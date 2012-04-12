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Samsung Galaxy Y Duos, 249 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,4b
1
25
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, çift sim kart desteği ile Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini bir araya getiren modeli S6102 Galaxy Y Duos'un Almanya pazarı için basın duyurusunu yaptı. 249 Euro fiyat etiketiyle Almanya'da piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefon, 832 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 384 MB RAM'le geliyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteği sunan Galaxy Y Duos, 160 MB dahili kullanıcı belleği, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.14-inç boyutlu 240 x 320 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, A-GPS, 3 megapiksel kamera, QVGA video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1300 mAh'lik lityum iyon bataryaya ev sahipliği yapmakta.

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ArchituX 7 yıl
Bul telefonun bildiğiniz kronik sorunu var mı? Almayı düşünüyorum da...
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nightbird 7 yıl ArchituX
ArchituX

Bul telefonun bildiğiniz kronik sorunu var mı? Almayı düşünüyorum da...


Bazen hattın biri, servis yok uyarısı veriyor.
Bir hat açıkken diğer hat servis dışı kalıyor, hat kapalıymış gibi oluyor.
Arayamıyorsun, aranamıyorsun.
Acaba bulunduğum yerde o operatör çekmiyor mu diye düşünmüştüm ama
telefonu açıp kapatınca her ikisi de tekrar çalışıyor.
SIM kartların yerlerini değiştirdim bu devre dışı olayını hep "2" de takılı olan kartta yapıyor.
Operatör ile ilgili bir durum değil yani.
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olgacxx 7 yıl
Android cihazlarda ciddi anlamda sarj sikintisi varken cift hatli bir android tel almak cok mantikli gelmedi bana. Bu telefon sadece cift tasimak amaciyla alincaksa iyi bir tercih degil diye dusunuyorum sarj problemi sebebiyle. Ayrica donanimsal olarak alinicak bir cihaz degil zaten. Fiyati 400 tl olsaydi birazdaha cezbedici olabilirdi ama fiyat yuksek geldi.
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eyoruk 7 yıl
Acaba ne eksiklik var donanımsal olarak ? Pek takip etmiyorum telefon piyasasını
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nightbird 7 yıl
Arama motorlarından arattırırsanız, daha ucuza bulunabiliyor.
513TL ye aldım. Distribütörü Başarı'dan faturalı. Açıkçası piyasaya ilk girişini daha yüksek bir fiyattan bekliyordum. Yurtdışından getirsem, TR garantisi olmayacağı gibi, çift SIM kartı kaydettirmekle birlikte bundan pahalıya gelecekti.
Benim telefonda ilk önceliğim çift hattı. Şirket hattı + özel hattım.
İki ayrı telefon taşımak zor. İyi telefonlarda hep tek hatlı.
Şimdilik piyasadaki en iyi çift hatlı telefon gibi görünüyor.
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Sarper 77 7 yıl nightbird
nightbird

Arama motorlarından arattırırsanız, daha ucuza bulunabiliyor.

513TL ye aldım. Distribütörü Başarı'dan faturalı. Açıkçası piyasaya ilk girişini daha yüksek bir fiyattan bekliyordum. Yurtdışından getirsem, TR garantisi olmayacağı gibi, çift SIM kartı kaydettirmekle birlikte bundan pahalıya gelecekti.

Benim telefonda ilk önceliğim çift hattı. Şirket hattı + özel hattım.

İki ayrı telefon taşımak zor. İyi telefonlarda hep tek hatlı.

Şimdilik piyasadaki en iyi çift hatlı telefon gibi görünüyor.



SD kart ile ilgili problem yaşıyormusunuz yada yeterli bellek yok gibi...
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inexo 7 yıl
media markt te var 570tl
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XperiaTM 7 yıl
Beyaz'ı varsa tam bayan telefonu olacak durumda görünüyor.
Bir flaş koysalarmış bari en azından.
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nightbird 7 yıl
Ürün Başarının sitesine girdi.
Tavsiye edilen şatış ücreti; 569TL
basariticaret.com/...
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mgokhanozen 7 yıl
40 çeşit Galaxy modeli yaptılar Nokia'nın eski huyudur. Sonu benzemesin Samsung'un :)
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nightbird 7 yıl
Biraz önce Samsung Türkiye distribütörünü aradım. Galaxy Y Duos un Türkiye'ye gelişi Mayıs'ın 2. haftasıymış. 3. hafta tüm bayilere dağılmış olur dedi.
Fiyatı hakkında bir bilgi var mı dedim, fiyatı için net birşey söyleyemem, fiyatıyla birlikte geliyor dedi. Avrupa fiyatları Galaxy Y Duos'un 200€ Galaxy Y Pro Duos'un 240€ muş. Sanıyorum 700 ve 800 gibi bir fiyatları olur.
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir çözüm, iyide bir model ama bu para ile bence Nokia Lumia serisinden bir tanesi daha tercih edilesi bence..
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Hirotaro 7 yıl
çok pahalı hemde AŞIRI
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psycho2 7 yıl
Bence giriş seviyesi için donanımı çok iyi ama tr için fiyat biraz yüksek.
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Sharelock 7 yıl
Avrupaya göre Pahalı geldi bana, Ekran boyutu ve pixel oranı çok düşük en azından Ace gibi 3,5 inç 320 x 480 pixel olmalıydı.
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Double Penetration 7 yıl
pahalı ya
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mert1907 7 yıl
Bu telefonu alirsan oylesine kullanacaksin Android e guvenerek degil.Standart java sistemli cihazlardan iyidir ama en azindan.
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