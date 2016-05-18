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Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama

Samsung’un yıllardır Note serisine özel olarak geliştirdiği S Note uygulaması, artık özel olmaktan çıkıyor ve Google Play mağazasında bağımsız olarak yerini alıyor.
3 yıl
6,3b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un yıllardır Note serisine özel olarak geliştirdiği S Note uygulaması, artık özel olmaktan çıkıyor ve Google Play mağazasında bağımsız olarak yerini alıyor. Özellikle güncelleme konusunda, kullanıcılar rahat edecek.

Pek çok üretici, cihazlarında sunduğu yerleşik uygulamalarını Google Play üzerinden bağımsız olarak da yayınlamaya başladı. Bu sayede, hem daha çok kişiye ulaşıyor hem de güncelleme için tüm sistemin güncelleme almasını beklemeye gerek kalmıyor. Samsung da aynı yolu izliyor.

S Note bilindiği üzere S Pen ekran kalemi ile çeşitli notlar alabileceğiniz, resimler üzerine yazı yazabileceğiniz, sanal defterler oluşturabileceğiniz bir uygulama. Şimdi S Pen desteği olmayan, hatta Samsung harici cihazlar bile uygulamayı kullanabilecek. Elbette bazı özellikler olmadan.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

S Note, hem ekran kalemi ile hem de parmak ile kullanılabiliyor ancak zaten asıl olarak ekran kalemine uygun geliştirilmişti. Bu bakımdan parmak ile kullanım biraz zorlayıcı olabilir.  

Sadece S Pen barındıran cihazlarda;

- Kolayca çizelge hazırlayabilme ve bunları xls, pdf gibi uzantılara dönüştürebilme

- Karalama yapabilme ve internetten hazır şablon indirebilme özellikleri olacak. Diğer cihazlarda ise yukarıda sayılan pek çok özellik kullanılabilecek.

Samsung S Note uygulaması hali hazırda indirmeye sunuldu ancak henüz uyumluluk sorunu giderilebilmiş değil. Bununla birlikte HTC 10, LG G4 gibi pek çok cihaza uygulamanın kurulabildiği belirtiliyor. Kaynak linkinde ayrıca bir Apk dosyası da mevcut.

Google Play linki için tıklayınız 


http://www.androidpolice.com/2016/05/17/samsung-uploads-s-note-app-into-the-play-store-to-provide-future-updates-apk-download/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gkhnkrts7 3 yıl
Herkes niye bu kadar taktı bu "hatmi" kelimesine. Açın bakın, netten araştırın arkadaş buraya yazacağınıza.
Hatmi lokuma benzer şeker demektir. Yani burda android marshmallow oluyo.
1 Yanıt Yanıtla
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bkaakco 3 yıl gkhnkrts7
Markalar dile göre değiştirilemez. Android Marshmallow ise her şekilde Marshmallow'dur. Hiç değilse 6.0 yazabilirler. O zaman biz de Windows'a Pencereler diyelim...

Ekleme: Direk Türkçeye çevrildiği için bu hataya düşülmüş olsa gerek. Google çeviride çevirince bakın ne çıkıyor:

translate.google.com/...

Yani sonuç olarak bu bir çeviri hatası. Hatmi olarak değil Marshmallow olarak çevrilmeliydi. Büyük ihtimalle otomatik çevrildiği için böyle bir şey oluştu. Bizim hatminin anlamını bilip bilmememiz ayrı bir konudur.
2 Yanıt Yanıtla
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Barni Moloztaş 3 yıl
Bi bizim cihazlar için özel bi özelliğimiz vardı artık o da yok
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Master_Evil 3 yıl
hatmi derken ne demek istediler acaba, ingilizcesine bakmak lazım
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Sirchade 3 yıl
Xiaomi redmi note 3 uyumsuz :(
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kadirirdem 3 yıl
İniyor bakalım olacak mı ?
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Sirkadyen 3 yıl
SNote gibi uygulama güncellemeleri için tamamen sistemin güncellenmesi gerektiği nerden çıktı ? Galaxy Apps üzerinden Samsung uygulamaları gayet güzel güncellenebiliyor.
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***Leopard*** 3 yıl
Android Hatmi nedir ya


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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khytr89 3 yıl
Galaxy note a bilmem ne ozel fonksiyonlar denmis ama note edgeye de kurulmuyor.. ayrica android hatmi adinda kafalarindan uydurduklari bir surum istiyorlar
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wolf silver 3 yıl
Xaomi Redmi note 2 için uyumsuz dedi.. Sorun nedir acaba.
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ergenius 3 yıl
Uyumsuz diyor
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abrenax 3 yıl
Kalemi olan başka bir telefon mu var?
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