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Samsung, Galaxy S4 tanıtımı için herkesi Times Meydanı'na davet ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S4 tanıtımı için herkesi Times Meydanı'na davet ediyor

Samsung, bu hafta tanıtım faaliyetlerine başladığı dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun resmi duyurusu için New York şehrini konum olarak belirlemişti. Kendi ev sahipliğindeki bu basın açıklamasını ABD'de organize ederek yeni nesil mobil çözümünün dünyada büyük yankı bulmasını kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı telefon pazarının en büyük üreticisi, bununla da yetinmeyip şehrin en meşhur bölgelerinden Times Meydanı'nda herkese açık bir etkinlik düzenleyeceğini müjdeledi. Unpacked 2013 etkinliklerinden ilkinde Galaxy S4 olarak bilinen yeni üst düzey mobil telefonunu sergileyecek firma yayınladığı davetiyede, bu meydandaki organizasyona katılanların yeni Galaxy'yi tecrübe etme şansı bulacaklarını bildirdi.

Times Meydanı'ndaki ekranlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek etkinlikte Galaxy S4 dışında bir aygıtın duyurulup duyurulmayacağı bilinmiyor. Hatta gün yüzüne çıkacağı Güney Koreli üreticinin resmi Facebook ve Twitter hesaplarından yürütülen pazarlama çalışmaları sayesinde resmen doğrulanan yeni Galaxy S'in dahi hangi teknolojileri bünyesinde barındırdığını öğrenilebilmiş değil. Kısa süre önce tanıtılan 4.99 inçlik yeni nesil Super AMOLED ekran ile 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa çipsetin tercih edileceği ihtimali üzerinde durulurken, ilk etapta sunulacak renk seçenekleri arasında siyah ve beyazın yer aldığı ileri sürülüyor. Tam da bu söylentiler üzerine yayınlanan Times Meydanı'ndaki etkinliğin davetiyesi, arkaplanındaki noktalı desen ile dikkatleri üzerinde topladı. Samsung'un yine plastik materyalden imal etmesi beklenen telefonun kasasının arka yüzünde bu tür bir işlemeyi beraberinde getirebileceği konuşuluyor.
Geçen yılki Londra etkinliği için hazırlanan davetiyede, Galaxy S3'ün "hyper-galze" yöntemiyle oluşturulan mavi ve beyaz renkli kasalarından bazı izler sunan Samsung'un, bu yıl da buna benzer bir tanıtım yöntemi izlemesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. İki hafta sonra Cuma günü, Türkiye saatiyle 02:00'da başlayacak Unpacked 2013: Bölüm 1'i New York dışındaki teknoloji severler, youtube.com/SamsungMobile adresinden canlı yayınla izleyebilecekler. Tanıtılacak cihazın en geç Nisan başında ülkemizde satışa sunulması beklenirken, Türkiye'ye özel büyük bir tanıtım etkinliğinin yapılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

https://twitter.com/SamsungMobile/status/307039523693535232 Yorum Yaz
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armanatilgan 6 yıl en beğenilen
Plastik kral geliyor
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Lazeran 6 yıl
Fanboyluk meslek falan mı oldu da haberimiz yok arkadaş daha telefonun ucundan bile göremedik başladılar hemen sidik yarıştırmaya.
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i3e 6 yıl
armanatilgan
Plastik kral geliyor

sar değeri yine 0.2 civarlarında olacaksa bnm için sorun değil. metal kasa olup sarı 1'e yakın olmasından iyidir.
armanatilganPlastik kral geliyorsar değeri yine 0.2 civarlarında olacaksa bnm için sorun değil. metal kasa olup sarı 1'e yakın olmasınd...
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eagle_beagle 6 yıl
Şeffaf telefon yapsalar tasarım çok çok kötü diyecek burdakilerde. Valla bazıları Full eleştiri amacı taşıyor.
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Holy Templar 6 yıl
editörler haber yaparken niye gereksiz kelimeler kullanarak yazıları uzatıyorlar
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headcoach 6 yıl
Şimdi BB Z 10 alalım,3 ay sonra S4 alırız,6 ay sonra iPhone 5S.Nasıl olsa şemsiye girdi açılmıyoda

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sifir07 6 yıl
bu sene htc one nin senesi bence herseyiyle muhtesem olmus
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falcon5234 6 yıl
s3 istanbul tanıtımı. tam bir şovdu... youtube.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Peki tamam. Şöyle söyleyelim o zaman:
Samsung, Galaxy S30 ile dahi Xperia Z kadar mükemmel, iyi, harikulade bir telefon yapamaz.
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inexo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Peki tamam. Şöyle söyleyelim o zaman:
Samsung, Galaxy S30 ile dahi Xperia Z kadar mükemmel, iyi, harikulade bir telefon yapamaz.

önce adam gibi ekran yapsın sony kasası eksik kalsın
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IFollowYou 6 yıl
s2 kullanıyorum s3 ve note2 yide yakından gördüm. Plastik olsa bile hepsininde görüntüsü çok hoş. Evet ama yinede s4 den beklentilerim biraz daha fazla.
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DH Misafiri 6 yıl
ben xperia z'yi, padfone infinity'i merak ettiğim gibi bu cihazı da merak ediyorum. bu sefer firma neler yapmış, hataları gidermişler mi yoksa her firmanın uyguladığı yeni teknolojileri uygulayıp, geri oldukları pratik gereksinimlerin çözümünde yerlerinde sayacaklar mı diye görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
haberlerin altına yorum yapan pek çok arkadaşta merak ediyor ama abartıyorlar. kardeşim, ne samsung babanın malı, ne apple. eşşek yüküyle para döküyorsun adamlara, 1 sene sonra daha taksidi bitmeden bir üst modelini almak için. cihazların teknik detayları, nesnel eksikler fazlalar lamba gibi ortada zaten, bilen adamla tartışmazsın bunları, bilen adam zaten vaktini cihazlarla ilgili başka ayrıntıları araştırmakla geçirir, bilmeyen adama tavım ben. cihazların ne hizmet verdiğini tam idrak edememiş arkadaşlar, markaya bağlanıp, insanların, onun 'öznel' görüşlerini tanrı buyruğu gibi kabullenmesini bekliyorlar. vay efendim iphone en iyi telefon. e değiil.rakamlar ortada, özellikler ortada. belki senin için en kullanışlı olanı, en güzel görüneni ama bunlar sana göre. başkasına göre olmayabilir. vay efendim s3'ün kasası çok plastik. belki onu alan adam o şekilde beğeniyor. sanane?
bir de modern teknolojiye ayak uydurmuş telefonlar 1500-2000 lira arasında değişiyor. beşiktaşın, galatasarayın bu sezonki forması değil ki bu, bu kadar fanatiği olasın. sen zorla para biriktir, 1500 liraya telefon al; dakka 1, kekonun biri gelsin "ayfon alsaydın ya bu ne böyle tuğla gibi telefon" desin. dakka 2, aynı telefon başka yerde 1200 liraya düşsün. dakka 3, yine kekonun biri 2 ay sonra 1500 liraya bir model üstünü satın alıp sana teknoloji dersi vermeye kalksın, dakka 4, telefonumu araştırayım derken donanımhabere gir, yorumlara bak, 3 kekodan 1'i aldığın telefonu yerden yere vursun. ee hani verdiğin 1500 liranın hakkı? gerçi hoş, ben s2'imi 1 sene önce almanyadan epey ucuza getirttim, bu tantanaları yaşamadım ama yaşayan birsürü insana şahit oldum. yazıktır. al telefonunu çekil kenara.
bir de, bin tane mühendis geceli gündüzlü uğraşıyor o telefonu çıkarmak için, etkinlikler düzenleniyor, paralar harcanıyor insanlar tanısın diye, sen kalkıp "olmamış" diyorsun. her naneyi biliyorsun ya. kimse de demiyor ki "sen kimsin? bi çıkar kimliğini göster.." çok biliyosan madem sen çık yap telefon. keko...
dipnot: s2'me jelly bean yükledim, gayette memnunum. en az 1.5 sene daha telefon değiştirmeyi düşünmüyorum. zaten şimdi telefon değiştirsem, 3 ay sonra 4k çözünürlüklü, 3ghz 16 çekirdekli telefonlar falan çıkar. iyice eskiyip, modern teknolojinin gerisinde kalıncaya, cebimde fazladan harcayabileceğim 2000 lira oluncaya, ya da telefonum bozuluncaya kadar yenisini almayı düşünmüyorum. teknolojiyi takip etmek bile yeteri kadar keyif veriyor. görmemişliğin lüzumu yok..
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berk_06 6 yıl
Doğadan esinlenip plastiğin dibine vurmakta ayrı başarı.
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BekleGeliyorum 6 yıl
BekleGeliyorum
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