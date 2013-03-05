Samsung, MWC 2013'te üst üste ikinci yılda da hem Yılın Cihaz Üreticisi hem de En İyi Akıllı Telefon ödüllerini kazandı

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İspanya'nın Barselona kentinde mobil teknolojilerin boy gösterdiği MWC 2013 etkinliğinde, bilindiği gibi Küresel Mobil Ödülleri adı altında farklı kategorilerde ödüller dağıtılıyor. Dünyanın lider tüketici elektroniği üreticilerinden Samsung, bu etkinlikte yine ödüller almayı başardı.
Firma Yılın Cihaz Üreticisi, En İyi Akıllı Telefon ve En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı kategorilerinde jüri tarafından ödüle layık görüldü. Firma Yılın Cihaz Üreticisi ve En İyi Akıllı Telefon kategorisinde ise üst üste ikinci kez ödül kazanmış oldu.
Firmanın Yılın Cihaz Üreticisi kategorisinde ödül almasının yanında En İyi Akıllı Telefon kategorisinde de geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 ödüle layık görüldü. Android işletim sistemli Galaxy Camera modeli de En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı ödülünü almaya hak kazandı.
Samsung Mobil bölümü başkanı JK Shin, yeni rekorlar kırdıkları 2012 yılının bir dönüm noktası olduğunu ve tüm dünyada tüketicilerin mobil teknolojiyi deneyimleme alışkanlıklarına yön vermeye kararlı olduklarını dile getirdi.
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anladığım kadayırla popo şeklini alan telefonlardan kullanıyorsunuz ?
Allah korusun..Samsung'dan sasmadim sasmamda..
Lafim papagan gibi Samsung urunlerine plastik plastik plastik diye sayiklayanlara..
Yiyiyorsa giris yapip yaz bu mesaji
Bunailave olarak ailenin diğer üyelerine de Galaxy S, Galaxy W (2 adet) ve Galaxy S3 aldım. Hepimiz memnuniyetle kullanıyoruz.
Samsung zaten başarılı olan Android OS'a değer katıyor. Yazılımsal geliştirmeleri ile yeni özellikler getirirken, donanımını da kendi üreterek bizi Amoled ekranlar, S-Pen gibi teknolojiler ile tanıştırıyor. Tasarımcıların tercih ettikleri Wacom tabletlerin özelliklerini kısıtlı bir küme ile de olsa Android tablet kullanıcılarına sunuyor.
Helal olsun...
Samsung'a b.k atıp Apple fan'lığı yapanlara da kapak olsun :)
Samsung parçaları kendi üretiyor ve iyi şeyler üretiyor hakketmiş zaten.
Tüm markanın fanlari gelsin buna bik bik ötsün bakalım.
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