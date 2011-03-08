Samsung S3850 Corby II; Dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 bir arada

Samsung'un QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Galaxy Pro dışında sergilediği ikinci cep telefonu, kısa bir süre önce fotoğrafı internete sızdırılan S3850 Corby II oldu.

109.9 x 60.6 x 11.7 mm boyutlarında ve 102 gram ağırlığında beyaz, sarı ve pembe olmak üzere üç farklı renk opsiyonuyla tasarlanan Corby II, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor, Samsung'un TouchWiz arayüzünü kullanıyor ve Facebook - Twitter gibi sosyal paylaşım siteleriyle entegrasyon sunuyor. 3.14 inç boyutunda 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana sahip yeni telefonda, 26 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Bellek, microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırılabilmekte.

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 gibi güncel özellikleri bünyesinde barındıran telefonda, anın yakalanması için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Kamera ek olarak 320 x 240 @ 15 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 620 saate varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vaad eden 1000 mAh'lık bataryayla gelen telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında 3.5 mm kulaklık girişi ile RDS destekli FM radyo bulunuyor. Mart ayının sonuna doğru satışa sunulması planlanan Samsung S3850 Corby II'nin fiyatı belirsizliğini koruyor.

http://www.samsung.com/tw/news/newsRead.do?news_seq=26951&news_group=productnews&news_type=&news_ctgry=&page=1&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&search_category=&search_keyword=