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Samsung, Hindistan'daki akıllı telefon pazar payını %40'a yükseltmeyi hedefliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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21
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Hindistan. Bir milyarın üzerinde tüketici kitlesinin bulunması elbette cep telefonu üreticilerinin dikkatinden kaçmıyor, firmalar Hindistan'a yönelik modeller dahi geliştirebiliyor. Böylesine büyük bir pazardan daha fazla pay kapabilmek için çaba gösteren firmalardan birisi de Samsung.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Hindistan merkezinin başındaki isim Ranjit Yadav, şu an için %23 civarında pazar payına sahip olduklarını ve yıl sonuna kadar akıllı telefon pazarında %40 pay elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Yadav, bu hedefe ulaşabilmeleri için Hindistan'da farklı işletim sistemleriyle çalışan modellerin satışa sunulması gerektiğinin altını çiziyor.
Samsung'un, Bada mobil platformunu ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonları halihazırda Hindistan'da satılmakta. Ancak Yadav'ın açıklamalarına göre Windows Phone 7 desteğini arkasına alan Samsung modelleri de Hindistan'a giriş yapmalı.
Hindistan'da en güvenilir marka seçilen Nokia'nın pazar liderliği ise şu an için sürüyor. (Samsung ikinci sırada) Nokia'yı, Samsung'un yanısıra Hindistan merkezli üreticilerin de zorlamaya başladığını söylemek mümkün. Hindistan pazarına özel cep telefonları geliştiren Micromax, en son Nokia'nın pazar payını %64'ten %52'ye düşürdüklerini dile getirmişti.

http://www.business-standard.com/taketwo/news/samsung-battles-nokia-in-smartphones/445930/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
yazıları okuyorum hırslı firmadan şikayetçi olan arkadaşlar var
oysaki memleketimizede en çok özlemini çektiğimiz konuların başında hırslı firmalar geliyor çünkü ülkemizde belli bir oran tuttur gerisini salla git mantığı yürütülüyor
örnek vermem gerekirse: ülkemizde 3 tane mobil telefon kurumu var buna rağmen bir rekabet ortamı yok
üçüde kötü hizmet karşılığı fahiş fiyat politikası izliyor şikayet edersende
beğenmiyorsan başka kapıya muamelesi görüyoruz
7 yıldızlı otelden pahalı özel hastane zinciri (spor haberlerinde bol bol reklamı çıkıyor dersem anlarsınız hangi hastane olduğunu) ameliyat yok bir tedavi yok sadece ilaç verilip; 3 gün hastanede konaklamaya 12 000 tl gibi fahiş fiyat istediği halde; kendilerinin yaptığı afedilmeyecek hata karşısında özür dilemediği ve suçu müşteriye attığı gibi hemen ardından efendim bizden memnun değilseniz bir daha bize uğramazsınız deme cüretini göstermekten hiçte çekinmiyorlar
yani kısaca bizdeki hiçbir firmada; bütün müşterileri kendime çekeyim bunun için ne gerekirse yapayım gibi bir durum olmadığı gibi bazı arkadaşlar yurt dışındaki firma için bu ne hırs diyor!
Güney Kore kalkınan bir ülkeyse, bu hırslı firmalar sayesinde kalkınıyor
yazıları okuyorum hırslı firmadan şikayetçi olan arkadaşlar varoysaki memleketimizede en çok özlemini çektiğimiz konuların başında hırslı firmalar geliyor ...
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irish 8 yıl

ferhatonair

Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı



İnek senden daha faydalı olduğu için ineğe tapıyor olabilirler.
Etinden, sütünden, derisinden, gübresinden faydalanabilirsin. Sende bu özellikler olduğunu sanmıyorum.
ferhatonairHindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada pi...
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K_Spartakus 8 yıl
OvernightSensation
bu gidişte de yapacaklardır adamlarda ne hırs varsa yapıyorlar her konuda lcd telefon şimdi de laptop sektöründe yavaş yavaş gelişiyorlar. hakettiklere yere geleceklerdir umarım.

lg ve samsung ikilisi tv pazarının en büyük markalarından birisi phillips'i bile tv üretmekten vazgeçidirlerse nokiayı pazarın en alt sıralarına indirdikleri gibi ilallah dedirtebilirler .
samsung sonuçta nokiaya göre daha düşük üretim maliyetiyle kendi telefonunu kendisi üretiyor yani nokiaya göre daha düşük fiyatla telefon satıp hindistanda birinciliği ele geçirebilir .
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mehmetgirgin 8 yıl
hindistanın yarısı aç adam akıllı telefon m u yiyecek
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scorpio1 8 yıl
Dünyada en iyi teknik üniversiteler amerikadadadır.Hintlilerin aklı biraz programcılığa yatkın teknolojiye meraklılar diye gözünüzde büyüttükçe büyütmüşsünüz.
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DemirKipi 8 yıl mehmetgirgin
mehmetgirgin

hindistanın yarısı aç adam akıllı telefon m u yiyecek


Türkiye'nin de yarısı aç ama akıllı telefon ceplerinden düşmüyor.
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Mark Valley 8 yıl
Harbiden ama oraya bu kadar rekabet yapmaya gerek yok arkadaşlar övmüşler biraz ama fakir ve zengin arasındaki oran çok fazla.Birşey olmaz.
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Normandia_06 8 yıl
sizinde onlardan kalır bir yanınız yok hanii neden gidip hint filmlerinde ya da kliplerinde oynamıyorsunuz

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Huzur_02 8 yıl
irish
ferhatonair Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı
İnek senden daha faydalı olduğu için ineğe tapıyor olabilirler. Etinden, sütünden, derisinden, gübresinden faydalanabilirsin. Sende bu özellikler olduğunu sanmıyorum.

koptum ya allah iyliğini vermesin şamar gibi cevap vermişsin kapak olur
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janparey 8 yıl
ferhatonair

Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı


Yabancı teknoloji forumlarını hiç gezmediysen oraların hep hintliler ile dolu olduğunu da bilmezsin,yada en basitinden youtube da bir teknoljik oyuncak aradığında review videosunda o garip hint aksanını duyarsın genelde,hintliler teknolojiye en meraklı milletlerden biri aklında bulunsun.
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IceRulez 8 yıl
dünyanın en iyi bilgisayar mühendisleri ve tıp uzmanları hindistanda boş boş konuşmayın neyi küçümsüyonuz siz :))
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mcmertmc 8 yıl
ferhatonair
Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı

hindistan hakkında bir bilgin yok galiba :) yoksa konuşma :D
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Normandia_06 8 yıl
Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı
1 Yanıt Yanıtla
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irish 8 yıl

ferhatonair

Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı



İnek senden daha faydalı olduğu için ineğe tapıyor olabilirler.
Etinden, sütünden, derisinden, gübresinden faydalanabilirsin. Sende bu özellikler olduğunu sanmıyorum.
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DemirKipi 8 yıl Normandia_06
ferhatonair

Hindistanda öyle ahım şahım bir akıllı telefon yapmaya ne gerek var en basit ilkel bir modeli sür orada piyasaya zaten onlara aşırı akıllı gelir o telefon
çok akıllı bir millet olsalardıı ineklere tapmazlardı



Çevresindekileri küçümseyip akılsız gören insanların aklından şüphe etmek gerek bence.
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
yazıları okuyorum hırslı firmadan şikayetçi olan arkadaşlar var
oysaki memleketimizede en çok özlemini çektiğimiz konuların başında hırslı firmalar geliyor çünkü ülkemizde belli bir oran tuttur gerisini salla git mantığı yürütülüyor
örnek vermem gerekirse: ülkemizde 3 tane mobil telefon kurumu var buna rağmen bir rekabet ortamı yok
üçüde kötü hizmet karşılığı fahiş fiyat politikası izliyor şikayet edersende
beğenmiyorsan başka kapıya muamelesi görüyoruz
7 yıldızlı otelden pahalı özel hastane zinciri (spor haberlerinde bol bol reklamı çıkıyor dersem anlarsınız hangi hastane olduğunu) ameliyat yok bir tedavi yok sadece ilaç verilip; 3 gün hastanede konaklamaya 12 000 tl gibi fahiş fiyat istediği halde; kendilerinin yaptığı afedilmeyecek hata karşısında özür dilemediği ve suçu müşteriye attığı gibi hemen ardından efendim bizden memnun değilseniz bir daha bize uğramazsınız deme cüretini göstermekten hiçte çekinmiyorlar
yani kısaca bizdeki hiçbir firmada; bütün müşterileri kendime çekeyim bunun için ne gerekirse yapayım gibi bir durum olmadığı gibi bazı arkadaşlar yurt dışındaki firma için bu ne hırs diyor!
Güney Kore kalkınan bir ülkeyse, bu hırslı firmalar sayesinde kalkınıyor
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