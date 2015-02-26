Samsung S5 mini modeli 2. çeyrekte Lollipop güncellemesine kavuşacak

Koreli şirket daha önce S5 mini'nin lollipop güncellemesi alacağını söylemişti ancak tarih vermekten kaçınmıştı. Samsung Fransa ise S5 Mini modelinin yılın 2. çeyreği içerisinde güncellemeyi alacağını açıkladı. Bu da S5 Mini sahiplerinin en az bir ay daha bekleyeceğini işaret ediyor.

Ancak Nisan-Mayıs-Haziran ayları içinde güncellemeyi alacak olmaları da S5 mini kullanıcıları için sevindirici bir haber. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor. S4 mini modelinin de güncellemeyi alacağı konuşuluyor ancak S4 mini lollipop güncellemesini alacak olsa da güncelleme S5 mini modelinden daha sonra verilecektir.

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Son dönemlerde bir çok amiral gemisi modelin lollipop güncellemesini aldığını görüyoruz. Özellikle Samsung cephesinde Note 4, Note 3 gibi önemli modellerin kısa süre içinde güncelleme alması bekleniyor, Galaxy S5 ve Galaxy S4 modelleri ise güncellemelerine kavuştu. Peki ya güncellemeyi alacak diğer modeller lollipop'a ne zaman kavuşacak?