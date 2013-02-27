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Samsung Galaxy S4 Avrupa'ya Exynos 5 Octa çipsetle gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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42
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2009'dan beri genellikle büyük teknoloji fuarları kapsamında basın mensuplarını Samsung'un en yeni mobil çözümleriyle tanıştıran Unpacked etkinlikleri, geçen yılki Galaxy S3 duyurusu için hazırlanan bölümüyle teknoloji dünyasının en önemli etkinlikleri arasına ismini yazdırmıştı. Kendi ev sahipliğindeki bu basın açıklamasının başarıyla sonuçlanmasından cesaret alan Samsung, Unpacked 2013'ün ilk versiyonu için de tercihini bağımsız bir etkinlikten yana kullanacağını hafta başında açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki basın organlarını büyük etkinliğine üç hafta kala bilgilendiren ve duyuruyla ilgili bazı dökümanlar dağıtan mobil sektörün lideri, sosyal medya üzerinden paylaştığı "Ready 4 The Show?" sloganlı davetiyesi ile dördüncü nesil Galaxy S akıllı telefonunu gün yüzüne çıkarmaya hazırladığını açıkça belirtmişti.
Hakkında neredeyse kayda değer hiçbir sızıntı gerçekleştirilemeyen Galaxy S4, birkaç gün önce yayınlanan açılış ekranı görüntüsüyle yeniden gündeme gelmiş olsa da, görselin gerçekten bu cihaza ait olduğunu konusunda herhangi bir delil yoktu. Bu dayanağı olmayan fotoğraftan yola çıkarak Samsung'un geliştirip ürettiği AMOLED ekran ile Exynos yongada sistem çözümünden vazgeçilerek LCD'ye ve tamamen Qualcomm çiplere geçiş yapılacağı ileri sürüldü. Ancak şimdiye kadar "amiral gemi" sıfatıyla piyasaya sürdüğü hiç bir uluslararası Galaxy S modelinde LCD panel ve Exynos serisi dışında bir uygulama işlemciye yer vermeyen Seul merkezli üreticinin, yeni nesil donanımlarından 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED ekran ve Exynos 5 Octa çipsetini geçen ay duyurmuşken neden dış kaynaklara yönelmeye karar verdiğini açıklamak pek mümkün olmamıştı.
Samsung Galaxy S4 Avrupa'ya Exynos 5 Octa çipsetle gelecek
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Samsung'un üç yıldır devam ettirdiği donanım tercihi planlarını bu sene de aynen uygulayacağını kanıtlayan önemli bir açıklama gün içerisinde JPMorgan Menkul Değerler'den geldi. Samsung ile birlikte 28nm teknolojisiyle seri üretim gerçekleştirebilen birkaç isimden biri olan TSMC'nin yılın ilk çeyreğinde teknoloji endüstrisinde yaşanan düşüşe rağmen önceki mali çeyrekten daha yüksek bir gelir öngörüsünde bulunmasını, Samsung'un yeni nesil akıllı telefon çözümüne eşlik edecek Qualcomm yongasına bağlayan JPMorgan, uzak doğulu firmanın 14 Mart'ta tanıtacağı aygıtında, Galaxy S3'te olduğu gibi farklı uygulama işlemciler kullanacağına dikkat çekti. ABD'nin büyük operatörleri için hazırlanan aygıtlarda muhtemelen dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600'e yer verileceğini rapor eden finansal otorite, Avrupa bölgesi için Exynos 5 Octa'nın tercih edilebileceğini bildirdi.
Aynı politikayı üç yıldır uygulayan Samsung, halen oldukça kısıtlı bölgelerde faydalanılabilen 4G LTE teknolojisinin dünya genelindeki durumunu göz önünde bulundurarak yine bu mobil veri aktarım yönteminin yaygın olmadığı ülkelerde Galaxy S4'ün uluslararası sürümünü satışa sunacak. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde, 4G LTE desteğini tek bir çipte sunabilen ve böylece güç tüketimini rakip platformlardan çok daha düşük seviyelere indirebilen Snapdragon çözümlerinin güç verdiği bölgesel modeller tüketiciyle buluşturulacak. ARM'ın big.LITTLE teknolojisi sayesinde dört çekirdekli Cortex-A15 ve dört çekirdekli Cortex-A7 işlem kümelerini bünyesinde barındıran yeni Exynos 5410 ise, 4G'ye erişemeyen çoğunluktaki tüketicilerin edineceği dördüncü Galaxy S'lerde mevcut olacak. Şimdilik nasıl bir tasarım anlayışıyla oluşturulduğu bilinmeyen ürünün 100 milyon satış barajını aşması bekleniyor.
Yıl sonuna kadar milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı tarafından tecrübe edilecek yeni nesil bir işlem teknolojisiyle gelen Exynos 5 Octa hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması gündemde. Zira Samsung'un Twitter'daki resmi Exynos hesabı üzerinden yeni açıklamaların yolda olduğuna dair mesajlar veriliyor. Henüz hangi grafik birimini beraberinde getireceği bildirilmeyen sekiz uygulama işlemciye sahip donanım, MWC 2013'te sergilenen NVIDIA Tegra 4'lü referans telefonlarının mobil test araçlarında rakiplerini açık ara geride bırakarak elde ettiği sonuçlara benzer düzeyde bir performans ortaya koyacak. Çipsetin diğer teknik detayları büyük ihtimalle 14 Mart öncesi firmanın resmi Exynos internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2013/02/27/2003555790 Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
12 Angry Men
Arkadaşlar exynos 5 octa ile Snapdragon 600 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi ve daha az enerji harcıyor?Lütfen bilen kişiler alıntı yapıp cevap versinler.

Birinde lisanslı Cortex-A15 ve Cortex-A7 işlemciler var, diğerinde Qualcomm'un kendi tasarladığı Cortex-A15'e benzer Krait 300 var. Exynos5 Octa, ARM'ın big.LITTLE teknolojisine sahip. Bu teknoloji, piyasadaki en yüksek performanslı ve en düşük güç tüketimli iki işlem kümesini birlikte dinamik frekans ve voltaj değerleriyle çalıştırabilmeyi mümkün kılıyor. Yani Cortex-A7, hafif işlemlerde, Cortex-A15 ise ağır işlemlerde kademeli olarak devreye giriyor. Böylece Samsung'un verilerine göre %68'e kadar daha az enerji harcanarak mobil cihazlarda işlem gücü sağlanabiliyor.
Grafik birimi henüz belli olmasa da, ARM Mali T600 serisi yeni nesil bir çözüm tercih edilmesi muhtemel. Adreno 320 ile kıyaslandığında, eğer ikinci nesil T600'lerden biri kullanılırsa Exynos'un belirgin bir farkı olur. T604 olursa fark büyük olmaz, hatta aynı seviyelerde bile olabilirler.
12 Angry MenArkadaşlar exynos 5 octa ile Snapdragon 600 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi ve daha az enerji harcıyor?Lütfen bilen kişile...
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ec865 6 yıl
İlk baştan beri Octa ile çıkacağını düşünüyordum ki bunda en büyük etken güç tüketimini azaltmaktır herhalde. GPU olarak da T658 ile geldi mi bu iş tamamdır.
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RAN7843 6 yıl
Ortalik kizisiyor valla almayi düsündügüm htc one vazgectimmm su an ittibariyleee snapdragon s800 bekliyecemmm
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sis651 6 yıl
@Call Me Maybe

Bunları takip etmeye kalksak ağladı anamız... :)
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Fikrim değişmezse iPhone 6'ya kadar (muhtemel 2014 sonu) iPhone 4 ile devam


Şuan iPhone 5 alsam 5S daha ağır basacak o yüzden beklemedeyim
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wolf16 6 yıl
ne teknolojidir arkadaş bırak almayı haberlere yetişemiyoz..
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berkcombil 6 yıl
Geçen sene S3'ü de böyle şişim şişim şişirmişlerdi.O zamanlarda da Samsung hacimli olarak Exynos 5xxx serisi işlemci üretimine başladığından S3'de kesinlikle bu işlemci birimi ve Mali T6xx serisi bir GPU gelecek diye haberler dolaşmaktaydı.Sonuç;rakiplerinin biraz önüne geçebileceği bir donanım olan Exynos 4412 ve geliştirilmiş Mali 400 ile geldi.Şu anda Octa'nın hacimli üretimine dair bir bilgi bile olmazken ayrıca Snapdragon 600'ü bırak 800'ü bile rahatlıkla tokatlayabilecek bir donanımı Samsung'un sunacağına pek ihtimal vermiyorum.Şu anda sırada 5450 var.
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Nightmare70 6 yıl
u.f.u.k_XVI
BU 4G LTE Lİ TELEFONDAN ALSAK TÜRKİYEDE 3G DE OLSA ÇALIŞIRMI YOKSA ELİMİZDE PATLAR MI

Bizim iphonelar 4G mesela :) Korkma 3g'de çalışır ama Türk operatörlerde LTE'ye geçecek yakın zamanda hem maliyetleri düşürüyor hemde çok yüksek hızlarda internet sunabiliyor.
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JrMaster 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

u.f.u.k_XVI

BU 4G LTE Lİ TELEFONDAN ALSAK TÜRKİYEDE 3G DE OLSA ÇALIŞIRMI YOKSA ELİMİZDE PATLAR MI


Bizim iphonelar 4G mesela :) Korkma 3g'de çalışır ama Türk operatörlerde LTE'ye geçecek yakın zamanda hem maliyetleri düşürüyor hemde çok yüksek hızlarda internet sunabiliyor.

evet o kadar hızlı olacakki

4G LTE ile - 25mbps - 1 GB Kotalı süper hızlı internet
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u.f.u.k_XVI 6 yıl
BU 4G LTE Lİ TELEFONDAN ALSAK TÜRKİYEDE 3G DE OLSA ÇALIŞIRMI YOKSA ELİMİZDE PATLAR MI
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Bilal Akgündüz 6 yıl
12 Angry Men
Bilal Akgündüz
12 Angry MenArkadaşlar exynos 5 octa ile Snapdragon 600 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi ve daha az enerji harcıyor?Lütfen bilen kişiler alıntı yapıp cevap versinler.
Birinde lisanslı Cortex-A15 ve Cortex-A7 işlemciler var, diğerinde Qualcommun kendi tasarladığı Cortex-A15e benzer Krait 300 var. Exynos5 Octa, ARMın big.LITTLE teknolojisine sahip. Bu teknoloji, piyasadaki en yüksek performanslı ve en düşük güç tüketimli iki işlem kümesini birlikte dinamik frekans ve voltaj değerleriyle çalıştırabilmeyi mümkün kılıyor. Yani Cortex-A7, hafif işlemlerde, Cortex-A15 ise ağır işlemlerde kademeli olarak devreye giriyor. Böylece Samsungun verilerine göre %68e kadar daha az enerji harcanarak mobil cihazlarda işlem gücü sağlanabiliyor.Grafik birimi henüz belli olmasa da, ARM Mali T600 serisi yeni nesil bir çözüm tercih edilmesi muhtemel. Adreno 320 ile kıyaslandığında, eğer ikinci nesil T600lerden biri kullanılırsa Exynosun belirgin bir farkı olur. T604 olursa fark büyük olmaz, hatta aynı seviyelerde bile olabilirler.
Çok teşekkür ederim.

Rica ederim.
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lazloo 6 yıl
Yine plastik kasa olacaksa isterse 4x exynos octa olsun.
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..scream.. 6 yıl
samsung un teknik olarak çoğu markanın önüne geçeceği aşikar... ama malzeme kalitesi deyince hala çok büyük soru işaretleri var aklımda...
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pergamonist 6 yıl
Bu teklojiye ayak uydurmak zor. Sırf kamerası nedeniyle belki değiştirebilirim telefonumu. Onun dışında benim aradığım performansın ötesinde olacak gibi gözüküyor.
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K.can.tas 6 yıl
Kim ne derse desin s3 ün satış rekorunu ancak s4 kırabilir
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12 Angry Men 6 yıl
Bilal Akgündüz
12 Angry MenArkadaşlar exynos 5 octa ile Snapdragon 600 arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi ve daha az enerji harcıyor?Lütfen bilen kişiler alıntı yapıp cevap versinler.
Birinde lisanslı Cortex-A15 ve Cortex-A7 işlemciler var, diğerinde Qualcommun kendi tasarladığı Cortex-A15e benzer Krait 300 var. Exynos5 Octa, ARMın big.LITTLE teknolojisine sahip. Bu teknoloji, piyasadaki en yüksek performanslı ve en düşük güç tüketimli iki işlem kümesini birlikte dinamik frekans ve voltaj değerleriyle çalıştırabilmeyi mümkün kılıyor. Yani Cortex-A7, hafif işlemlerde, Cortex-A15 ise ağır işlemlerde kademeli olarak devreye giriyor. Böylece Samsungun verilerine göre %68e kadar daha az enerji harcanarak mobil cihazlarda işlem gücü sağlanabiliyor.Grafik birimi henüz belli olmasa da, ARM Mali T600 serisi yeni nesil bir çözüm tercih edilmesi muhtemel. Adreno 320 ile kıyaslandığında, eğer ikinci nesil T600lerden biri kullanılırsa Exynosun belirgin bir farkı olur. T604 olursa fark büyük olmaz, hatta aynı seviyelerde bile olabilirler.

Çok teşekkür ederim.
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