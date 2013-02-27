Samsung Galaxy S4 Avrupa'ya Exynos 5 Octa çipsetle gelecek

2009'dan beri genellikle büyük teknoloji fuarları kapsamında basın mensuplarını Samsung'un en yeni mobil çözümleriyle tanıştıran Unpacked etkinlikleri, geçen yılki Galaxy S3 duyurusu için hazırlanan bölümüyle teknoloji dünyasının en önemli etkinlikleri arasına ismini yazdırmıştı. Kendi ev sahipliğindeki bu basın açıklamasının başarıyla sonuçlanmasından cesaret alan Samsung, Unpacked 2013'ün ilk versiyonu için de tercihini bağımsız bir etkinlikten yana kullanacağını hafta başında açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki basın organlarını büyük etkinliğine üç hafta kala bilgilendiren ve duyuruyla ilgili bazı dökümanlar dağıtan mobil sektörün lideri, sosyal medya üzerinden paylaştığı "Ready 4 The Show?" sloganlı davetiyesi ile dördüncü nesil Galaxy S akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarmaya hazırladığını açıkça belirtmişti.

Hakkında neredeyse kayda değer hiçbir sızıntı gerçekleştirilemeyen Galaxy S4, birkaç gün önce yayınlanan açılış ekranı görüntüsüyle yeniden gündeme gelmiş olsa da, görselin gerçekten bu cihaza ait olduğunu konusunda herhangi bir delil yoktu. Bu dayanağı olmayan fotoğraftan yola çıkarak Samsung'un geliştirip ürettiği AMOLED ekran ile Exynos yongada sistem çözümünden vazgeçilerek LCD'ye ve tamamen Qualcomm çiplere geçiş yapılacağı ileri sürüldü. Ancak şimdiye kadar "amiral gemi" sıfatıyla piyasaya sürdüğü hiç bir uluslararası Galaxy S modelinde LCD panel ve Exynos serisi dışında bir uygulama işlemciye yer vermeyen Seul merkezli üreticinin, yeni nesil donanımlarından 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve Exynos 5 Octa çipsetini geçen ay duyurmuşken neden dış kaynaklara yönelmeye karar verdiğini açıklamak pek mümkün olmamıştı.





Samsung'un üç yıldır devam ettirdiği donanım tercihi planlarını bu sene de aynen uygulayacağını kanıtlayan önemli bir açıklama gün içerisinde JPMorgan Menkul Değerler'den geldi. Samsung ile birlikte 28nm teknolojisiyle seri üretim gerçekleştirebilen birkaç isimden biri olan TSMC'nin yılın ilk çeyreğinde teknoloji endüstrisinde yaşanan düşüşe rağmen önceki mali çeyrekten daha yüksek bir gelir öngörüsünde bulunmasını, Samsung'un yeni nesil akıllı telefon çözümüne eşlik edecek Qualcomm yongasına bağlayan JPMorgan, uzak doğulu firmanın 14 Mart'ta tanıtacağı aygıtında, Galaxy S3'te olduğu gibi farklı uygulama işlemciler kullanacağına dikkat çekti. ABD'nin büyük operatörleri için hazırlanan aygıtlarda muhtemelen dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600'e yer verileceğini rapor eden finansal otorite, Avrupa bölgesi için Exynos 5 Octa'nın tercih edilebileceğini bildirdi.

Aynı politikayı üç yıldır uygulayan Samsung, halen oldukça kısıtlı bölgelerde faydalanılabilen 4G LTE teknolojisinin dünya genelindeki durumunu göz önünde bulundurarak yine bu mobil veri aktarım yönteminin yaygın olmadığı ülkelerde Galaxy S4'ün uluslararası sürümünü satışa sunacak. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde, 4G LTE desteğini tek bir çipte sunabilen ve böylece güç tüketimini rakip platformlardan çok daha düşük seviyelere indirebilen Snapdragon çözümlerinin güç verdiği bölgesel modeller tüketiciyle buluşturulacak. ARM'ın big.LITTLE teknolojisi sayesinde dört çekirdekli Cortex-A15 ve dört çekirdekli Cortex-A7 işlem kümelerini bünyesinde barındıran yeni Exynos 5410 ise, 4G'ye erişemeyen çoğunluktaki tüketicilerin edineceği dördüncü Galaxy S'lerde mevcut olacak. Şimdilik nasıl bir tasarım anlayışıyla oluşturulduğu bilinmeyen ürünün 100 milyon satış barajını aşması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından tecrübe edilecek yeni nesil bir işlem teknolojisiyle gelen Exynos 5 Octa hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması gündemde. Zira Samsung'un Twitter'daki resmi Exynos hesabı üzerinden yeni açıklamaların yolda olduğuna dair mesajlar veriliyor. Henüz hangi grafik birimini beraberinde getireceği bildirilmeyen sekiz uygulama işlemciye sahip donanım, MWC 2013'te sergilenen NVIDIA Tegra 4'lü referans telefonlarının mobil test araçlarında rakiplerini açık ara geride bırakarak elde ettiği sonuçlara benzer düzeyde bir performans ortaya koyacak. Çipsetin diğer teknik detayları büyük ihtimalle 14 Mart öncesi firmanın resmi Exynos internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2013/02/27/2003555790