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Samsung S5 mini modeli 2. çeyrekte Lollipop güncellemesine kavuşacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung S5 mini modeli 2. çeyrekte Lollipop güncellemesine kavuşacak
Son dönemlerde bir çok amiral gemisi modelin lollipop güncellemesini aldığını görüyoruz. Özellikle Samsung cephesinde Note 4, Note 3 gibi önemli modellerin kısa süre içinde güncelleme alması bekleniyor, Galaxy S5 ve Galaxy S4 modelleri ise güncellemelerine kavuştu. Peki ya güncellemeyi alacak diğer modeller lollipop'a ne zaman kavuşacak?

Koreli şirket daha önce S5 mini'nin lollipop güncellemesi alacağını söylemişti ancak tarih vermekten kaçınmıştı. Samsung Fransa ise S5 Mini modelinin yılın 2. çeyreği içerisinde güncellemeyi alacağını açıkladı. Bu da S5 Mini sahiplerinin en az bir ay daha bekleyeceğini işaret ediyor.
Ancak Nisan-Mayıs-Haziran ayları içinde güncellemeyi alacak olmaları da S5 mini kullanıcıları için sevindirici bir haber. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor ancak S4 mini lollipop güncellemesini alacak olsa da güncelleme S5 mini modelinden daha sonra verilecektir.

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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba bende s5 mini var asiri isiniyor ve muzik calar hata veriyor bide galeride cihaz bellegindeki onceden cekilmis fotoğraflari gostermiyor yardimci olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim..
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doctor_bey 4 yıl
Benim telefona da verin



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realwest 4 yıl
Arkadas nedir bu guncelleme meraki. Guncelleyince at devemi olacak. Bende s5 var lolipop guncellemsi 2 ay once geldi. 5 para etmez telefonu bozdu resmen. Hemen geri aldim suan kitkat miss gibi hayatta guncellemem. Bi telefonun en iyi hali ilk orjinal hali bence.
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aycibin 4 yıl
S4mini ile Kitkat goremedik daha.s5mini yerine once s4mini'ye verilmeliydi.hem s5mini hali hazirda kitkat'a sahip,hem de guncellemeyi 2 yildir bekleyen bir telefon degil.
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OttomanEmpire86 4 yıl
s4 miniye kitkat gelecek diye açıklandı burdaki arkadşaların yanlışımı var yoksa smsungmu caydı acaba sonradan?
bu arada s3 miniye güncelleme vermeyen samsung s5 miniye verse ne olur? s3 mini kadar sattımı acaba? çeyreği kadar satsa iyidir.
s5 mini o donanımla güncelleme almasa samsungu molotoflarlardı herhalde.
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DH Misafiri 4 yıl
s4 mini'ye hiçbir güncelleme gelmedi bu da bir gelişme Samsung için.
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apokhan 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
s4 mini'ye hiçbir güncelleme gelmedi bu da bir gelişme Samsung için.

Rusyaya kitkati vereli cooook oldu
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infom@n 4 yıl
Ölme eşeğim ölme :) O telefon son güncellemesini minör güncelleme görmeden alacak anlaşılan.
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sercandk 4 yıl
S5 miniye vermezler diye düşünüyordum helal olsun samsunga.
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Fenomenon 4 yıl sercandk
sercandk
S5 miniye vermezler diye düşünüyordum helal olsun samsunga.

Ciddi misin yolsa ironi mi yaptın anlamadım.
Telefon fiyat olarak orta hatta orta-üst segmentte. Kitkat ile geldi ve çıkalı daha 1 sene bile olmadı. Samsung buna güncelleme vermeyecek de kime verecek???
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Rascoal 4 yıl sercandk
sercandk
S5 miniye vermezler diye düşünüyordum helal olsun samsunga.

Ciddi olamazsın.Telefon orta segment bir telefon ayrıca yeni tochwiz arayüzü+kitkat sürümü ile geldi bu telefona verilmesi gerek asıl.
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