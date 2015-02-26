Samsung S5 mini modeli 2. çeyrekte Lollipop güncellemesine kavuşacak

Koreli şirket daha önce S5 mini'nin lollipop güncellemesi alacağını söylemişti ancak tarih vermekten kaçınmıştı. Samsung Fransa ise S5 Mini modelinin yılın 2. çeyreği içerisinde güncellemeyi alacağını açıkladı. Bu da S5 Mini sahiplerinin en az bir ay daha bekleyeceğini işaret ediyor.
Ancak Nisan-Mayıs-Haziran ayları içinde güncellemeyi alacak olmaları da S5 mini kullanıcıları için sevindirici bir haber. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor ancak S4 mini lollipop güncellemesini alacak olsa da güncelleme S5 mini modelinden daha sonra verilecektir.
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Güncelleme
bu arada s3 miniye güncelleme vermeyen samsung s5 miniye verse ne olur? s3 mini kadar sattımı acaba? çeyreği kadar satsa iyidir.
s5 mini o donanımla güncelleme almasa samsungu molotoflarlardı herhalde.
Rusyaya kitkati vereli cooook oldu
Ciddi misin yolsa ironi mi yaptın anlamadım.
Telefon fiyat olarak orta hatta orta-üst segmentte. Kitkat ile geldi ve çıkalı daha 1 sene bile olmadı. Samsung buna güncelleme vermeyecek de kime verecek???
Ciddi olamazsın.Telefon orta segment bir telefon ayrıca yeni tochwiz arayüzü+kitkat sürümü ile geldi bu telefona verilmesi gerek asıl.