Samsung "SideSync" Marshmallow desteği aldı

Samsung SideSync uygulamasına Android 6.0 Marshmallow desteği dahil edildi.

Hakkında bilinmesi gereken tüm detaylarına aşağıda yer alan video incelemede yer verdiğimiz Samsung SideSync, temel olarak kişilerin Android işletim sistemli telefonlarını Samsung bilgisayarlar üzerinde klavye-fare-dokunmatik yüzey üçlüsü ile kontrol etmesine imkan tanıyor ve aynı zamanda telefon ekranının bilgisayara taşıyabiliyor.

Yayınlanan güncellemesi ile Android 6.0 Marshmallow desteği kazanan Samsung SideSync uygulaması, aynı zamanda geleceğe yönelik "Android 6.0 sonrası" başlıklı bazı özellikler ve geliştirmeler de kazanıyor. Android 6.0 alacak Samsung cihazları işaret eden bu veriler arasında dosya aktarım geliştirmeleri ile video oynatıcı ayarı yer alırken, genel olarak uygulamanın kullanılabilirliği arttırılıyor, URL paylaşımı için On/Off ayarı geliyor, telefon ve tabletler için dosya kaydetme yolunu eklenebiliyor ve bildirimlere URL bağlantıları eklenebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Samsung SideSync uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.talkandroid.com/278455-samsung-sidesync-update-features-marshmallow-support/