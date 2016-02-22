Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor

Haber Editörü
Son dönemde reklam engelleyici yazılımların popülerliği hızla artsa da, ilgi çekmeye başlayan başka bir kategori daha mevcut. O da, çağrı tanıma yazılımları. Geçmiş dönemin sarı sayfaları veya 118 hattı olarak tanımlayabileceğimiz çağrı tanıma yazılımlarının en bilineni TrueCaller. Yazılım, veri tabanındaki 2 milyar telefon numarası sayesinde, bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu bulabiliyor. Samsung ise, tercihini Whitepages yazılımından yana kullanmış.
Galaxy S7 serisinde, Whitepages uygulaması entegre olarak geliyor. Kullanıcılar, bilinmeyen numaraları bu sayede öğrenebilirken, spam listeleri hazırlayarak aramaların doğrudan reddedilmesini veya sessize alınmasını sağlayabiliyor. Bu tür uygulamalar, kurulduğu cihazdaki rehberi tarayarak veri tabanına aktarıyor ve bu sayede çok geniş bir alana hitap edebiliyor.
Whitepages yazılımı normalde sadece ABD sınırları içerisinde kullanılıyordu ancak Samsung ile yapılan anlaşma kapsamında, daha fazla ülkeye gidecek. Bunların arasında Türkiye de var. Bu sayede uygulama, daha fazla kullanıcıya sahip olma imkanı bulacak. Özellikle TrueCaller gibi rakipleri karşısında, Whitepages önemli bir büyüme avantajı yakalamış olacak.
http://www.engadget.com/2016/02/21/samsungs-galaxy-s7-whitepages/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neymiş rehberimi tarıcakmış haha
Kötü ola düşen bir daha numarasını sildiremiyor sanırım.
sizin numaranızı siz vermeseniz de şuan tek seferde alabilecek bi çok uygulama mevcut zaten...
Rehberinde benim olduğum kişi izin verirse program veritabanından silinmesi için destek vermesi gerekir ben istemiyorum böyle bir şey G5 kullanıcam s7 kullanan kişi bu programın rehberine kaybedecek. İstemiyorum böyle bir şey ben.