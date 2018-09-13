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Samsung Türkiye ve Huawei'den Apple'a imalı gönderme

Apple'ın dün Gather Round etkinliğinde görücüye çıkardığı yeni üç yeni iPhone modelinin henüz lansmanı bile sona ermemişken Samsung Türkiye ve Huawei'den imalı göndermeler geldi.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dün akşam Türkiye saatiyle 20:00'da Steve Jobs Theatre'da gerçekleşen yeni iPhone lansmanının yankıları devam ediyor. Apple'ın iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin tanıttığı etkinliği kullanıcılar kadar rakip şirketler de merakla takip ediyorlardı ve gönderme yapmak için etkinliğin tamamlanmasını bile beklemediler.

Samsung ve Huawei yeni iPhone'ları tiye aldılar

Henüz Apple'ın iPhone lansmanı tamamlanmadan saat 22:42'de Samsung Türkiye twitter hesabından "Sonsuz Ekran, Yenilenmiş S Pen, 4000 mAh Batarya, Su-karbon soğutuculu işlemci, Tartışma sona ermiştir. #GalaxyNote9 #GücüKeşfet" şeklinde bir tweet atılarak yeni iPhone'ların donanım olarak Galaxy Note 9'un altında kaldığı ima edildi.
Bir başka gönderme de yine lansman devam ederken saat 22:29'da Huawei'nin global Twitter hesabından geldi. "Bir şeyleri aynı tuttuğunuz için teşekkürler. Londra'da görüşürüz." şeklinde bir tweet atan Huawei'nin ise iPhone'un değişmeyen tasarım anlayışına gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu açıklamadan da şirketin 16 Ekim'de tanıtacağı Huawei Mate 20 serisinin tasarım olarak iddialı olacağı anlamını çıkarmak mümkün.


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tanreall 8 ay en beğenilen
Boş konuşmasınlar, indirim yapsınlar.
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volkan_kolay 8 ay Justs
Güncelleme verdiği zaman ne oluyor? kamera 12 megapikselden 20 megapikselmi oluyor? HD ekrana sahipken Quad HD falanmı oluyor nedir? Apple telefonlarda her eksik olan bir çok özelliği gıdım gıdım güncelleme ile veriyor ama kullananlar sanki telefonu marsta hayat bulmuş kadar seviniyor. Bak diyor güncelleme ile bu geldi diyor bana ulan o özellik yıllar önce aldığım Galaxy S3'te vardı günaydın size diyorum..
Bide ayar olduğum şey var "stabilite"
istagrama 0.000001 ms daha erken girdi ya abi bak ne kadar stabil diyor
böyle müşteri kitlesi olduğu sürece Apple batmaz...
Güncelleme verdiği zaman ne oluyor? kamera 12 megapikselden 20 megapikselmi oluyor? HD ekrana sahipken Quad HD falanmı oluyor nedir? Apple telefonlarda her eks...
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AqRaMa 8 ay
Apple ile yarışmaya çalışıyorlar ya o çok komik oluyor
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Guest-9E6CA6531 8 ay
Milletin derdi Apple olmuş demek ki zamanında
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Eren 8 ay
Kimse kusura bakmasın apple ürünleri yağ gibi akıyor. İşletim olarak apple bu işin babasıdır.
2012 yılında aldığım ipad mini halen canavar gibi her şeyi yaptırıyor. 2012 yılında bir samsung tablet alsam muhtemelen hesap makinesinde işlem yapamazdım.
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mc191 8 ay
Apple kullanan ve kullanmaya devam eden adamları çok iyi anlıyorum. Alışkanlıklarını değiştirmek istemiyorlar bu birinci sebep. Android zaman zaman çok kompleks bir OS olabiliyor. Bu da 2. sebep. Adamlar zaten yenilik istemiyor ki. Size ne? Ben rootsuz yaşayamam diyince iPhone cu arkadaşlar JB diye tutturuyor mesela, pardon da JB yapınca ne anlamı kaldı iOS kullanmanın? Yıllarca tartıştık bir yere varamadık. Androidde donanımın da yazılımın da özgür bir yelpazededir. İstediğini seçer alırsın. İstediğin uygulamayı yüklersin. İstediğini modlarsın. Androidin sınırı kullanıcısıdır. iPhone un sınırı apple ın izin verdiği kadardır. Yıllarca mobil veri hızlı ayarlara gelsin diye bekleyen insanlar tanıyorum. Ben 1 saniyede üstten çekip açar kaparken, ve hatta bunu çeşitli programlarla otomasyon yaparken siz hala ayarlara girip en az 10 15 saniye uğraşmak zorundaydınız. Hep de böyle olacak. Ama stabil bir 15 saniye olacak üzülmeyin. Ayarlar uygulaması çökmeyecek :) Android çok dandik her an çöküyor biliyorsunuz. Uzak durun lütfen. Anlamadığınız işlere karışmayın.
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-RAMMSTEIN- 8 ay
Lütfen Elma ile Armutu karıştırmayınız. Hadi samsung neyse de huawei denilen çöpe ne oluyor. Senin neyine ?
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Xtrud 8 ay
Huawei P20 Pro çatır çatır satıyor hala Huawei marka algısı filan diyorlar gidin teknomarket çalışanlarına sorun. Biride demiş satış rakamlarına gelincr susuyorlar ama diye. Zaten bu iki firma Appledan daha çok telefon satıyor.
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cabriyo 8 ay
önce türkiyeye götürdükleri doları geri getirsinler doları düşürsünler sonra onların malını alırım. önce doları artır sonra gel telefon sat. yemezler.
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arizaeren 8 ay
Apple a gönderme yapıp apple ı full kopyalamak şirketin politikasıdır ancak bundan mutlu olan sazanların ki ezikliktir:))
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DH Misafiri 8 ay
Satış rakamları demiş birisi. Samsung en fazla telefon satan, ama en çok kar eden Apple. Niye çünkü para veren çok.
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a_y_k_u_t 8 ay
Valla ben bile ne yalan söyleyeyim 3000 lira ve üstüne çıkınca direk olarak iphone alırım. 6s,7,8,x diye gider paraya göre. Gidipte 5000 liraya android almam.
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serta2 8 ay
Huawei mate 20 proyu bekliyorum. Turkiyede satisi ne zaman olur?
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NARSİL_BERKAY 8 ay serta2
Oda 1000dolar olacak diyorlar,9000 liraya gelmezse iyidir ya bende bekliyorum ama tırsmıyor değilim.
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