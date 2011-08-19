Samsung, Hindistan'daki akıllı telefon pazar payını %40'a yükseltmeyi hedefliyor

Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Hindistan. Bir milyarın üzerinde tüketici kitlesinin bulunması elbette cep telefonu üreticilerinin dikkatinden kaçmıyor, firmalar Hindistan'a yönelik modeller dahi geliştirebiliyor. Böylesine büyük bir pazardan daha fazla pay kapabilmek için çaba gösteren firmalardan birisi de Samsung.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Hindistan merkezinin başındaki isim Ranjit Yadav, şu an için %23 civarında pazar payına sahip olduklarını ve yıl sonuna kadar akıllı telefon pazarında %40 pay elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Yadav, bu hedefe ulaşabilmeleri için Hindistan'da farklı işletim sistemleriyle çalışan modellerin satışa sunulması gerektiğinin altını çiziyor.

Samsung'un, Bada mobil platformunu ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonları halihazırda Hindistan'da satılmakta. Ancak Yadav'ın açıklamalarına göre Windows Phone 7 desteğini arkasına alan Samsung modelleri de Hindistan'a giriş yapmalı.



Hindistan'da en güvenilir marka seçilen Nokia'nın pazar liderliği ise şu an için sürüyor. (Samsung ikinci sırada) Nokia'yı, Samsung'un yanısıra Hindistan merkezli üreticilerin de zorlamaya başladığını söylemek mümkün. Hindistan pazarına özel cep telefonları geliştiren Micromax, en son Nokia'nın pazar payını %64'ten %52'ye düşürdüklerini dile getirmişti.



http://www.business-standard.com/taketwo/news/samsung-battles-nokia-in-smartphones/445930/