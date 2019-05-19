Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı

Samsung'un şu anda dünya genelinde 25 ülkede kullanılabilen mobil ödeme hizmeti 14 milyon kullanıcıya ulaştı. Samsung Pay kullanıcılarının büyük çoğunluğunu ise Güney Koreliler oluşturuyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,1b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung telefon sahipleri 2015 yılından beri "temassız ödeme" yapmak için akıllı telefonlarını dijital cüzdan olarak kullanabiliyorlar. Güney Koreli şirket mobil ödeme hizmetini 2015 yılının Ağustos ayında başlatmıştı. Daha sonrasında ise hizmet akıllı saatlerde çalışacak şekilde genişletildi.
Ayrıca Bkz. "Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı"
Şu anda 25 ülkede mevcut olan Samsung Pay, dünya genelinde 14 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobil ödeme hizmetini kullananların büyük bir çoğunluğu ise Güney Kore’de. Samsun'un anavatanındaki kullanıcı sayısı, açıklanan rakamın yüzde 80'lik kısmını oluşturuyor.

ATM'lerde de çalışıyor

Samsung Pay, mobil ödeme yapmanın yanı sıra kullanıcıların ATM'lerden para çekmesini ve yatırmasını da sağlıyor. Bununla birlikte kredi kartı ve Paypal için ödeme yapma imkanı sunduğunu da belirtelim. Hizmet, Galaxy S ve Note serileri dışında Galaxy J ve A telefonlarda da kullanılabiliyor. Samsung Pay henüz Türkiye'de devreye girmedi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marrusia 2 hf. en beğenilen
TR ye gelemedi bi zaten gelsede bizde sadece debit kartlarla calisirmis.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AirSupport 2 hf.
Samsung TR bir el at şu işe .  Pay gelmiyor madem siz gelin Samsung almayanı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 2 hf.
Şu Samsung Pay bir telefonda olabilecek en iyi ödeme sistemi. Diğerleri gibi sadece nfc üzerinden değil kartın manyetik alanını kopyalayarak da ödeme yapabiliyor. Yani spor salonundan tut ulaşıma, migros karta kadar her türlü kartı kaydedebiliyorsun. Haberde belirtilmemiş yazayım dedim.
Keşke Samsung TR de biraz uğraşsa da şu nimeti kullansak. Tr de sırf bunun için Samsung alınır satışlar patlar. Ama daha verdikleri sözü tutamıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 hf.
Gelmesi için serverların Türkiye'ye gelmesi lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marrusia 2 hf. en beğenilen
TR ye gelemedi bi zaten gelsede bizde sadece debit kartlarla calisirmis.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti 2 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı 2 hf. Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında 2 hf. Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak 2 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı 2 hf. Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi 2 hf. Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor 2 hf. Linksys yönlendiricilerde kritik açık 2 hf. Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi 2 hf. John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı 2 hf. Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi 2 hf. Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi 2 hf. Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir 2 hf. MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi 2 hf. 64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti 2 hf. Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor 2 hf. Lenovo Z6 Youth Edition geliyor 2 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 2 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı Sonraki Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi 2 hf. Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 2 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 2 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 2 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 3 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 3 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 3 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 3 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 3 hf. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı 3 hf. Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 3 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 3 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı 3 hf. ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim