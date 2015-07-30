Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidiyor

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri duyurulduğu günden beri ses getirmeyi başarmıştı. Kısa bir süre önce son çeyrek raporunu paylaşan şirketin Galaxy S6 serisi ile başarılı satış rakamlarına ulaştığı görülse de, genel anlamda akıllı telefon satışları bir miktar düşmüş durumda.
Giriş ve orta seviyesi modellerde büyük bir kayıp yaşayan şirket akıllı telefon satışlarını yeniden yükseltmek için Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidecek. Mali rapor içerisinde bu revizyonun yapılacağına yer veren Samsung, henüz indirimi nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin net bir bilgi vermedi.
Ancak fiyatların 13 Ağustos tarihinde yapılacak Note 5 duyurusu ile birlikte değişeceği konuşuluyor. Bu durumda Galaxy S6 fiyatlarının aşağı çekilmesiyle yeni Note modeli bugünkü Galaxy S6 cihazların seviyesinde bir fiyata sahip olabilir. Revizyonun ülkemizdeki fiyatları nasıl etkileyeceği de merak konusu.
http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-announces-second-quarter-results-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
burada her samsung indirim haberinde bik bik aglayan insanlara ayar oldugum kadar kimseye olmuyorum yok degeri dusmuyor diye Apple alirmis degeri dusmuyor diye yiyelim kazigi oturalim yerine adamlar indirim e kufrediyor var mi böyle bir kafa?
Fakir olduğum icin yazmiyorum bunlari allah a şükür her cikan telefonu alacak durumum var ama niye alayim benim note2 hala en son cikan oyunlari oynatıyor mu oynatıyor bitti sadece kamera fotograf hastasi olsaydim degistirirdim oyle biri de degilim.
Bu arada ayfon 5 cikmadan ben 6 aldim yehu o kadar zenginim babam para s.ciyor samsung almam iy degeri dusuyor herkesin elinde var diyen armutlara da birsey soylemek istiyorum. Yazik ki sizin gibi kafasi cebinden daha bos olan milyonlarca insanda da ayfon var naber? Yoksa zenginin pistisi olmaz mi :) hadi saglicakla..
Gereksiz tüketim yapmayın alın kırılana kadar kullanın...
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