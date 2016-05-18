Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama

Samsung’un yıllardır Note serisine özel olarak geliştirdiği S Note uygulaması, artık özel olmaktan çıkıyor ve Google Play mağazasında bağımsız olarak yerini alıyor. Özellikle güncelleme konusunda, kullanıcılar rahat edecek.
Pek çok üretici, cihazlarında sunduğu yerleşik uygulamalarını Google Play üzerinden bağımsız olarak da yayınlamaya başladı. Bu sayede, hem daha çok kişiye ulaşıyor hem de güncelleme için tüm sistemin güncelleme almasını beklemeye gerek kalmıyor. Samsung da aynı yolu izliyor.
S Note bilindiği üzere S Pen ekran kalemi ile çeşitli notlar alabileceğiniz, resimler üzerine yazı yazabileceğiniz, sanal defterler oluşturabileceğiniz bir uygulama. Şimdi S Pen desteği olmayan, hatta Samsung harici cihazlar bile uygulamayı kullanabilecek. Elbette bazı özellikler olmadan.Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"
S Note, hem ekran kalemi ile hem de parmak ile kullanılabiliyor ancak zaten asıl olarak ekran kalemine uygun geliştirilmişti. Bu bakımdan parmak ile kullanım biraz zorlayıcı olabilir.
Sadece S Pen barındıran cihazlarda;
- Kolayca çizelge hazırlayabilme ve bunları xls, pdf gibi uzantılara dönüştürebilme
Samsung S Note uygulaması hali hazırda indirmeye sunuldu ancak henüz uyumluluk sorunu giderilebilmiş değil. Bununla birlikte HTC 10, LG G4 gibi pek çok cihaza uygulamanın kurulabildiği belirtiliyor. Kaynak linkinde ayrıca bir Apk dosyası da mevcut.
http://www.androidpolice.com/2016/05/17/samsung-uploads-s-note-app-into-the-play-store-to-provide-future-updates-apk-download/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatmi lokuma benzer şeker demektir. Yani burda android marshmallow oluyo.
Ekleme: Direk Türkçeye çevrildiği için bu hataya düşülmüş olsa gerek. Google çeviride çevirince bakın ne çıkıyor:
translate.google.com/...
Yani sonuç olarak bu bir çeviri hatası. Hatmi olarak değil Marshmallow olarak çevrilmeliydi. Büyük ihtimalle otomatik çevrildiği için böyle bir şey oluştu. Bizim hatminin anlamını bilip bilmememiz ayrı bir konudur.