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Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,1b
1
45
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidiyor
 
Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri duyurulduğu günden beri ses getirmeyi başarmıştı. Kısa bir süre önce son çeyrek raporunu paylaşan şirketin Galaxy S6 serisi ile başarılı satış rakamlarına ulaştığı görülse de, genel anlamda akıllı telefon satışları bir miktar düşmüş durumda.
Giriş ve orta seviyesi modellerde büyük bir kayıp yaşayan şirket akıllı telefon satışlarını yeniden yükseltmek için Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinde fiyat indirimine gidecek. Mali rapor içerisinde bu revizyonun yapılacağına yer veren Samsung, henüz indirimi nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin net bir bilgi vermedi.
Ancak fiyatların 13 Ağustos tarihinde yapılacak Note 5 duyurusu ile birlikte değişeceği konuşuluyor. Bu durumda Galaxy S6 fiyatlarının aşağı çekilmesiyle yeni Note modeli bugünkü Galaxy S6 cihazların seviyesinde bir fiyata sahip olabilir. Revizyonun ülkemizdeki fiyatları nasıl etkileyeceği de merak konusu.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-announces-second-quarter-results-2/ Yorum Yaz
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Fiyaka1903 4 yıl en beğenilen
Ya kardes hayatimda 2 defa akilli telefon aldım biri samsung gt i7500 diğeri note2 ilkini 3 sene kullandim note2 m 3 yili doldurdu daha da kullanirim. Siz neyin kafasini yasiyorsunuz anlamıyorum ki zaten aman herkese s6 olacak sadece benim gibi zenginlerde olsun kafasindaysaniz 300 500 size koymaz ben ilk ciktiginda aldim diye at havani veya her yeni cikan amirali kullanan zengin guruhdaydaniz da hic koymaz paran b.k değil mi kardesim mesele paranla hava atmak degil mi git bas parayi al.
burada her samsung indirim haberinde bik bik aglayan insanlara ayar oldugum kadar kimseye olmuyorum yok degeri dusmuyor diye Apple alirmis degeri dusmuyor diye yiyelim kazigi oturalim yerine adamlar indirim e kufrediyor var mi böyle bir kafa?
Fakir olduğum icin yazmiyorum bunlari allah a şükür her cikan telefonu alacak durumum var ama niye alayim benim note2 hala en son cikan oyunlari oynatıyor mu oynatıyor bitti sadece kamera fotograf hastasi olsaydim degistirirdim oyle biri de degilim.
Bu arada ayfon 5 cikmadan ben 6 aldim yehu o kadar zenginim babam para s.ciyor samsung almam iy degeri dusuyor herkesin elinde var diyen armutlara da birsey soylemek istiyorum. Yazik ki sizin gibi kafasi cebinden daha bos olan milyonlarca insanda da ayfon var naber? Yoksa zenginin pistisi olmaz mi :) hadi saglicakla..
Ya kardes hayatimda 2 defa akilli telefon aldım biri samsung gt i7500 diğeri note2 ilkini 3 sene kullandim note2 m 3 yili doldurdu daha da kullanirim. Siz neyin...
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mrkb 4 yıl
Telefon dediğin alınır en az 3 yıl kullanılır.
Gereksiz tüketim yapmayın alın kırılana kadar kullanın...

Unutmayın her zaman daha iyisi vardır.
Telefon dediğin alınır en az 3 yıl kullanılır.Gereksiz tüketim yapmayın alın kırılana kadar kullanın...Unutmayın her zaman daha iyisi vard...
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swat882 4 yıl
Yine gelmiş telefonu yatırım aracı olarak gören güruh
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Maxıs 4 yıl
Sonra niye marka değerimiz ,klasımız Apple gibi değil.
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TeKNoYDN 4 yıl
Forumda ne kadar çok ergen ruhlu insan varmış bir kaçına da burada rastladım.
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Onurmsq 4 yıl
samsunga ne kızıp duruyorsunuz anlamıyorum. fiyatlar mecbur dusecek. zaten telefonlarda taksit yok. insanların alım gucu dusuk. fiyatlar aynı kalacak diye birsey yok.
siz bu kafayla samsung a5 e snpdragon 410 lu modele 1400 a7 yede 1700 lira vermeye devam edersiniz.
aynı htc snpdragn 615 li modeline 1700 verirsiniz.
note 5 cıkacak s6 edge+ modeli cıkacak fiyatlar mecbur cıkacak ee 6 7 ay sonrada zaten s7 cıkacak. fiyatlar 5 sene yada 2 sene sabit mi kalacak.
telefonlar yatırım aracı degildir. al gulum sat gulum degildir. bi telefonu alırsın 3 4 sene kullanırsın. surekli telefon degistirenler neyin kafasını yasıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Lanet olsun samsung galaxy s6 lolipop 5.1.1 güncellemesinden sonra duvar kağıdı hareket efekti çalışmıyor derhal yeni güncelleme istiyoruz
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Quattro 4 yıl
Üniversiteye başladığım ilk sene 3 senelik SE P990i telefonumu değiştirmeye karar vermiştim.
O zamanlar Android 2.1 2.2'nin yeni çıktığı Froyo kodlu Android'in Flash gösterdiği zamanlardı. Galaxy S iPhone 4'ün peşine çıkmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de 1600 lira gibi fiyatlara satılıyordu.
Ben Galaxy S'imi 1200 liraya Sirkeci'deki bir telefoncudan faturalı olarak aldım ve ödediğim para iPhone'a da %25 daha düşüktü. Ucuza aldığım için halimden memnundum.
Bugün de telefon alsam Samsung amiral gemilerinin en az bu kadar ucuza bulunabiliyor olması lazım diye düşünürüm.
2600'e iPhone 6 varken 2500'e SGS 6 3000'e EDGE olmaz. Olursa da satmaz.
Artık Android'de olan hemen herşey iOS'a da geldi.
Artık custom rom 'dur şudur budur yaşını da geçtim.
Telefon akıllı olması gerektiği kadar akıllı olsun, benim için elzem uygulamaları çalıştırsın bana yetiyor. Bir de pil durumu önemli tabi.
Android iOS bakmıyorum verdiğim paraya ne alıyorum ona bakıyorum.
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sangokudbgt 4 yıl
Apple karşısında durman zaten imkansızdı samsung, apple kullanmak bir ayrıcalıktır, buna herkes ulaşamaz. Ulaşamayanlarda fiyatı iyice düşen telefonlar ile idare eder, apple kullanıcılarına hayranlık ile bakarlar.
iphone 6'mı cebimden çıkartınca insanlar utanıp kendi telefonlarını saklıyor ama malesef bunlar hayatın gerçekleri kabul edin
1 Yanıt Yanıtla
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Chandler Bing 4 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Apple karşısında durman zaten imkansızdı samsung, apple kullanmak bir ayrıcalıktır, buna herkes ulaşamaz. Ulaşamayanlarda fiyatı iyice düşen telefonlar ile idare eder, apple kullanıcılarına hayranlık ile bakarlar.

iphone 6'mı cebimden çıkartınca insanlar utanıp kendi telefonlarını saklıyor ama malesef bunlar hayatın gerçekleri kabul edin

şaka mı bu? bariz şaka gibi ama insan şüpheleniyor. şaka değilse iban numaranı at da tedavin için para atalım.
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theyapici 4 yıl
gri market olayı var zaten ınsın ne olacak dolar da yukselıste alan kullanır gec alan daha ucuza alır
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Avienova 4 yıl
200 dolar falan yazanlar olmuş, hatta daha ileri gidip birisi 350 dolar yazmış.


Olacak indirim en fazla 50 dolardır, belki Edge modeli 50-100 arası inebilir. Yüksek oranda indirim yapılırsa bu sefer orta-üst seviye cihazları satamazlar.
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Creav 4 yıl
bir ürünü satmak için alan insanların olduğu ülkede tabiki garip gelen şeyler bunlar.
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cherkesomer 4 yıl
enfazla 6 ay sonra samsung diğer üreticilere işlemci satmak zorunda kalacak..
at fav a bekle
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mrkb 4 yıl
Telefon dediğin alınır en az 3 yıl kullanılır.
Gereksiz tüketim yapmayın alın kırılana kadar kullanın...

Unutmayın her zaman daha iyisi vardır.
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