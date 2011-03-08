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Samsung S3850 Corby II; Dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
384,3b
1
36
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung S3850 Corby II; Dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 bir arada
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Samsung'un QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Galaxy Pro dışında sergilediği ikinci cep telefonu, kısa bir süre önce fotoğrafı internete sızdırılan S3850 Corby II oldu.

109.9 x 60.6 x 11.7 mm boyutlarında ve 102 gram ağırlığında beyaz, sarı ve pembe olmak üzere üç farklı renk opsiyonuyla tasarlanan Corby II, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor, Samsung'un TouchWiz arayüzünü kullanıyor ve Facebook - Twitter gibi sosyal paylaşım siteleriyle entegrasyon sunuyor. 3.14 inç boyutunda 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana sahip yeni telefonda, 26 MB dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Bellek, microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırılabilmekte.

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 gibi güncel özellikleri bünyesinde barındıran telefonda, anın yakalanması için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Kamera ek olarak 320 x 240 @ 15 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. 620 saate varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vaad eden 1000 mAh'lık bataryayla gelen telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında 3.5 mm kulaklık girişi ile RDS destekli FM radyo bulunuyor. Mart ayının sonuna doğru satışa sunulması planlanan Samsung S3850 Corby II'nin fiyatı belirsizliğini koruyor.

Samsung S3850 Corby II; Dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 bir arada
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Samsung S3850 Corby II; Dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 bir arada
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http://www.samsung.com/tw/news/newsRead.do?news_seq=26951&news_group=productnews&news_type=&news_ctgry=&page=1&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&search_category=&search_keyword= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar bende bu telefondan almayı düşünüyorum whattsapp yüklenio mu acaba lütfen bana yardımcı olun
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DH Misafiri 4 yıl
ben 2 yildir kullaniyorum.ama 3 aydir you tube videolar acmiyor neden?
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DH Misafiri 4 yıl
bence guzel evvet 1veya 2 hata var olsun
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DH Misafiri 6 yıl
wifi var mı peki ?
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DH Misafiri 6 yıl
Ben aldım. Hiç memnun kalmadım. Kesinlikle tavsiye etmem.
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DH Misafiri 6 yıl
yaa ben alıcam nasıl ?
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DH Misafiri 6 yıl
bu telefonun usb kablosu şaz aletinin oldugu yere takılıyorr.
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DH Misafiri 6 yıl
ben aldım pek memnun kalmadım sizde almayın tavsiye etmem s3850 yi almanızı benden bu kadar tabi aranızda vardır bu telefonu sevenler onlara da iyi günlerde kullanmalarını dilerim saygılar
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DH Misafiri 7 yıl
facebook giremiyorum bağlantı başarısız diyor sadece IM'den sohbeti görebiliyorum...yardım ederseniz sewinirimmm.m
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DH Misafiri 7 yıl
BENİM TELEFON Wİ-Fİ'YE BAĞLANAMIYOR. NASIL YAĞPACAĞIMI TARİF EDERMİSİNİZ ?
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