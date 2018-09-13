Samsung Türkiye ve Huawei'den Apple'a imalı gönderme

Teknoloji Editörü
Dün akşam Türkiye saatiyle 20:00'da Steve Jobs Theatre'da gerçekleşen yeni iPhone lansmanının yankıları devam ediyor. Apple'ın iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin tanıttığı etkinliği kullanıcılar kadar rakip şirketler de merakla takip ediyorlardı ve gönderme yapmak için etkinliğin tamamlanmasını bile beklemediler.
Samsung ve Huawei yeni iPhone'ları tiye aldılarHenüz Apple'ın iPhone lansmanı tamamlanmadan saat 22:42'de Samsung Türkiye twitter hesabından "Sonsuz Ekran, Yenilenmiş S Pen, 4000 mAh Batarya, Su-karbon soğutuculu işlemci, Tartışma sona ermiştir. #GalaxyNote9 #GücüKeşfet" şeklinde bir tweet atılarak yeni iPhone'ların donanım olarak Galaxy Note 9'un altında kaldığı ima edildi.
Bir başka gönderme de yine lansman devam ederken saat 22:29'da Huawei'nin global Twitter hesabından geldi. "Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler. Londra'da görüşürüz." şeklinde bir tweet atan Huawei'nin ise iPhone'un değişmeyen tasarım anlayışına gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu açıklamadan da şirketin 16 Ekim'de tanıtacağı Huawei Mate 20 serisinin tasarım olarak iddialı olacağı anlamını çıkarmak mümkün.
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Bide ayar olduğum şey var "stabilite" istagrama 0.000001 ms daha erken girdi ya abi bak ne kadar stabil diyor böyle müşteri kitlesi olduğu sürece Apple batmaz...