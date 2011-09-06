Samsung SCH-W689; Bada'lı, çift sim kart destekli, çift dokunmatik ekranlı telefon

Haber Editörü
Kısa bir süre önce Bada mobil platformu desteğini arkasına alan Wave III, Wave M ve Wave Y'ye resmiyet kazandıran Samsung, şimdi de SCH-W689 olarak isimlendirdiği akıllı telefonunu dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
GSM şebekesiyle ve EV-DO Rev. A alt yapısıyla uyumlu çalışabilen SCH-W689, kapaklı tasarımıyla ve çift dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Akıllı telefonun ana ekranının 3.2-inç, kapak üzerindeki ekranının ise 3.0-inç boyutunda olduğu belirtiliyor. Her iki dokunmatik ekran da 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlük sunmakta.
455 MHz saat hızında çalışan işlemcinin güç verdiği akıllı telefon, Bada 1.1 işletim sistemini kullanıyor; birden fazla hat kullananlar için çift SIM kart desteğiyle geliyor. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel bağlantı seçeneklerine ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakayabiliyor.
Son olarak depolama kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen Samsung SCH-W689'un, bataryasının 1500 mAh seviyesinde olduğunu ekleyelim. Yeni akıllı telefonun, global versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmemekte.
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Arkadaş galiba SCH ayrı W689 ayrı ve görsellerde cihazın kapalı halini başka telefon açık halini başka telefon sanıp böyle bir yorum yapmış herhalde gençlik nereye gidiyor ???
başlık doğru orada.
yazısını
Samsung SCH-W689; Bada'lı, çift sim kart destekli, dokunmatik ekranlı çift (ya da 2) telefon
olarak düzeltirseniz Türkçe kurallarına uymuş olur başlık.
dokunmatik ekranlı çift telefon?
Anlatım bozukluğunun dibine vurmuşsun.
Başlık söylenmek isteneni gayet güzel anlatıyor. Vurgulanmak istenen çift dokunmatik ekran. Burada çift sıfat oluyor. dokunmatik ekranlı çift telefon hem bambaşka bir anlama çıkıyor hem de vurgulanmak isteneni vurgulayamıyor.
Gelelim cihaza. Tasarım olarak kötü, ancak zaten tüm Dünyaya yayılmayacağı ve sadece çinde satılacağı için çok da önemi yok.