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Samsung, Snapdragon 820'yi yoğun testlere tabi tutuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Snapdragon 820'yi yoğun testlere tabi tutuyor
 
Snapdragon 810 bir çok kez revize edilmesine rağmen hala güvenilen bir çipset olamadı. Ancak Qualcomm dersini aldığını ve Snapdragon 820 için çok sıkı çalıştığını bir süredir dile getiriyor. Şirket kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı yeni çipset ile birlikte grafik performansının %40 artacağını, pil tüketiminin ise yine %40 oranında azalacağını söylemişti.
Diğer yandan Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinde Snapdragon 820 çipseti kullanacağı iddiaları da sıkça dile getirilmeye başlanmıştı. Bu kez ise yeni bir iddia çipsetin Güney Koreli şirket tarafından yoğun testlere tabi tutulduğunu söylüyor. Habere göre Samsung Snapdragon 820'de ısınma problemi yaşanmayacağını garanti etmek için ağır kullanım senaryolarıyla çipseti test ediyor.
Snapdragon 820'yi kullanan ilk akıllı telefonların 2016 yılının başında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak Samsung'un Exynos işlemcileri günümüzde de performans testlerinde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Bu noktada şirketin neden yeniden Qualcomm çözümlerine yöneldiği merak konusu. Şimdilik bu sorunun bir yanıtı yok ancak ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

http://www.gsmarena.com/samsung_is_said_to_be_intensively_testing_the_snapdragon_820-news-13685.php Yorum Yaz
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silversmith 4 yıl
Birazda TW'i yoğun testlere tabii tutmasını bekliyoruz!

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Cem 4 yıl en beğenilen
Her yıl aynı muhabbet, işlemci gücü yüzde bilmem kaç daha fazla, yok güç tüketimi yüzde bilmem kaç daha az. Arkadaş nereye gidiyor bu güç ozaman, hala az zorlamaya gelse ısınan, 1 yıl sonra kasmaya başlayan, pili 1 günü zor tamamlayan telefonlar. bu yüzde mantığını oranlasan normalde ortalama telefon 3 gün gitmesi lazım. Hele apple yokmu o apple 4 kat daha hızlı, 2 kat grafik kalitesi, yok 8 kat düşük güç tüketimi, arkadaş en baba telefonun 1 günü zor tamamlıyor, çok az kullanılsa bile... nerde ozaman bu saydıkların. Yazılım diyorsa şayet yeni özellik ekleme.... 1 sene sadece daha iyi optimizasyon yap, birde işletim sistemi verimli olsun ozaman 3-5 gün gitsin şu piller. Sanki hersene güncelledikleri işletim sistemi devrim yaratıyorda yok lopopo 4 yok ayyy osss 9 falan.
Her yıl aynı muhabbet, işlemci gücü yüzde bilmem kaç daha fazla, yok güç tüketimi yüzde bilmem kaç daha az. Arkadaş nereye gidiyor bu güç ozaman, hala az zorla...
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DH Misafiri 3 yıl
samsung un bir çok telefonun da şu an 4g 4.5 g yi desteklemiyor yıllardır samsung satın alan kişiler kandırılıyor yani bu süreçten sonra işlemci üretecek ve lte teknolojisini elinde tutmuş olacak
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Master_Evil 3 yıl
biraz da bataryayı yoğun teste tabi tutsalar fena olmaz
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Keremioh 4 yıl
Ne sacma haber ! bu saatten sonra samsung kimseden chip falan almaz ! islemcileri zaten cok performanslı , üste koca firmalarin 1 gr gideri bile hesap ettigi ortada ! o bakimdan salak sacma haberler yaaaa
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silversmith 4 yıl
Birazda TW'i yoğun testlere tabii tutmasını bekliyoruz!

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Cem 4 yıl
Her yıl aynı muhabbet, işlemci gücü yüzde bilmem kaç daha fazla, yok güç tüketimi yüzde bilmem kaç daha az. Arkadaş nereye gidiyor bu güç ozaman, hala az zorlamaya gelse ısınan, 1 yıl sonra kasmaya başlayan, pili 1 günü zor tamamlayan telefonlar. bu yüzde mantığını oranlasan normalde ortalama telefon 3 gün gitmesi lazım. Hele apple yokmu o apple 4 kat daha hızlı, 2 kat grafik kalitesi, yok 8 kat düşük güç tüketimi, arkadaş en baba telefonun 1 günü zor tamamlıyor, çok az kullanılsa bile... nerde ozaman bu saydıkların. Yazılım diyorsa şayet yeni özellik ekleme.... 1 sene sadece daha iyi optimizasyon yap, birde işletim sistemi verimli olsun ozaman 3-5 gün gitsin şu piller. Sanki hersene güncelledikleri işletim sistemi devrim yaratıyorda yok lopopo 4 yok ayyy osss 9 falan.
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BekirTemel 4 yıl
Qualcomm kendini tekrarlamayı bırakmalı,Samsung iyi yapıyor performans ile fark yaratmıyorsa koyulmasın hatta cihazlara.
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kadirirdem 4 yıl
eğer s810 daki facia olmassa abd pazarında quallcomm avrupada exynos ile gelecektir....
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admix 4 yıl
samsung bidaha snapdragın kullanmaz Exynos yürür gider
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UNF0RGIVEN 4 yıl
Bir eli yağda, bir eli balda dedikleri bu oluyor galiba
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