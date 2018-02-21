Samsung, TSMC'yi yakalamak için yeni 7nm döküm tesisi kuruyor

Samsung'un yarı iletken bölümü şirket için gerçek anlamda bir "para kaynağı" olmaya devam ediyor. Dolayısıyla şirketin artan talebi karşılamak ve piyasadaki konumunu daha da sağlamlaştırmak için üretim tesislerine para akıtmaktan kaçınmadığını görüyoruz.

Bildiğiniz üzere Güney Koreli teknoloji devi gelecekteki talepleri daha iyi şekilde karşılamak adına geçtiğimiz günlerde Pyeongtaek tesisinde yeni bir hafıza yongası üretim hattına yatırım yapma kararı almıştı. Şimdiki hedef ise yeni bir dökümhane kurarak 7nm sürecine adapte olmak.

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Tayvan merkezli TSMC, 7nm üretim sürecine daha erken odaklanarak Samsung'un bir adım önüne geçse de şirket Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde gelişmiş süreç teknolojileri ile donatılmış yeni bir tesis kurarak aradaki farkı kapatmak istiyor.

Yeni 7nm döküm tesisi gelecek yıla kadar üretime başlayacak

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Samsung'un yeni 7 nanometre döküm tesisinin temeli bu hafta atılacak. Temel atmak için Cuma günü Hwaseong'da yaklaşık 100 vatandaşın katılımıyla bir tören düzenleneceği söyleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Samsung yetkilisi yeni tesisin büyük ölçüde döküm üretimi için kullanılmasını planladıklarını ancak başka bileşenler üretmek adına daha da genişletilebileceğini belirtti.

Yeni 7nm döküm tesisi, Hollanda'dan ithal edilen en yeni Ultraviyole Litografi ekipmanıyla donatılacak. Samsung'un 7 nm sürecinin TSMC gibi rakiplerine kıyasla daha üstün olması bekleniyor. Çünkü Güney Koreli şirket, TSMC tarafından kullanılan geleneksel optik süreç yerine EUV teknolojisini kullanacak. Samsung, gelecek yıl bu tesiste 7nm yonga seri üretimine başlamayı umuyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180221000708&ACE_SEARCH=1