Samsung Galaxy S6 modelinde 2600 mAh batarya olacağı iddia edildi

Tanıtılmasına sayılı günler kala hakkında bir çok haber ve sızıntı çıkan Samsung'un yeni amiral gemisi olacak S6 modeli ile ilgili bu kez batarya konusunda bir söylenti konuşuluyor. Koreden gelen söylentilere göre yeni amiral gemisi modeli 2600 mAh bataryaya sahip olacak.

İlk bakışta Galaxy S5 modelinin 2800mAh bataryaya sahip olduğu düşünüldüğünde 200mAh'lık bir düşüş beklenmeyen bir değer, ancak S6 modelinde kullanılacak Exynos 7 serisi işlemcilerin 14 nm üretim sürecinde üretilmesi enerji tüketimi konusunda cihaza büyük bir avantaj sağlıyor. 14nm (Örn Exynos 7420) üretim sürecindeki işlemcilerin 20nm üretim sürecine göre( Örn Snapdragon 810) %30 civarında daha az enerji harcadığı söyleniyor. Samsung aradaki farkı bu şekilde kapatarak aynı veya benzer şarj süreleri sunan daha ince bir cihaz yapmayı tercih etmiş olabilir.

Galaxy S5 modeli 145 gr ağırlığa ve 8.1 mm kalınlığa sahipti, yeni gelecek modelin ağırlığını iPhone 6'nın altına çekeceği (129 gr) ve daha da inceleceği konuşuluyor. Cihazın 1 Mart'ta Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.