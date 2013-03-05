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Samsung, MWC 2013'te üst üste ikinci yılda da hem Yılın Cihaz Üreticisi hem de En İyi Akıllı Telefon ödüllerini kazandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, MWC 2013'te üst üste ikinci yılda da hem Yılın Cihaz Üreticisi hem de En İyi Akıllı Telefon ödüllerini kazandı

İspanya'nın Barselona kentinde mobil teknolojilerin boy gösterdiği MWC 2013 etkinliğinde, bilindiği gibi Küresel Mobil Ödülleri adı altında farklı kategorilerde ödüller dağıtılıyor. Dünyanın lider tüketici elektroniği üreticilerinden Samsung, bu etkinlikte yine ödüller almayı başardı.

Firma Yılın Cihaz Üreticisi, En İyi Akıllı Telefon ve  En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı kategorilerinde jüri tarafından ödüle layık görüldü.  Firma Yılın Cihaz Üreticisi ve En İyi Akıllı Telefon kategorisinde ise üst üste ikinci kez ödül kazanmış oldu.

Firmanın Yılın Cihaz Üreticisi kategorisinde ödül almasının yanında En İyi Akıllı Telefon kategorisinde de geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 ödüle layık görüldü. Android işletim sistemli Galaxy Camera modeli de  En Gelişmiş Mobil Özellikli Tüketici Elektroniği Cihazı ödülünü almaya hak kazandı.

Samsung Mobil bölümü başkanı JK Shin, yeni rekorlar kırdıkları 2012 yılının bir dönüm noktası olduğunu ve tüm dünyada tüketicilerin mobil teknolojiyi deneyimleme alışkanlıklarına yön vermeye kararlı olduklarını dile getirdi.

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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Samsung yükselişte, Apple düşüşte. Bu bir gerçek fanlığa gerek yok.
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mert1907 6 yıl
Benim gozumde sifir istedigi seyi yapsin.
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londoner23 6 yıl
takdire şayan.. bravo samsung...
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Brky 6 yıl
Samsung plastik bilmem ne leğen plastiği gibi laflarının spekülasyondan öteye geçmediğini zaten biliyorduk.Bu ödüller ders niteliğinde olmuş.Tebrikler Samsung.
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JohnLord 6 yıl
S3 çıktığında ezebilen yoktu iphone 5 e bile kafa tutuyo Htc one x e toparlanma güncellemesi gelene kadardı tabi şuan htc one ximde 4.1.1 var 4.1.2 lik s3 ü duman ediyorum iphone 5 çok abartılıyo bana göre hem kamera hemde sistem olarak kamerada yakınlaştırınca s3 ve iphone 5 vasat zaten beats audio yu saymıyorum bile internet browserıda bana yetiyo artıyo bile ah bide şarjı iyi olaydı one x imin
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ziper_gazi_ 6 yıl
engurlu
Plastikten de şaheserler üretilebiliyormuş demek ki

anladığım kadayırla popo şeklini alan telefonlardan kullanıyorsunuz ?
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engurlu 6 yıl ziper_gazi_
ziper_gazi_
engurlu
Plastikten de şaheserler üretilebiliyormuş demek ki

anladığım kadayırla popo şeklini alan telefonlardan kullanıyorsunuz ?

Allah korusun..Samsung'dan sasmadim sasmamda..

Lafim papagan gibi Samsung urunlerine plastik plastik plastik diye sayiklayanlara..
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DH Misafiri 6 yıl
Forumu koreliler basmış ulan biz telefon yapıp ödülü kazansak bu kadar sevinmezsiniz bea
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-Freedom- 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Forumu koreliler basmış ulan biz telefon yapıp ödülü kazansak bu kadar sevinmezsiniz bea

Yiyiyorsa giris yapip yaz bu mesaji
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mrmrmrmr 6 yıl
Galaxy S3, Galaxy Note, Galaxy Note 10.1 ve Galaxy Camera kullanıcısıyım.
Bunailave olarak ailenin diğer üyelerine de Galaxy S, Galaxy W (2 adet) ve Galaxy S3 aldım. Hepimiz memnuniyetle kullanıyoruz.
Samsung zaten başarılı olan Android OS'a değer katıyor. Yazılımsal geliştirmeleri ile yeni özellikler getirirken, donanımını da kendi üreterek bizi Amoled ekranlar, S-Pen gibi teknolojiler ile tanıştırıyor. Tasarımcıların tercih ettikleri Wacom tabletlerin özelliklerini kısıtlı bir küme ile de olsa Android tablet kullanıcılarına sunuyor.
Helal olsun...
Samsung'a b.k atıp Apple fan'lığı yapanlara da kapak olsun :)
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rorschach_ 6 yıl
S3 e plastik diyenler iphone larina kenarindaki boya kalkmasin diye plastik kilif takip gezen arkadaslar ise hic konusmayin gelip gecerler.
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12 Angry Men 6 yıl
Hala plastiğe laf eden tipler geliyor, Sizin gibilere forumdaki bazı arkadaşlar güzel cevap vermişler. Özetle kullandığın kılıfta plastik. Yiyorsa kılıfsız kullanın.

Samsung parçaları kendi üretiyor ve iyi şeyler üretiyor hakketmiş zaten.
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engurlu 6 yıl
Plastikten de şaheserler üretilebiliyormuş demek ki
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Samsung yükselişte, Apple düşüşte. Bu bir gerçek fanlığa gerek yok.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Her parçasını neredeyse kendi üreten firma olunca bence hakettiklerini düşünüyorum.
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UnInvited_Guest 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Samsung yükselişte, Apple düşüşte. Bu bir gerçek fanlığa gerek yok.

Tüm markanın fanlari gelsin buna bik bik ötsün bakalım.
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