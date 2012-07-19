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Samsung, Mobile PIN ile Galaxy S III etkinliklerine devam ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi Galaxy SIII modeli için lansman öncesi ve sonrası farklı etkinliklerle tüketici karşısına çıkan Samsung, Mobile PIN adında Pop-up tarzı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Londra'da GALAXY S III'ün doğrudan tüketicilere sunulduğu yenilikçi bir deneyim alanı olan Samsung Mobile PIN; Avrupa'daki ilk noktalardan biri olma özelliğini taşıyor. Samsung Mobile PIN, Londra'nın premium alışveriş merkezlerinden biri olan Westfield Shepherd's Bush'da ve tarihi Old Spitalfields Market'te açıldı. Yaz süresince Hyde Park'da ve Olympic Park içinde iki yeni PIN daha açılması planlanıyor. 

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonu GALAXY S III'ün lansmanını kutlamak için kendi türünün ilk örneği olan, benzersiz bir pop-up deneyim alanı oluşturdu. Samsung Mobile PIN, sezgisel teknolojideki en ileri nokta ile doğrudan etkileşimi teşvik ederken, müşteri ve ziyaretçilere Samsung çözümlerini aktif bir şekilde tanıtıyor. PIN konsepti (İşaret Noktası) adının da çağrıştırdığı üzere, haritadaki bir işaret noktasına benzer bir şekilde, hareketli bir yer işareti fikrine dayanıyor. 

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İltişim Bölümü Küresel Pazarlama Başkanı Younghee Lee "Herkesi Samsung'un mobil ürünlerinin bütün temel özelliklerini tam olarak denemek ve keyfini çıkarmak üzere bu dinamik ve enerji dolu alana bekliyoruz." şeklinde konuştu.

PIN, Samsung'un yeni ürünü hakkında, insanı büyüleyen bir deneyim sağlarken, mobil teknolojinin günlük yaşamdaki faydalarını da vurguluyor. Müşteriler katıldıkları tanıtım gösterileri ve ürün denemeleri sayesinde Samsung'un akıllı cihazlarını tanıyacak, işlev ve hizmetleri doğrudan deneyimleyecek, uygulamaları kullanacak ve telefonlarına indirebilecekler. 

Samsung Mobile PIN, tüketicinin hayal gücüne çekici gelecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir cam yapı olmasına rağmen, kolayca yer değiştirebilme özgürlüğüne de sahip. PIN'in, iki yönlü özel aynalı camdan üretilen duvarları, en dikkat çekici özelliklerinden biri... Cam duvarlar, dışarıdan bakıldığında Londra'nın yaşam tarzını ve zevkini yansıtırken; içeride çevrenin kesintisiz, panoramik görüntüsünün keyfine varmak mümkün. 

Ürün denemeleri ve sergileme amacıyla özel olarak tasarlanmış olan PIN iç tasarımı esneklik, genişleyebilme ve alanı optimum kullanabilme olanaklarını sağlıyor.

Ziyaretçiler, PIN alanı çevresindeki GALAXY Studio etkinliği gibi başka yenilikçi etkinliklere de davetli oluyor.  Kullanıcılar GALAXY S III'ü ve GALAXY Note'u uygulamalı olarak deneyimleme ve bu ürünlerin benzersiz ve eğlenceli yönlerini keşfetme olanağına kavuşuyor; ayrıca GALAXY Note kullanarak yapılacak bir çekilişe de katılma şansına sahip oluyorlar. 
Samsung, Mobile PIN ile Galaxy S III etkinliklerine devam ediyor
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FFadeleSS 6 yıl
adamlar king :D
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erturk unal 6 yıl
bu fotodaki çocuk kaç yaşında lan???
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nevai 6 yıl
Biri samsungu durdursun adamlar çok ciddi bir başarı yakaladı ve artık tekelleşmeye başlayacaklar :D
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jovanovic 6 yıl nevai
nevai

Biri samsungu durdursun adamlar çok ciddi bir başarı yakaladı ve artık tekelleşmeye başlayacaklar :D

O kadar da değil...
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asalet03 6 yıl
emmrree1990
Ne işe yaradığını anlayan varsa anlatabilir mi?

evet biraz karmaşık olmuş haber ama anladığım kadarı ile tanıtım amaçlı kabinlermi
yada tanıtım noktlarımı oluşturulmuş neymiş...........
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emmrree1990 6 yıl
Ne işe yaradığını anlayan varsa anlatabilir mi?
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TurboBoosted 6 yıl emmrree1990
emmrree1990

Ne işe yaradığını anlayan varsa anlatabilir mi?

nasıl yani?
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