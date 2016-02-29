Samsung Galaxy S7 Edge’in ekranını Xiaomi ve Huawei de kullanabilir

Samsung’un Galaxy S6 Edge modelinde kullandığı sonrasındaysa S7 Edge ile devam ettirdiği kıvrımlı yapıdaki ekranı Samsung’un yaptığı yazılımsal güncellemeler ile daha kullanışlı bir hale geldi. S7’deki Edge panel ayarları altından kullanıcılar görünüşe dair bir takım düzenlemeler yapabiliyor ve kendi tercihleri ölçüsünde bir görünüm elde edebiliyordu.

Samsung’un bu AMOLED ekran teknolojisi diğer üreticilerin de ilgisini çekmiş olacak ki Çin’in son dönemdeki önemli isimleri Samsung’un kapısını bu ekran için çalmış durumda. Endüstriyel bilgi kaynaklarından sızan son haberlere göre yakın gelecekte Huawei, Xiaomi ve Vivo bu ekranın kullanıldığı bir akıllı telefon üretmek istiyor.

Ayrıca Bkz. "6 GB RAM ve kavisli ekran: Vivo Xplay 5"

Vivo zaten Mart ayında piyasaya sunulacak olan Snapdragon 820’ye ve 6GB RAM’e sahip modelinde kavisli ekran kullanmıştı. Asıl ilgi uyandıran konu ise Huawei ve Xiaomi’nin bu yöndeki hamleleri olacak. Konuya ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte Huawei ile Samsung Display’in çoktan Dual Edge AMOLED ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı bilgisine dikkat çekiliyor. Bir başka deyişle yıl bitmeden Galaxy S7 Edge ile aynı ekran teknolojisine sahip birden fazla modeli görmemiz olası gibi görünüyor.