurosport ile işbirliğine giderek Galaxy S3 kullanıcıları için bir aylık ücretsiz Eurosport Player aboneliği dağıtmaya başlıyor.

Olimpiyat telefonu olarak nitelendirilen ve yapısında ihtiva ettiği NFC (Yakın Alan İletişimi) çipi ile İngiltere'nin başkenti Londra'daki birçok mağazada kullanıcısına kredi kartsız alışveriş imkanı tanıyan I9300 Galaxy S III, bu yılın en büyük etkinliğini izlemek için gelen insanların birincil tercihi olacak. Kullanım kolaylığı sağlayan yazılımına ek olarak Samsung, olimpiyatları ayağınıza getirecek.

Avrupa'da yer alan Samsung Galaxy S III sahipleri, 14 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında istedikleri zaman bir aylık ücretsiz aboneliklerini etkinleştirebilecekler. 27 Temmuz'da başlayacak olan Londra olimpiyatları, son gününe kadar Eurosport ve Eurosport 2 kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Yapmanız gereken; Eurosport Player uygulamasının Google Play Store 'daki sayfasını ziyaret edip ücretsiz indirmek ve aboneliği 14 Temmuz'dan sonra etkinleştirmek. Avrupa'da bu hizmetten sadece İtalya'nın yararlanmayacağı belirtilmiş, fakat halihazırda indirilmesi gereken uygulamaya Türkiye bölgesinden erişilemiyor. Ancak Android cihazınızın ülkesini çeşitli SIM araçlarıyla değiştirerek ya da direk yükleme dosyasına ulaşarak Eurosport Player'ı kurabilirsiniz. Aboneliğin Türkiye'deki Galaxy S3'leri de kapsayıp kapsamadığını 14 Temmuz'da öğrenebilirsiniz.

Aboneliğiniz sona erdikten sonra her ay 5.90 Euro karşılığında bu kanalları canlı izlemeye devam edebilirsiniz. Ücret ödemek istemiyorsanız uygulamayı silmekte özgürsünüz.

http://www.sammobile.com/2012/06/11/galaxy-s-iii-users-will-get-one-month-of-free-access-to-eurosport-player/