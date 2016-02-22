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Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor

Bilinmeyen numaralar için üçüncü taraf uygulamalardan yardım alan kullanıcılar için, Galaxy S7 serisi yeni bir çözümle geliyor. Seride, çağrı tanıma yazılımı entegre olarak gelecek.
3 yıl
9,1b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor


Son dönemde reklam engelleyici yazılımların popülerliği hızla artsa da, ilgi çekmeye başlayan başka bir kategori daha mevcut. O da, çağrı tanıma yazılımları. Geçmiş dönemin sarı sayfaları veya 118 hattı olarak tanımlayabileceğimiz çağrı tanıma yazılımlarının en bilineni TrueCaller. Yazılım, veri tabanındaki 2 milyar telefon numarası sayesinde, bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu bulabiliyor. Samsung ise, tercihini Whitepages yazılımından yana kullanmış.

Galaxy S7 serisinde, Whitepages uygulaması entegre olarak geliyor. Kullanıcılar, bilinmeyen numaraları bu sayede öğrenebilirken, spam listeleri hazırlayarak aramaların doğrudan reddedilmesini veya sessize alınmasını sağlayabiliyor. Bu tür uygulamalar, kurulduğu cihazdaki rehberi tarayarak veri tabanına aktarıyor ve bu sayede çok geniş bir alana hitap edebiliyor. 

Whitepages yazılımı normalde sadece ABD sınırları içerisinde kullanılıyordu ancak Samsung ile yapılan anlaşma kapsamında, daha fazla ülkeye gidecek. Bunların arasında Türkiye de var. Bu sayede uygulama, daha fazla kullanıcıya sahip olma imkanı bulacak. Özellikle TrueCaller gibi rakipleri karşısında, Whitepages önemli bir büyüme avantajı yakalamış olacak.  

http://www.engadget.com/2016/02/21/samsungs-galaxy-s7-whitepages/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Trucaller kullaniyorum cok iyi cok nadir bulamamazlik yapiyor
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diplomalıamele 3 yıl
arkadaşlar zaten şuanda tüm telefon bilgileriniz ulaşmak isteyen herkesin kullanımına sunulmuş durumda, neyin tiribindesiniz siz...
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Rajeesh 3 yıl
hayır sadece scam numaraları engelleyen scam olduğunu gösteren app yapamamıs mı samsungta böyle cakallıklara gelmiş
neymiş rehberimi tarıcakmış haha
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esmerbuyucu 3 yıl
Truecallera bir kez bulaştım
Kötü ola düşen bir daha numarasını sildiremiyor sanırım.
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Berkæn 3 yıl
Zannediyor musunuz ki sizin numaranızı öğrenmek istedikten sonra öğrenemesinler
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Brkyrlmz7 3 yıl
Trucaller kullaniyorum cok memnunum.
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JrMaster 3 yıl
Pixexelans
Ersin ÇAKI Kimse kimseyi dava edemez. Marshmallow güncellemesi ile uygulama izinleri özelliği geldi. Whitepages de mutlaka kişilere erişmek isteyecektir. Siz izin vermezseniz zaten sıkıntı yok. Ama bir başkası uygulamaya izin verir de sizin bilginiz uygulamaya entegre edilirse ozaman bu izin veren kişiyi bağlar. Yine uygulamaya bişe yapamazsınız.
Rehberinde benim olduğum kişi izin verirse program veritabanından silinmesi için destek vermesi gerekir ben istemiyorum böyle bir şey G5 kullanıcam s7 kullanan kişi bu programın rehberine kaybedecek. İstemiyorum böyle bir şey ben.

sizin numaranızı siz vermeseniz de şuan tek seferde alabilecek bi çok uygulama mevcut zaten...
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Kimse kimseyi dava edemez. Marshmallow güncellemesi ile uygulama izinleri özelliği geldi. Whitepages de mutlaka kişilere erişmek isteyecektir. Siz izin vermezseniz zaten sıkıntı yok. Ama bir başkası uygulamaya izin verir de sizin bilginiz uygulamaya entegre edilirse ozaman bu izin veren kişiyi bağlar. Yine uygulamaya bişe yapamazsınız.
1 Yanıt Yanıtla +2
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LGSalesB 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Kimse kimseyi dava edemez. Marshmallow güncellemesi ile uygulama izinleri özelliği geldi. Whitepages de mutlaka kişilere erişmek isteyecektir. Siz izin vermezseniz zaten sıkıntı yok. Ama bir başkası uygulamaya izin verir de sizin bilginiz uygulamaya entegre edilirse ozaman bu izin veren kişiyi bağlar. Yine uygulamaya bişe yapamazsınız.

Rehberinde benim olduğum kişi izin verirse program veritabanından silinmesi için destek vermesi gerekir ben istemiyorum böyle bir şey G5 kullanıcam s7 kullanan kişi bu programın rehberine kaybedecek. İstemiyorum böyle bir şey ben.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Truecaller kullanıyorum. Oldukça başarılı bir uygulama. Kampanya aramaları yüzünden susmayan telefonum şu an oldukça sessiz.
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TheMuyu 3 yıl
Kullanmadan önce kullanıcıdan izin alacak yoksa rehberi direkt alamaz
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LGSalesB 3 yıl
Numaraları veritabanına kaydediyor diye dava edilir benim numaramı kaydette gizlilik ihmalinden dava ediyim :)
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