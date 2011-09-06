Samsung SCH-W689; Bada'lı, çift sim kart destekli, çift dokunmatik ekranlı telefon

Kısa bir süre önce Bada mobil platformu desteğini arkasına alan Wave III, Wave M ve Wave Y'ye resmiyet kazandıran Samsung, şimdi de SCH-W689 olarak isimlendirdiği akıllı telefonunu dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

GSM şebekesiyle ve EV-DO Rev. A alt yapısıyla uyumlu çalışabilen SCH-W689, kapaklı tasarımıyla ve çift dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Akıllı telefonun ana ekranının 3.2-inç, kapak üzerindeki ekranının ise 3.0-inç boyutunda olduğu belirtiliyor. Her iki dokunmatik ekran da 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlük sunmakta.



455 MHz saat hızında çalışan işlemcinin güç verdiği akıllı telefon, Bada 1.1 işletim sistemini kullanıyor; birden fazla hat kullananlar için çift SIM kart desteğiyle geliyor. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi güncel bağlantı seçeneklerine ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakayabiliyor.



Son olarak depolama kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen Samsung SCH-W689'un, bataryasının 1500 mAh seviyesinde olduğunu ekleyelim. Yeni akıllı telefonun, global versiyonunun satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmemekte.

