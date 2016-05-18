Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama

Samsung’un yıllardır Note serisine özel olarak geliştirdiği S Note uygulaması, artık özel olmaktan çıkıyor ve Google Play mağazasında bağımsız olarak yerini alıyor. Özellikle güncelleme konusunda, kullanıcılar rahat edecek.

Pek çok üretici, cihazlarında sunduğu yerleşik uygulamalarını Google Play üzerinden bağımsız olarak da yayınlamaya başladı. Bu sayede, hem daha çok kişiye ulaşıyor hem de güncelleme için tüm sistemin güncelleme almasını beklemeye gerek kalmıyor. Samsung da aynı yolu izliyor.

S Note bilindiği üzere S Pen ekran kalemi ile çeşitli notlar alabileceğiniz, resimler üzerine yazı yazabileceğiniz, sanal defterler oluşturabileceğiniz bir uygulama. Şimdi S Pen desteği olmayan, hatta Samsung harici cihazlar bile uygulamayı kullanabilecek. Elbette bazı özellikler olmadan.

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S Note, hem ekran kalemi ile hem de parmak ile kullanılabiliyor ancak zaten asıl olarak ekran kalemine uygun geliştirilmişti. Bu bakımdan parmak ile kullanım biraz zorlayıcı olabilir.

Sadece S Pen barındıran cihazlarda;

- Kolayca çizelge hazırlayabilme ve bunları xls, pdf gibi uzantılara dönüştürebilme

- Karalama yapabilme ve internetten hazır şablon indirebilme özellikleri olacak. Diğer cihazlarda ise yukarıda sayılan pek çok özellik kullanılabilecek.

Samsung S Note uygulaması hali hazırda indirmeye sunuldu ancak henüz uyumluluk sorunu giderilebilmiş değil. Bununla birlikte HTC 10, LG G4 gibi pek çok cihaza uygulamanın kurulabildiği belirtiliyor. Kaynak linkinde ayrıca bir Apk dosyası da mevcut.

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