Samsung Galaxy Y Duos, 249 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor

Samsung, çift sim kart desteği ile Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini bir araya getiren modeli S6102 Galaxy Y Duos'un Almanya pazarı için basın duyurusunu yaptı. 249 Euro fiyat etiketiyle Almanya'da piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefon, 832 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 384 MB RAM'le geliyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps) alt yapısı desteği sunan Galaxy Y Duos, 160 MB dahili kullanıcı belleği, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.14-inç boyutlu 240 x 320 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, A-GPS, 3 megapiksel kamera, QVGA video kaydı, RDS'li FM radyo ve 1300 mAh'lik lityum iyon bataryaya ev sahipliği yapmakta.

