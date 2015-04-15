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Samsung Galaxy S6 Edge sonrası Galaxy S6 da iFixit'e konuk oldu

4 yıl
3,2b
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2
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S6 Edge sonrası Galaxy S6 da iFixit'e konuk oldu
 
Satışa çıkan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veren iFixit, Samsung'un kavisli ekrana sahip Galaxy S6 Edge modeli sonrası Galaxy S6'yı da parçalarına ayırdı.
Kısa süre önce Samsung Galaxy S6 Edge'nin için açan ve telefona 10 üzerinde 3 puan veren iFixit, bu sefer ise tüm detaylarına burada yer verdiğimizi Galaxy S6'yı masaya yatırdı ve akıllı telefonu 15 adımda açarak 10 üzerinden 4 puan verdi.
Aldığı bu puanla Galaxy Edge'nin üzerinde yer alan ancak yine de tamirinin zor olduğu modeller arasına yerleşen Samsung Galaxy S6, olumsuz olarak camı değiştirmek için ekranı kırmadan herhangi bir işlem yapılmasının imkansız olması, ön ve arka bölümde cam kullanılması nedeniyle kırılma katsayısının yüksek olması, özellikle arka camda kullanılan kuvvetli yapıştırıcı malzemenin cihaz içerisine girilmesini zorlaştırması, S6 Edge'den farklı olarak bataryanın anakarttan bağımsız olarak değiştirilebiliyor olması ancak yine arka panelde kullanılan yüksek miktardaki yapıştırıcı nedeniyle değişim sürecinin gereğinden fazla zor olması ve USB portunu değiştirmek için ekran biriminin değiştirilmesi gerekmesi gibi yorumlar aldı. 
Olumlu olaraksa hanesine Galaxy S6 Edge ile ortak olarak birçok parçanın modüler yapısından dolayı rahat değiştirilebiliyor olmasını yazan Galaxy S6'nın iFixit tarafından hazırlanan sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S6 Edge sonrası Galaxy S6 da iFixit'e konuk oldu
 

Samsung Galaxy S6 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung%20Galaxy%20S6%20Teardown/39174 Yorum Yaz
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grafman09 4 yıl
içini dışını görüyorsun zaten :) daha neyini inceliyecen
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nicat.As 4 yıl
galaxy s6 edge in incelemesi ne zaman geliyor
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