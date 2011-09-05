Samsung Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Note'un fiyatları belli oldu

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve tablet üreticileri arasında yer alan Samsung'un, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde sergilediği Galaxy TAB 7.7 ile Galaxy Note'un, İskandinav ülkelerine özel fiyatları ve çıkış tarihleri gün ışığına çıkarıldı.



Büyük etkinlikte tanıtılan her iki mobil cihazın ülkelere göre fiyatları ve tahmini çıkış tarihleri şu şekilde;



Danimarka



Galaxy TAB 7.7: 671 Euro (Yıl sonu)



Galaxy Note: 751 Euro (Kasım ayı)



Norveç:

Galaxy TAB 7.7: Detay verilmemiş



Galaxy Note: 743 Euro (Kasım ayı)



İsveç:

Galaxy TAB 7.7: 659 Euro (Yıl sonu)



Galaxy Note: 714 Euro (Kasım ayı)



Finlandiya:



Galaxy TAB 7.7: 699 Euro (Yıl sonu)



Galaxy Note: 799 Euro (Kasım ayı)





Samsung Galaxy TAB 7.7'nin teknik detaylarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için buraya , Galaxy Note'un teknik detaylarıyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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