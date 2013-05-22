Samsung, Güney Kore'nin en büyük üçüncü telefon üreticisi Pantech'in %10'luk hissesini satın alıyor





2007'de 1.148 milyar dolarlık toplam borcu nedeniyle beş yıllık bir ödeme programını yürürlüğe sokan Pantech, geçen yıl sona eren planlamanın ardından halen içerisinde bulunduğu finansal sorunları çözebilmek için farklı yollar aramaya başlamıştı. Birkaç ay önce Qualcomm'a borçları karşılığında 75 milyon dolar değerinde %11.96'lık hissesini hibe eden Güney Kore'nin en büyük üçüncü mobil cihaz üreticisi, şimdi de mobil sektörün lideri Samsung ile yeni bir yatırım anlaşması için el sıkıştı. Yonhap News tarafından yayınlanan açıklamada, Samsung'un rakibine ait %10'luk hisseyi yaklaşık 47.6 milyon lira karşılığında satın alacağı ilan edildi. Böylece Galaxy serisinin üreticisi, Pantech şirketinin en büyük üçüncü hissedarı konumuna yükseldi. Samsung, Qualcomm ve %11.81'lik hissesiyle Güney Kore Kalkınma Bankası'yla birlikte uzak doğulu firmada pay sahibi olan önemli isimler arasında yerini almış oldu.

Güney Kore, Japonya ve AT&T ile Verizon Wireless operatörleriyle ABD'de olmak üzere sınırlı bölgelerde ürünlerini tüketicilerle buluşturan Pantech, özellikle ultra ince ekran çerçeveli ve etkileyici tasarımlara sahip akıllı telefon modelleri sayesinde adını dünya genelinde duyurmayı başardı. Qualcomm çipsetli, Super AMOLED ekranlı ve Android işletim sistemli çözümlerini uluslararası pazara sunmasındaki en büyük engel olan borç problemini çözmek için çaba harcayan Seul merkezli üretici ve Samsung'un işbirliği zaten bir süredir farklı alanlarda devam ediyordu. 2012'de Samsung grubundan 211 milyon dolarlık yarı iletken çip ve ekran alımı gerçekleştiren Pantech, Güney Kore pazarında en çok satış yapan ikinci telefon üreticisi konumunda olsa da ekonomisini dengelemekte güçlük çekiyor.

TheNextWeb internet sitesine verdiği demeçte gerçekleştirdiği yatırımı değerlendiren Samsung, bu hamlenin Pantech ile olan ilişkisini kuvvetlendireceğini dile getirirken; üreticinin yönetimine müdahelede bulunmayacağını belirtti. Böylece Samsung'un Galaxy serisine rakip niteliğindeki Vega serisini oluşturan Pantech'in rekabet gücünde bu alım sonrası bir değişiklik yaşanmayacağı garanti edilmiş oldu. Kısa süre önce yine ekonomik anlamda zor durumda olan bir diğer uzak doğulu teknoloji şirketi Sharp'a 112 milyon dolarlık yatırım yapan Samsung, tarihindeki belki de en rahat ekonomik şartların oluştuğu şu dönemde stratejik anlaşmalar imzalamaya Pantech ile devam ediyor. İlerleyen dönemlerde firmanın yeni sektörlerde yatırımlarını sürdürmesi bekleniyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/05/22/2/0601000000AEN20130522005400320F.HTML