Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidiyor

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri duyurulduğu günden beri ses getirmeyi başarmıştı. Kısa bir süre önce son çeyrek raporunu paylaşan şirketin Galaxy S6 serisi ile başarılı satış rakamlarına ulaştığı görülse de, genel anlamda akıllı telefon satışları bir miktar düşmüş durumda.

Giriş ve orta seviyesi modellerde büyük bir kayıp yaşayan şirket akıllı telefon satışlarını yeniden yükseltmek için Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidecek. Mali rapor içerisinde bu revizyonun yapılacağına yer veren Samsung, henüz indirimi nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin net bir bilgi vermedi.

Ancak fiyatların 13 Ağustos tarihinde yapılacak Note 5 duyurusu ile birlikte değişeceği konuşuluyor. Bu durumda Galaxy S6 fiyatlarının aşağı çekilmesiyle yeni Note modeli bugünkü Galaxy S6 cihazların seviyesinde bir fiyata sahip olabilir. Revizyonun ülkemizdeki fiyatları nasıl etkileyeceği de merak konusu.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-announces-second-quarter-results-2/