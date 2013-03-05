Samsung, MWC 2013'te üst üste ikinci yılda da hem Yılın Cihaz Üreticisi hem de En İyi Akıllı Telefon ödüllerini kazandı





İspanya'nın Barselona kentinde mobil teknolojilerin boy gösterdiği MWC 2013 etkinliğinde, bilindiği gibi Küresel Mobil Ödülleri adı altında farklı kategorilerde ödüller dağıtılıyor. Dünyanın lider tüketici elektroniği üreticilerinden Samsung, bu etkinlikte yine ödüller almayı başardı.





Firma Yılın Cihaz Üreticisi, En İyi Akıllı Telefon ve En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı kategorilerinde jüri tarafından ödüle layık görüldü. Firma Yılın Cihaz Üreticisi ve En İyi Akıllı Telefon kategorisinde ise üst üste ikinci kez ödül kazanmış oldu.





Firmanın Yılın Cihaz Üreticisi kategorisinde ödül almasının yanında En İyi Akıllı Telefon kategorisinde de geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 ödüle layık görüldü. Android işletim sistemli Galaxy Camera modeli de En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı ödülünü almaya hak kazandı.





Samsung Mobil bölümü başkanı JK Shin, yeni rekorlar kırdıkları 2012 yılının bir dönüm noktası olduğunu ve tüm dünyada tüketicilerin mobil teknolojiyi deneyimleme alışkanlıklarına yön vermeye kararlı olduklarını dile getirdi.