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Samsung Galaxy S7 Edge’in ekranını Xiaomi ve Huawei de kullanabilir

Samsung Galaxy S6 ve S7 Edge modellerinde yer alan eğimli ekranı Huawei, Xiaomi ve Vivo da özel tasarımlı bir akıllı telefonda kullanmayı planlıyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
2,7b
1
5
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’un Galaxy S6 Edge modelinde kullandığı sonrasındaysa S7 Edge ile devam ettirdiği kıvrımlı yapıdaki ekranı Samsung’un yaptığı yazılımsal güncellemeler ile daha kullanışlı bir hale geldi. S7’deki Edge panel ayarları altından kullanıcılar görünüşe dair bir takım düzenlemeler yapabiliyor ve kendi tercihleri ölçüsünde bir görünüm elde edebiliyordu.

Samsung’un bu AMOLED ekran teknolojisi diğer üreticilerin de ilgisini çekmiş olacak ki Çin’in son dönemdeki önemli isimleri Samsung’un kapısını bu ekran için çalmış durumda. Endüstriyel bilgi kaynaklarından sızan son haberlere göre yakın gelecekte Huawei, Xiaomi ve Vivo bu ekranın kullanıldığı bir akıllı telefon üretmek istiyor.

Ayrıca Bkz. "6 GB RAM ve kavisli ekran: Vivo Xplay 5"

Vivo zaten Mart ayında piyasaya sunulacak olan Snapdragon 820’ye ve 6GB RAM’e sahip modelinde kavisli ekran kullanmıştı. Asıl ilgi uyandıran konu ise Huawei ve Xiaomi’nin bu yöndeki hamleleri olacak. Konuya ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte Huawei ile Samsung Display’in çoktan Dual Edge AMOLED ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı bilgisine dikkat çekiliyor. Bir başka deyişle yıl bitmeden Galaxy S7 Edge ile aynı ekran teknolojisine sahip birden fazla modeli görmemiz olası gibi görünüyor.


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kadirirdem 3 yıl
ben samsung'un yerinde olsam çok sağlam paralar vermedikçe satmam..
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alemburda34 3 yıl
Edge suan benzersiz oldugu icin cok dikkat cekiyor kivrimli ekrani goren sasiriyor
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Sande 3 yıl
Bu yıl Note 6'da da kavisli ekran görebiliriz. Edge ekran popülaritesi gitgide artıyor. Sitedeki s7 edge ön incelemesinin izlenme sayısından belli.
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wolf silver 3 yıl
Xaomi kessin bu edge li bir tane çıkarır. Bunu da fiyat performans olarak piyasaya sürer.. Mi5 te f/p olduğu için ön sipariş olarak 14 milyon almış..
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ufuk172 3 yıl wolf silver
wolf silver
Xaomi kessin bu edge li bir tane çıkarır. Bunu da fiyat performans olarak piyasaya sürer.. Mi5 te f/p olduğu için ön sipariş olarak 14 milyon almış..

Son baktigimda 17milyonu devirmisti...

Ben de mi hesabimla girip yazdirdim kendimi siraya:)
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