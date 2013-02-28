Samsung, Galaxy S4 tanıtımı için herkesi Times Meydanı'na davet ediyor





Samsung, bu hafta tanıtım faaliyetlerine başladığı dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun resmi duyurusu için New York şehrini konum olarak belirlemişti. Kendi ev sahipliğindeki bu basın açıklamasını ABD'de organize ederek yeni nesil mobil çözümünün dünyada büyük yankı bulmasını kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı telefon pazarının en büyük üreticisi, bununla da yetinmeyip şehrin en meşhur bölgelerinden Times Meydanı'nda herkese açık bir etkinlik düzenleyeceğini müjdeledi. Unpacked 2013 etkinliklerinden ilkinde Galaxy S4 olarak bilinen yeni üst düzey mobil telefonunu sergileyecek firma yayınladığı davetiyede, bu meydandaki organizasyona katılanların yeni Galaxy'yi tecrübe etme şansı bulacaklarını bildirdi.





Times Meydanı'ndaki ekranlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek etkinlikte Galaxy S4 dışında bir aygıtın duyurulup duyurulmayacağı bilinmiyor. Hatta gün yüzüne çıkacağı Güney Koreli üreticinin resmi Facebook ve Twitter hesaplarından yürütülen pazarlama çalışmaları sayesinde resmen doğrulanan yeni Galaxy S'in dahi hangi teknolojileri bünyesinde barındırdığını öğrenilebilmiş değil. Kısa süre önce tanıtılan 4.99 inçlik yeni nesil Super AMOLED ekran ile 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa çipsetin tercih edileceği ihtimali üzerinde durulurken, ilk etapta sunulacak renk seçenekleri arasında siyah ve beyazın yer aldığı ileri sürülüyor. Tam da bu söylentiler üzerine yayınlanan Times Meydanı'ndaki etkinliğin davetiyesi, arkaplanındaki noktalı desen ile dikkatleri üzerinde topladı. Samsung'un yine plastik materyalden imal etmesi beklenen telefonun kasasının arka yüzünde bu tür bir işlemeyi beraberinde getirebileceği konuşuluyor.

Geçen yılki Londra etkinliği için hazırlanan davetiyede, Galaxy S3'ün "hyper-galze" yöntemiyle oluşturulan mavi ve beyaz renkli kasalarından bazı izler sunan Samsung'un, bu yıl da buna benzer bir tanıtım yöntemi izlemesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. İki hafta sonra Cuma günü, Türkiye saatiyle 02:00'da başlayacak Unpacked 2013: Bölüm 1'i New York dışındaki teknoloji severler, youtube.com/SamsungMobile adresinden canlı yayınla izleyebilecekler. Tanıtılacak cihazın en geç Nisan başında ülkemizde satışa sunulması beklenirken, Türkiye'ye özel büyük bir tanıtım etkinliğinin yapılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

https://twitter.com/SamsungMobile/status/307039523693535232