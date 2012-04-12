Samsung Galaxy Y Duos, 249 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor

Haber Editörü
Samsung, çift sim kart desteği ile Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini bir araya getiren modeli S6102 Galaxy Y Duos'un Almanya pazarı için basın duyurusunu yaptı. 249 Euro fiyat etiketiyle Almanya'da piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefon, 832 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 384 MB RAM'le geliyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteği sunan Galaxy Y Duos, 160 MB dahili kullanıcı belleği, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.14-inç boyutlu 240 x 320 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, A-GPS, 3 megapiksel kamera, QVGA video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1300 mAh'lik lityum iyon bataryaya ev sahipliği yapmakta.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazen hattın biri, servis yok uyarısı veriyor.
Bir hat açıkken diğer hat servis dışı kalıyor, hat kapalıymış gibi oluyor.
Arayamıyorsun, aranamıyorsun.
Acaba bulunduğum yerde o operatör çekmiyor mu diye düşünmüştüm ama
telefonu açıp kapatınca her ikisi de tekrar çalışıyor.
SIM kartların yerlerini değiştirdim bu devre dışı olayını hep "2" de takılı olan kartta yapıyor.
Operatör ile ilgili bir durum değil yani.
513TL ye aldım. Distribütörü Başarı'dan faturalı. Açıkçası piyasaya ilk girişini daha yüksek bir fiyattan bekliyordum. Yurtdışından getirsem, TR garantisi olmayacağı gibi, çift SIM kartı kaydettirmekle birlikte bundan pahalıya gelecekti.
Benim telefonda ilk önceliğim çift hattı. Şirket hattı + özel hattım.
İki ayrı telefon taşımak zor. İyi telefonlarda hep tek hatlı.
Şimdilik piyasadaki en iyi çift hatlı telefon gibi görünüyor.
SD kart ile ilgili problem yaşıyormusunuz yada yeterli bellek yok gibi...
Bir flaş koysalarmış bari en azından.
Tavsiye edilen şatış ücreti; 569TL
basariticaret.com/...
Fiyatı hakkında bir bilgi var mı dedim, fiyatı için net birşey söyleyemem, fiyatıyla birlikte geliyor dedi. Avrupa fiyatları Galaxy Y Duos'un 200€ Galaxy Y Pro Duos'un 240€ muş. Sanıyorum 700 ve 800 gibi bir fiyatları olur.