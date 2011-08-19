Samsung, Hindistan'daki akıllı telefon pazar payını %40'a yükseltmeyi hedefliyor

Haber Editörü
Çin'in ardından dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Hindistan. Bir milyarın üzerinde tüketici kitlesinin bulunması elbette cep telefonu üreticilerinin dikkatinden kaçmıyor, firmalar Hindistan'a yönelik modeller dahi geliştirebiliyor. Böylesine büyük bir pazardan daha fazla pay kapabilmek için çaba gösteren firmalardan birisi de Samsung.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Hindistan merkezinin başındaki isim Ranjit Yadav, şu an için %23 civarında pazar payına sahip olduklarını ve yıl sonuna kadar akıllı telefon pazarında %40 pay elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Yadav, bu hedefe ulaşabilmeleri için Hindistan'da farklı işletim sistemleriyle çalışan modellerin satışa sunulması gerektiğinin altını çiziyor.
Samsung'un, Bada mobil platformunu ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonları halihazırda Hindistan'da satılmakta. Ancak Yadav'ın açıklamalarına göre Windows Phone 7 desteğini arkasına alan Samsung modelleri de Hindistan'a giriş yapmalı.
Hindistan'da en güvenilir marka seçilen Nokia'nın pazar liderliği ise şu an için sürüyor. (Samsung ikinci sırada) Nokia'yı, Samsung'un yanısıra Hindistan merkezli üreticilerin de zorlamaya başladığını söylemek mümkün. Hindistan pazarına özel cep telefonları geliştiren Micromax, en son Nokia'nın pazar payını %64'ten %52'ye düşürdüklerini dile getirmişti.
http://www.business-standard.com/taketwo/news/samsung-battles-nokia-in-smartphones/445930/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oysaki memleketimizede en çok özlemini çektiğimiz konuların başında hırslı firmalar geliyor çünkü ülkemizde belli bir oran tuttur gerisini salla git mantığı yürütülüyor
örnek vermem gerekirse: ülkemizde 3 tane mobil telefon kurumu var buna rağmen bir rekabet ortamı yok
üçüde kötü hizmet karşılığı fahiş fiyat politikası izliyor şikayet edersende
beğenmiyorsan başka kapıya muamelesi görüyoruz
7 yıldızlı otelden pahalı özel hastane zinciri (spor haberlerinde bol bol reklamı çıkıyor dersem anlarsınız hangi hastane olduğunu) ameliyat yok bir tedavi yok sadece ilaç verilip; 3 gün hastanede konaklamaya 12 000 tl gibi fahiş fiyat istediği halde; kendilerinin yaptığı afedilmeyecek hata karşısında özür dilemediği ve suçu müşteriye attığı gibi hemen ardından efendim bizden memnun değilseniz bir daha bize uğramazsınız deme cüretini göstermekten hiçte çekinmiyorlar
yani kısaca bizdeki hiçbir firmada; bütün müşterileri kendime çekeyim bunun için ne gerekirse yapayım gibi bir durum olmadığı gibi bazı arkadaşlar yurt dışındaki firma için bu ne hırs diyor!
Güney Kore kalkınan bir ülkeyse, bu hırslı firmalar sayesinde kalkınıyor
İnek senden daha faydalı olduğu için ineğe tapıyor olabilirler.
Etinden, sütünden, derisinden, gübresinden faydalanabilirsin. Sende bu özellikler olduğunu sanmıyorum.