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Samsung Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Note'un fiyatları belli oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
100b
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108
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Note'un fiyatları belli oldu
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Dünyanın en büyük akıllı telefon ve tablet üreticileri arasında yer alan Samsung'un, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde sergilediği Galaxy TAB 7.7 ile Galaxy Note'un, İskandinav ülkelerine özel fiyatları ve çıkış tarihleri gün ışığına çıkarıldı.
Büyük etkinlikte tanıtılan her iki mobil cihazın ülkelere göre fiyatları ve tahmini çıkış tarihleri şu şekilde;
Danimarka
Galaxy TAB 7.7: 671 Euro (Yıl sonu)
Galaxy Note: 751 Euro (Kasım ayı)
Norveç:
Galaxy TAB 7.7: Detay verilmemiş
Galaxy Note: 743 Euro (Kasım ayı)
İsveç:
Galaxy TAB 7.7: 659 Euro (Yıl sonu)
Galaxy Note: 714 Euro (Kasım ayı)
Finlandiya:
Galaxy TAB 7.7: 699 Euro (Yıl sonu)
Galaxy Note: 799 Euro (Kasım ayı)
Samsung Galaxy TAB 7.7'nin teknik detaylarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için buraya , Galaxy Note'un teknik detaylarıyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Note'un fiyatları belli oldu
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Silent Guardian 8 yıl en beğenilen

tamtamam
hani s2 ile s1 arasına yerleştireceklerdi fiyatını,

Tüketiciye yerleştirdiler gene...
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tamtamam 8 yıl
hani s2 ile s1 arasına yerleştireceklerdi fiyatını,
3 Yanıt Yanıtla +26
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Şimdi bu cihaz donanım olarak gayet güzel.Lakin ekran büyüklüğü benim gibiler için dezavantaj olarak görülürken bazı arkadaşlar için avantaj olabilir bu gayet doğal zevkler ve tercihler kişiye bağlı değişiyor.Gel gelelim fiyat konusuna Avrupa fiyatı ve Türkiye fiyatı hiçbir telefon üreticisi firmada aynı değil en az 200 tl oynar en fazla 350 400'e kadar da çıkabilir.Bu telefon 2099,2199,2299 TL bu fiyatlardan ancak giriş yapar sonrasında düşer mi elbet ama nerden baksan 1 yıllık süre zarfında.Peki ya değer mi ? Benim kendi adıma yapmayacağım bir şey bu telefona gidip 2000 Tl üzeri para vermek.Aslında kişisel görüşüm Iphone 5 de dahil hiç bir telefon şu an ki ekonomik koşullarda 2000 Tl ve üzeri para bayılmaya değmez.
Şimdi bu cihaz donanım olarak gayet güzel.Lakin ekran büyüklüğü benim gibiler için dezavantaj olarak görülürken bazı arkadaşlar için avantaj olabilir bu gayet d...
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Yanıtla +11
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benimki80 7 yıl
Benim sekreterim almis glaxy s, 1100 liraya. Maasi asgari ucret. 4 ay sonra sordum hangi uygulamari yukledin. Dediki angry birds ve fruit ninja. Yazik.
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asksevgidostluk 7 yıl
Samsung Galaxy Tab 7.7

sahibinden.com da 1.990 TL


http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-tablet-pc-samsung-galaxy-tab-7-7-p6800-wifi-3g-turkiye-de-ilk-74888704/detay

Samsung Galaxy Tab 7.7 cep telefonu özelliği var. Samsung sitesinde Sesli arama özelliği var deniyor.


http://www.samsung.com/tr/consumer/mobile-phone/mobile-phone/tablet/GT-P6800LSATUR-features


Acaba Not da olduğu gibi kalem ile de kullanılabilir mi?


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DH Misafiri 7 yıl
500 € fiyatla geliyor bu fiyatlar eski hindistan da fiyatı 1250 TL satışa çıktı bizde ne olur bilemem fakat makina iyi.
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SeTriC 7 yıl
Arkadaşlar Samsung galaxy tab 7.7 nin tam çıkış tarihi nedir acaba? Aralık ayı içersinde çıkar mı?
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wox 8 yıl
samsung TURKİYE nin fiyat konusunda bir açıklaması oldu mu
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yasinaka 8 yıl
Yorumları okudum.Yazacaklarım ve soracaklarım vardı ama soğuttunuz beni...
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teksalih 8 yıl
İyde ben iphone birsuru eksi yanini yazdim sen sadece oyunlara takildin diger yazdiklatimida curutsene?
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ilk_ze 8 yıl
Cihazlar guzelde samsungta guvenmedigim nokta yeterli firmware destegi sunmayacaktir.
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Python 8 yıl

teksalih


NIKEmRe


crazymix


NIKEmRe


crazymix


Rainbow6

yine yaziyorum cizmis kafayi .. plastikten kapak dusuk cozunurluklu telefon, ayni telefon ve tabletin bi suru versiyonunu cikarip bide bu yetmezmis gibi bu urunleri farkli isimlerle farkli ulkelerde satiyolar belliki iscilik yada malzemeler farkli birde tutup bu firmanin fiyatini da cihazini da begeniyosunuz kalite bakimindan ve firmware bakimindan da apple urunlerine yaklasamaz LG nin telefonlari asusun ve acerin tabletleri ayni androidi kullandigi halde samsungun cihazlarindan daha akici calisiyor su an arkadasimda ve esinde samsung galaxinin buyuk ekranli androidli bi telefonlari var yeni sayilir aletler berbat calisiyor adamlari ariyorum ben boyle bisi gormedim hayatimda 2 saat sonra telefon caliyo hayretten agzim acik kaldi ... evet arkadaslar appleye gicik olan bi takim arkadas rakip olarak samsungu gordugu icin hic bi urununu kullanmadan burda orda fanlik yapiyolar ama yapmayin ben kullaniciya sadece aklinizi kullanin hangisi uygun fiyatli ve iyise onu alin direk olarak samsungu tavsiye edenlere direk olarak inanmayin cunku bu firmanin ayni urune benzer bi ton modeli var hepsi birbirinin ayni degil bide bu yetmezmis gibi pahali ... alin bakin kaliteye hardwareye yazilima kimde rekabetci fiyat ve kalite var gorun ... ipad2 gibi bi urunun piyasada olduguna cok seviniyorum ben yoksa gorurduk galaxy 10.1 in fiyatini


Arkadaşım benchmark diye birşey var.Sen hiç benchmark sonuçlarına bakmıyorsun sanırım.Tabiki Galaxy serisinin tüm telefonları kaliteli değil ama Galaxy S2 ekranı ve hızıyla hatta diger ozellikleriyle olsun çok ayrı bir cihazdır.Bunu kabul etmek gerekir.Apple ile kıyaslamaya gerek yok.Tabiki eleştireceğiz herşeyi yalnız adamların yaptığı telefonun gramajınada bakın.Kasasının plastik olmasının bazı nedenleri vardır bunları düşünürseniz çok daha sevindirici olur. Ben burada her zaman için iphone 'a karşı Samsung'un ürünlerini önerebilirim.Çünkü I phone 4 üde kullandım Samsung Galaxy S 2'yide kullandım.. Öncelikle plastik kapak konusuna şuradan bir cevap vermek istiyorum ki herkes bunu algılasın..Mühendis olarak Samsung'un neden plastik kapak yaptığını açıklamak istiyorum.

Bütün maddelerin ısı iletkenlikleri farklıdır. Isının bir maddedeki yayılma hızı o maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu belirtir.

Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler. Metaller (Bakır, alüminyum, demir,etc…), diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler ve ısı iletkenidirler.

Isıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Isı yalıtkanlarını oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır ve tanecikler düzensizdir. Isı yalıtkanları kısa sürede çok az miktarda ısı iletirler. Tahta, plastik, beton, hava ısı yalıtkanıdır. Plastik köpük, cam yünü, pamuk, saman, asbest, çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu, termoslardaki iç ve dış yüzey arasındaki havasız ortam (vakum) ısı yalıtımı için kullanılır.

Samsungun pilin hemen üzerinde yer alan kapağı neden plastik yaptığını anlamamız çok zor değil.Bunun yanısıra hafiflik , iletkenlik ve soğuma hızının yüksek olması gibi onlarca artısı var.Ayrıca kırılma sorununuda ortadan kaldırmış bir mühendislik harikası.. BOşverin telefonun basit görünüp görünmediğini.Bu göreceli bir kavramdır..Siz işlevlerine bakın..


Hemen hemen tüm android telefonlarda olan sorunlardan biriside verimliliği asla olmaması bilgisayar ile karşılaştırmaktasınız bugün birçok benchmark testleri mevcuttur 3d mark pc mark vs gibi 3d marktaki bir grafik kalitesini bugün hiçbir oyunda göremiyoruz neden göremiyoruz çünkü pazarlama stratejisi bu donanım iyi olmalı ama yazılım yönü sınıfta kalıyor apple ne yapıyor üzerindeki donanımı sana en iyi en verimli şekilde sunuyor bugün bir sgs2 alırsın üzerindeki o bilmemkaç milyon poligon çizen grafik biriminden hala faydalanamazsın veya çift çekirdek destekli 1 tane bile uygulama bulamazsın iphone alan adam ise yazılımına yazılım donanım uyumuna vede desteğine para veriyor sen gidip donanıma para verirsin beklersin destek gelsin diye uygulama çıksında kullanayım diye



Benchmark testinde başka bir ürünü geçmişse zaten ürün normal uygulamalardada diğer daha düşük puanlı ürünleri geçecektir.Tabiiki benchmark bir şişirme politikasıdır ama önümüze çeşitli 3d ölçerler ile bir test getirir ve herkes bundan bir puan alır..Herkesin aldığı puan belli..Ayrıca yazılım konusuna gelince şunu söyleyebilirim ki Android Google tarafından üretilmiş olan daha toy bir işletim sistemidir fakat OS kendini 5 yılda bir anca yeniler oda çok ufak.Daha düne kadar Iphone larda Flash görüntülemede sorun yaşanırken Android çatır çatır JAVA Flash uygulamalarını açıyordu.Ki hala Iphoneun açmadığı birçok Java site ve içerik var ben kendim test ettim.Ama Android olarak konuşuyorum SGS2 olarak değil dikkatinizi çekerim o iphone'un açmadığı siteleri açıyor.Çünkü OS ile Normal dünya düzenini ayırmamız gerekir.Ben Grafikerim ve Evde Kocaman bir Mac OS kullanıyorum.Aynı zamanda PC'yede sahibim.Çünkü MacOS ta Yazılım ediğiniz o desteği alamıyorum :) birşey yüklemek istesem OS için yapmamışlar ve ben kullanamıyorum.Tekrar amaçlara geliyoruz bu noktada. Eğer insanların ihtiyaçları bir telefonun içine on bin tane şeyi sokmak olmazsa bence SGS2 veya iphone'a gidip 1500-1600 TL para vermek hiç akıl karı değil.

Çift çekirdekli işlemcisini destekleyen bir tane bile program bulamayabilisin ama içindeki kendi ürettiği media player'dan müzik player'a kadar tüm uygulamaların hızını 1.7 katına çıkartıyorsa değer.Telefonun akıcılığınıda uygulamalar kadar artırıyor çift çekirdek olması.


Bakın yukarıda yazdığınız mesaj ile şimdiki yazdıklarınız örtüşmüyor android ile ios arasında çıkış tarihi farkı 1 sene civarı android sistem hardware tabanlıda kullanamıyor bunu sanallaştırma yaparak yapıyor meego olsaydı durum farklı olurdu onca donanımlı cihazdan verim alabilecektiniz ben iphone da açamadığım 1 tane bile site bulamadım birçok tarayıcı mevcut safariye bagımlı kalınmıyorda benim işim zaten tasarımla resimle ilgili bilmiyorum kullandıgınız makine nedir ne değildir orasını bilemeyeceğim ama 40 50 mb üstü resimlerde afiş incik boncuk için imzamdaki masaüstünde photoshop cs5'de resimde rahat rahat kaydırma yapamıyorum neden yapamıyorum çünkü atlıyor hızlı küçültüp büyütemiyorum takılıyor kasıyor aynı işi macbookta da yapmaktayım bugune kadar ne kasmayı gördüm ne atlamayı nede takılmayı bana ne kazandırıyor iş için çok önemli zamanından daha kısa sürede işimi teslimde edebiliyorum 3gs'e hala ios 5 gelebiliyor veya bir iphone 4 alırsınız 1 2 sene daha güncellemeleride alacak firma senede 1 cihaz çıkartmakta ve o cihaz 1 sene boyunca firmanın üretmiş oldugu en üst kademedeki cihaz ama bir android tabanlı örnek verirsek sgs2 alırsanız 2 ay sonra işlemcisi daha hızlı ekranı 0.3 inç büyüklükte farklı bir varyasyonunu görürsünüz az daha süre geçer daha büyük ekranlı daha çok çözünürlüklü farklı modelide görürsünüz e noldu şimdi ? üst model diye düşünüp aldıgın cihaz 4. ayı dolmadan cihaz olarak aşağı sıralara indi donanım hızlı gelişiyor çok güzel birşey ama yazılım yönü hep aksıyor flash tabanlı sitelerde zaten en az 1 ghz üstü(arm a8,a9 tabanlı) işlemci lazım android için sgs2 bilmiyorum denedinizmi veya kullandınızmı flash sitelerde çok rahat geziyorsunuz oldukça güzel evet güzeldirde 3g mobil paket fiyatlarından bi habersinizdir umarım ben bunu evde sörf yaparak wifi ağından mı sadece flash içeriklerden kullanabileceğim peki buda mantıksız yada firmaların sundugu sadece belirli yerlerde olan wifi ağlarından mı yararlanacağım ? flash ı kapatıp 3g hizmetinden faydalanacaksam şayet ozaman flash ıçeriklerin ne önemi var ? zaten flash gereklidir ama olmazsa olmaz değildir eğer öyle olsaydı hala akıllı telefonlarda en çok kullanılan tarayıcı safaride olmazdı android gelişmesi lazım market olayı geliştirilmeli ortalıkta virüsler kaynıyor telefonumdan bilmediğim yerlere mail atılmasını bilmediğim numaralar sms atılmasını veya benim konuşmalarımın benden habersiz kaydedilip bir server'a yüklenmesini kimse istemez şuan androidin sundukları açıklardan bazıları bunlar denetlenmiyor sadece sürüm numaraları değiştirilip güncelleştiriliyor çekirdekte yenilik yapılmıyor vs. vs diye uzar gider şuan hiçbir uygulama çift çekirdek desteklemiyor telefonun gücünü kullanamıyorsunuz veya o çok övülen mali 400 mp gpu dan sözedelim ps2 kalitesiden daha iyi grafik sunacagından sözedilmekteydi samsung en güçlü grafik birimi olduğu söylemekteydi peki ne oldu bunlardan faydalanabiliyormu insanlar hayır ben faydalanamadığım şeyi neden alayım ki neden firmanın cihaza destek sunmasını bekleyeyim ki ? ben tüketiciyim kullanıcıyım benim için en sorunsuz en kolay sık sık yenilenmeyen 5 6 ayda bir model değiştirmeyeceğim bir mobil telefon olmalı verilen meblağlar belli zaten beni en uzun süre idare eden model belliyse başka modellere sadece donanımı iyi diye efendim benchmarklarda bilmemkaç bin skor alıyor diye neden telefon alayım ? siz olsanız alırmıydınız büyük bir ihtimal bunca şeyden sonra etrafa para saçmaya bayılmıyorsanız almak bile istemezdiniz.


roman yazmışşınız:D tegra 2 için 100 e yakın oyun yapıldı bunları oynamadan lütfen android e çamur atmayın;)


tegra 2 oyunlarına bakınız aurıca black market ile ben şu anda galaxy s1 için iphone çıkmış neredeyse tüm oyunları son sürat indirebiliyorum :D


kaldıki ip4 öldünüz bittiniz 3.5" ekran beni boguyor ufacık 2 parmağım ile zoom yapmak bile eziyet sığmıyor parmaklarım:D 1.90 boy var kazulet gibi gel iphone 4 elimde kayboluyor...


mac os x ile windows çekirdeği android miş gibi kıyaslamanız bana komik geldi:D

windows çalışma mantığı ile Mac os x tabiki farklı olmalı mac os x sadece iş odaklı;)

windows öyle böyle kahretmenize ragmen dünyada %95 lik bir alana sahip?

sizce benzetme olarakta android tüm cihazları sarması benzerliğimi:D




tegrazone.com/...

hangi dünyadan sözediyorsunuz siz bakın 19 adet var tegra 2 nezaman çıkmış şunca zamandır 19 adet özel oyun çıkabilmiş cidden 100 e yakın sayılabilecek düzeyde size göre ben verimlilikten bahsediyorum sen bana kalkıyorsun tegra diyorsun ben kalkıyorum teknik olaydan kullanıcıdan bahsediyorum sen bana kalkıp mac os iş odaklı diyorsun ozaman birde şu mantıktan gidelim ben 5 senelik konsolla bilgisayara çıkmamış oyunlarıda oynuyorum vede hala çıkmış olan oyunlarıda oynayabiliyorum 5 yıl önceki bilgisayar konfigürasyonu ile hangi oyunları oynayabiliyoruz acaba ? hani bunun optimizesi ? bugün bi hd5850 ekran kartı bir ps3 ün tam 2 katı oranda işlem yapabilme kabiliyetine sahip varmı efendim ortalıkta 2 kat grafik farkı sunan oyunlar windows için yok bak gördüğün gibi üstte yazdıklarımıda cürütebilirseniz sevinirim yoksa lafı başka yerlere çekip cevabınızı alınca büyük bir ihtimal geçip gideceksiniz.
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orhan azeri 8 yıl
Galaxy s2 cift cekirdekli amma uyumlu uygulama yok deyen apple fanboylari ipad 2 icin real racing 2 den baska hangi cift cekirdek destekleyen oyun,uygulama var
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DH Misafiri 8 yıl
tabin fiyati cok yuksek,iphone alirim daha iyi.umarim archos g9 8 inc uygun fiyata gelir..
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DemirKipi 8 yıl
Iş adamı değilseniz ve sürekli seyahat yapmıyorsanız gerek yok o kadarına.
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burak_5866 8 yıl
arkadaşlar galaxy s2 şuan vatanda 1410 tl tüm ürünlerde %25 indirim var haberiniz olsun.
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Hakanonur 8 yıl burak_5866
burak_5866

arkadaşlar galaxy s2 şuan vatanda 1410 tl tüm ürünlerde %25 indirim var haberiniz olsun.


Düşer daha ben hongkong dan tam kriz zamanı 1077 tl ye aldım o paradan elalemin çinlisi kar ediyorsa artık sen düşün bence gerçek değeri s2 nin 1000 tl ama bizim ülkemizde 1000 tl olması ancak seneye bu zamanlara denk gelir o zamanda da hdmı çıkışlı 3d telefonlar gelir gözlüksüz panel olarak. Samsung türk insanına da yurtdışı fiyatlardan verse ne olur ama işine gelmez ki hem türkleri çok seviyoruz diyorlar ama en çok sömüren de ne yazık ki koreliler.
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Centauri 8 yıl
Noctivagant
momento_tr 800 Euro desek Türkiye fiyatı yine 2000 - 2500 arası olur kesin !!! Sahip olduğu donanım ile hak ediyor diye düşünsemde bir telefona 2000TLden fazla para vermek hiç akıllıca bir haraket değil bence ...
800 Euro olursa Türkiye fiyatı da 800 Euro olur arkadaşım. Samsung Avrupa fiyatı neyse ülkemiz de de o fiyattan satıyor cihazlarını. Çıkış fiyatları samsung cihazların her yer de aynı. Avrupa da sonradan fiyatlar düşüyor o düşüş ülkemiz de ki fiyatlara yansımıyor sadece. Samsung 3 sene önce çıkardığı Samsung I8510 innov8 telefonu var bende. Avrupa da kaç euro dan satışa çıktıysa o fiyattan aldım. Hepsiburada sitesinden 1.250 TL almıştım çıkar çıkmaz ve aynı dönemde yurt dışlı satış fiyatı 1.500 TL di telefonun. Samsung Apple gibi fahiş fiyattan satmıyor ülkemiz de cihazlarını

Turkiye'de Apple yok bile. Apple cihazlari Apple satmiyor yani.
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