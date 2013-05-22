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Samsung, Güney Kore'nin en büyük üçüncü telefon üreticisi Pantech'in %10'luk hissesini satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Güney Kore'nin en büyük üçüncü telefon üreticisi Pantech'in %10'luk hissesini satın alıyor

2007'de 1.148 milyar dolarlık toplam borcu nedeniyle beş yıllık bir ödeme programını yürürlüğe sokan Pantech, geçen yıl sona eren planlamanın ardından halen içerisinde bulunduğu finansal sorunları çözebilmek için farklı yollar aramaya başlamıştı. Birkaç ay önce Qualcomm'a borçları karşılığında 75 milyon dolar değerinde %11.96'lık hissesini hibe eden Güney Kore'nin en büyük üçüncü mobil cihaz üreticisi, şimdi de mobil sektörün lideri Samsung ile yeni bir yatırım anlaşması için el sıkıştı. Yonhap News tarafından yayınlanan açıklamada, Samsung'un rakibine ait %10'luk hisseyi yaklaşık 47.6 milyon lira karşılığında satın alacağı ilan edildi. Böylece Galaxy serisinin üreticisi, Pantech şirketinin en büyük üçüncü hissedarı konumuna yükseldi. Samsung, Qualcomm ve %11.81'lik hissesiyle Güney Kore Kalkınma Bankası'yla birlikte uzak doğulu firmada pay sahibi olan önemli isimler arasında yerini almış oldu.
Güney Kore, Japonya ve AT&T ile Verizon Wireless operatörleriyle ABD'de olmak üzere sınırlı bölgelerde ürünlerini tüketicilerle buluşturan Pantech, özellikle ultra ince ekran çerçeveli ve etkileyici tasarımlara sahip akıllı telefon modelleri sayesinde adını dünya genelinde duyurmayı başardı. Qualcomm çipsetli, Super AMOLED ekranlı ve Android işletim sistemli çözümlerini uluslararası pazara sunmasındaki en büyük engel olan borç problemini çözmek için çaba harcayan Seul merkezli üretici ve Samsung'un işbirliği zaten bir süredir farklı alanlarda devam ediyordu. 2012'de Samsung grubundan 211 milyon dolarlık yarı iletken çip ve ekran alımı gerçekleştiren Pantech, Güney Kore pazarında en çok satış yapan ikinci telefon üreticisi konumunda olsa da ekonomisini dengelemekte güçlük çekiyor. 
TheNextWeb internet sitesine verdiği demeçte gerçekleştirdiği yatırımı değerlendiren Samsung, bu hamlenin Pantech ile olan ilişkisini kuvvetlendireceğini dile getirirken; üreticinin yönetimine müdahelede bulunmayacağını belirtti. Böylece Samsung'un Galaxy serisine rakip niteliğindeki Vega serisini oluşturan Pantech'in rekabet gücünde bu alım sonrası bir değişiklik yaşanmayacağı garanti edilmiş oldu. Kısa süre önce yine ekonomik anlamda zor durumda olan bir diğer uzak doğulu teknoloji şirketi Sharp'a 112 milyon dolarlık yatırım yapan Samsung, tarihindeki belki de en rahat ekonomik şartların oluştuğu şu dönemde stratejik anlaşmalar imzalamaya Pantech ile devam ediyor. İlerleyen dönemlerde firmanın yeni sektörlerde yatırımlarını sürdürmesi bekleniyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2013/05/22/2/0601000000AEN20130522005400320F.HTML Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Samsung yakında Htc'yide alırsa hiç şaşırmam
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iskocyall 6 yıl
Bi turk firmasindan soyle haberlar okumadan olmek istemiyorum allah bize nasip et sadece duayla olmuyor ama benim elimden ancak bu kadari geliyor
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kımyasal 6 yıl
Samsung'un veya android platformunda herhangi bir şirketin alması sorun değil.Apple alınca büyük oranda tehdit olarak gördüğü şirketlere karşı silah ( patent ) olarak kullanıyor.Tabikide tekelleşme iyi bir şey değil,önemli olan satın alınan yada hisselerine ortak olunan şirketlerin etik bir şekilde "tüketiciye iyi hizmet" amacında kullanılması en iyisidir.bakınız Google satın aldığı Motorola ile hala bize bir güzellik yapmadı,anca etinden,sütünden ( patentlerinden ) faydalanıyor.Pantech Samsung için öbemli bir rakip,umarım bu hamle ile daha başarılı ürünler ve teknolojiler görürüz.
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iskocyall 6 yıl
Bi turk firmasindan soyle haberlar okumadan olmek istemiyorum allah bize nasip et sadece duayla olmuyor ama benim elimden ancak bu kadari geliyor
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mert1907 6 yıl
Bi firmanın bu kadar herşeyi satın alması iyi değil. Tekelleşme yolunda ilerliyor Samsung.
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wolf silver 6 yıl
Samsung yakında nokia htc ve Sony hissesini de alabilir..
Not: bazıları demesin bu şirketler samsung düşmanı yada kesinlikle satmaz. Teknoloji dünyasının işi belli olmaz..
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1OOOOOO 6 yıl
Samsung htc yi alsa çok iyi olur galaxy s5 tanıtılsa aliminyum kasa esnek 360 derece ekran ve samsung htc yazılımcıları ortaklaşa geliştirilmiş sense arayüzü. 8 çekirdek 2 ghz işlemci 4 gb ram.Android 5.0 işletim sistemiyle 3500 liradan türkiyeye giriş yapsa.
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Sande 6 yıl
web101
Samsung yakında Htcyide alırsa hiç şaşırmam

Bence de, Samsung HTC'yi alsın, bundan sonraki Galaxy S serisi telefonların tasarımını HTC yapsın, bir zamanlar Nvidia'nın 3D FX'i satın aldıkan sonra buradaki mühendislerin katkılarıyla yaptığı GPU'uyu "Geforce FX" olarak isimlendirdiği gibi Samsung'da sonraki amiral gemi modellerini "Samsung Galaxy One" olarak isimlendirir.
Kusura bakmayın ama bir Galaxy Note kullanıcısı olarak söylüyorum Touchwizi çok kullanışsız buluyorum, Samsung; ya Stock Anroid arabirimini kullanmalı ya da HTC'yi alarak Sense'i kullanmalı.
HTC'nin tasarımı artı Samsung'un üretim tesisleri ve pazarlama bütçesi bir araya gelirse Sony Honami zorlanabilir. Aksi halde Sony; Honami'yle Samsung ve HTC'yi zorlayabilir.
Samsung, Galaxy S5 'in ses kartında 4 çekirdekli bir ses işlemcisi kullanacaksa bunu HTC'ye borçluyuz. Umarım Samsung ses çipine gösterdiği özeni kasa kalitesi, stereo hoparlör ve touchwiz arabiriminede gösterir de Galaxy S3 ve Galaxy S4'te yaşadığımız hayal kırıklığını GAlaxy S5'te yaşamayız....
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oledudi 6 yıl
güney koreyi satın alsın
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memoseler 6 yıl
Samsung S2'de hazırlığını yaptı, S3'de kalkışını yaptı, S4 ile uçuyor... 3 Yıldır Android'i domine ediyor tek başına diğer tüm üreticiler kadar satıyor.
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General. 6 yıl en beğenilen
Samsung yakında Htc'yide alırsa hiç şaşırmam
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Carfreak 6 yıl
Şu tasarımda telefon yapsalar da bi sussa şu haticeboy ve soniboylar
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yunuss.10 6 yıl Carfreak
Pachenkov
Şu tasarımda telefon yapsalar da bi sussa şu haticeboy ve soniboylar

Tasarım o kadar da iyi değil.
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