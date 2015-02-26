Samsung bu yıl maaşlara zam yapmayacak





Gerilemeye başlayan faaliyet karı nedeniyle ilk olarak üst yöneticilerin ikramiyelerinde kesintiye giden Samsung, bu kez de Güney Kore'deki çalışanların maaşlarına bu yıl zam yapmama kararı aldı.

2009 yılında bu yana sürekli zam ve ikramiye alan Samsung çalışanları için karar olumsuz etki yaratacak. Ancak bunun gelişi belliydi çünkü üst seviye yöneticilerin ikramiyeleri yanında maaş zamları da dondurulmuştu.

Samsung dondurma işlemini sadece Güney Kore'de çalışanlar için geçerli. Zira bu ülkede toplam 100 bine yakın Samsung çalışanı mevcut. Sadece buradaki bir bloke bile firmanın milyonlarca dolar tasarruf yapmasını sağlayacak.

Samsung çalışan kısmında aldığı tedbirlerin yanında borsa tarafında da bazı tedbirler alıyor. Firma bu yıl dağıtacağı temettü paylarında da kesinti yapacak zira geçen yıl büyük bir hisse geri alımı gerçekleştirilmişti.

Firma haftasonu tanıtacağı Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleri ile akıllı telefon pazarında yaşadığı kayıpları telafi etmeyi planlıyor. Tüketicinin gösterdiği ilgiye göre firmanın önümüzdeki yıllardaki stratejisi de şekillenecek.









http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-samsung-elec-wage-idUSKBN0LU0C020150226