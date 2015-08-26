Samsung, Snapdragon 820'yi yoğun testlere tabi tutuyor

Snapdragon 810 bir çok kez revize edilmesine rağmen hala güvenilen bir çipset olamadı. Ancak Qualcomm dersini aldığını ve Snapdragon 820 için çok sıkı çalıştığını bir süredir dile getiriyor. Şirket kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı yeni çipset ile birlikte grafik performansının %40 artacağını, pil tüketiminin ise yine %40 oranında azalacağını söylemişti.

Diğer yandan Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinde Snapdragon 820 çipseti kullanacağı iddiaları da sıkça dile getirilmeye başlanmıştı. Bu kez ise yeni bir iddia çipsetin Güney Koreli şirket tarafından yoğun testlere tabi tutulduğunu söylüyor. Habere göre Samsung Snapdragon 820'de ısınma problemi yaşanmayacağını garanti etmek için ağır kullanım senaryolarıyla çipseti test ediyor.

Snapdragon 820'yi kullanan ilk akıllı telefonların 2016 yılının başında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Samsung'un Exynos işlemcileri günümüzde de performans testlerinde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Bu noktada şirketin neden yeniden Qualcomm çözümlerine yöneldiği merak konusu. Şimdilik bu sorunun bir yanıtı yok ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

http://www.gsmarena.com/samsung_is_said_to_be_intensively_testing_the_snapdragon_820-news-13685.php