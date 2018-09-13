Samsung Türkiye ve Huawei'den Apple'a imalı gönderme

Dün akşam Türkiye saatiyle 20:00'da Steve Jobs Theatre'da gerçekleşen yeni iPhone lansmanının yankıları devam ediyor. Apple'ın iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin tanıttığı etkinliği kullanıcılar kadar rakip şirketler de merakla takip ediyorlardı ve gönderme yapmak için etkinliğin tamamlanmasını bile beklemediler.

Samsung ve Huawei yeni iPhone'ları tiye aldılar

Bir başka gönderme de yine lansman devam ederken saat 22:29'da Huawei'nin global Twitter hesabından geldi. "Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler. Londra'da görüşürüz." şeklinde bir tweet atan Huawei'nin ise iPhone'un değişmeyen tasarım anlayışına gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu açıklamadan da şirketin 16 Ekim'de tanıtacağı Huawei Mate 20 serisinin tasarım olarak iddialı olacağı anlamını çıkarmak mümkün.

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Henüz Apple'ın iPhone lansmanı tamamlanmadan saat'detwitter hesabından "" şeklinde bir tweet atılarak yeni iPhone'ların donanım olarak'un altında kaldığı ima edildi.