Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var

Samsung Gear ve Galaxy Watch Active marka akıllı saat sahipleri Galaxy Wearable uygulamasıyla ilgili sorun yaşıyor. Oturum açma ile ilgili şikayetlerini dile getiren kullanıcıların karşısına beyaz bir ekran çıkıyor ve hesaplarına giriş yapamıyorlar. Bu nedenle saat ayarlarını yapamadıkları gibi uygulama indirmeleri veya güncellemeleri de mümkün olmuyor.

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Yaşanan sorun Samsung dışındaki telefonları etkilemiş gibi görünüyor. Zira şikayetçi olan kişilerin çoğu Huawei, OnePlus, Pixel, HTC ve Xiaomi kullanıcısı. Güney Koreli şirketin durumdan haberdar olduğu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

70 sayfalık şikayet var

Samsung'un topluluk forumlarında bu durumla ilgili şikayetlerin bildirildiği 70 sayfalık bir konu var. Yaşanan sorunun farkında olan şirket henüz geniş çaplı bir açıklama yapmadı. Güney Koreli devin kısa süre içerisinde sorunu çözecek bir OTA güncellemesi yayınlaması bekleniyor.

https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-Watch/Cannot-log-into-samsung-wear-app-on-phone-White-screen/td-p/585282/page/63