Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor





Son dönemde reklam engelleyici yazılımların popülerliği hızla artsa da, ilgi çekmeye başlayan başka bir kategori daha mevcut. O da, çağrı tanıma yazılımları. Geçmiş dönemin sarı sayfaları veya 118 hattı olarak tanımlayabileceğimiz çağrı tanıma yazılımlarının en bilineni TrueCaller. Yazılım, veri tabanındaki 2 milyar telefon numarası sayesinde, bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu bulabiliyor. Samsung ise, tercihini Whitepages yazılımından yana kullanmış.





Galaxy S7 serisinde, Whitepages uygulaması entegre olarak geliyor. Kullanıcılar, bilinmeyen numaraları bu sayede öğrenebilirken, spam listeleri hazırlayarak aramaların doğrudan reddedilmesini veya sessize alınmasını sağlayabiliyor. Bu tür uygulamalar, kurulduğu cihazdaki rehberi tarayarak veri tabanına aktarıyor ve bu sayede çok geniş bir alana hitap edebiliyor.





Whitepages yazılımı normalde sadece ABD sınırları içerisinde kullanılıyordu ancak Samsung ile yapılan anlaşma kapsamında, daha fazla ülkeye gidecek. Bunların arasında Türkiye de var. Bu sayede uygulama, daha fazla kullanıcıya sahip olma imkanı bulacak. Özellikle TrueCaller gibi rakipleri karşısında, Whitepages önemli bir büyüme avantajı yakalamış olacak.

http://www.engadget.com/2016/02/21/samsungs-galaxy-s7-whitepages/