Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı

Samsung telefon sahipleri 2015 yılından beri "temassız ödeme" yapmak için akıllı telefonlarını dijital cüzdan olarak kullanabiliyorlar. Güney Koreli şirket mobil ödeme hizmetini 2015 yılının Ağustos ayında başlatmıştı. Daha sonrasında ise hizmet akıllı saatlerde çalışacak şekilde genişletildi.

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Şu anda 25 ülkede mevcut olan Samsung Pay, dünya genelinde 14 milyon kullanıcıya ulaştı. Mobil ödeme hizmetini kullananların büyük bir çoğunluğu ise Güney Kore’de. Samsun'un anavatanındaki kullanıcı sayısı, açıklanan rakamın yüzde 80'lik kısmını oluşturuyor.

ATM'lerde de çalışıyor

Samsung Pay, mobil ödeme yapmanın yanı sıra kullanıcıların ATM'lerden para çekmesini ve yatırmasını da sağlıyor. Bununla birlikte kredi kartı ve Paypal için ödeme yapma imkanı sunduğunu da belirtelim. Hizmet, Galaxy S ve Note serileri dışında Galaxy J ve A telefonlarda da kullanılabiliyor. Samsung Pay henüz Türkiye'de devreye girmedi.