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Samsung bu yıl maaşlara zam yapmayacak

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bu yıl maaşlara zam yapmayacak

Gerilemeye başlayan faaliyet karı nedeniyle ilk olarak üst yöneticilerin ikramiyelerinde kesintiye giden Samsung, bu kez de Güney Kore'deki çalışanların maaşlarına bu yıl zam yapmama kararı aldı.
2009 yılında bu yana sürekli zam ve ikramiye alan Samsung çalışanları için karar olumsuz etki yaratacak. Ancak bunun gelişi belliydi çünkü üst seviye yöneticilerin ikramiyeleri yanında maaş zamları da dondurulmuştu.
Samsung dondurma işlemini sadece Güney Kore'de çalışanlar için geçerli. Zira bu ülkede toplam 100 bine yakın Samsung çalışanı mevcut. Sadece buradaki bir bloke bile firmanın milyonlarca dolar tasarruf yapmasını sağlayacak.
Samsung çalışan kısmında aldığı tedbirlerin yanında borsa tarafında da bazı tedbirler alıyor. Firma bu yıl dağıtacağı temettü paylarında da kesinti yapacak zira geçen yıl büyük bir hisse geri alımı gerçekleştirilmişti.
Firma haftasonu tanıtacağı Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleri ile akıllı telefon pazarında yaşadığı kayıpları telafi etmeyi planlıyor. Tüketicinin gösterdiği ilgiye göre firmanın önümüzdeki yıllardaki stratejisi de şekillenecek.



http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-samsung-elec-wage-idUSKBN0LU0C020150226 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl
samsung sadece bir cep telefonu markası değil
bu açıdan asla batmaz sadece küçülür
cep telefonu yokken de var olan firmalar
cep telefonu piyasasında zarar etseler bile
asla batmazlar çünkü marka fanları her zaman vardır
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-FA9189F46 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
samsung sadece bir cep telefonu markası değil
bu açıdan asla batmaz sadece küçülür
cep telefonu yokken de var olan firmalar
cep telefonu piyasasında zarar etseler bile
asla batmazlar çünkü marka fanları her zaman vardır

Sony gibi yapar nerede zarar ediyorsa kapatırsın o bölümü yada satarsın şu dünyada 2 tür şirket batmaz yazılım firmaları ve donanım bileşenşeri üreten her sektörde olan firmalar bu iki tip firmalar birbirini tamamlar
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Wi Fi 4 yıl
Ota b.ka siyaset, herkesi, özellikle başkalarını eleştirelim ama kendimizi eleştirmeyelim.

Dır dır dır konuşalım, hiç susmayalım, okumayalım, araştırmayalım.
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WarSaw 4 yıl
Samsung sonunda ektiğini biçmeye başladı çokça tırt modeller yüksek fiyatlı tepe grup alt ve orta grupta kötü fiyat politikası ve birbirinden gereksiz tırı vırı model çeşitliliğiyle kendi sonunu getirdi.
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TiSKE 4 yıl
Samsung boyleyse diğerlerini düşünemiyorum..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Yılda 3 modeli geçmeden güncel cihazlara imza atsalar böyle bir şey olmazdı. Ara modelleri özellikle mini serisi berbat. Yönetimin komple değişmesi gerek.
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ahmtıl 4 yıl
eğer internette dolaşan s6 yı çıkarırsa zararın daha da artacağını görmesi lazım...
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stalker(1979) 4 yıl
Samsung batarsa rakip azalır. Zaten kazık fiyattan telefon alıyoruz. 3 bin TL'nin üzerine çıkar artık cepler.
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infom@n 4 yıl
Samsung batmaz diyen yobazlara haber
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xmasx 4 yıl
Samsung mühendislerinden açıklama; "zam yoksa bu hafta yeni modelde yok" :)
10 Yanıt Yanıtla +1
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infom@n 4 yıl xmasx
ozzy_carpe
Samsung mühendislerinden açıklama; "zam yoksa bu hafta yeni modelde yok" :)

Heheheheeh


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Guest423434424 4 yıl xmasx
ozzy_carpe
Samsung mühendislerinden açıklama; "zam yoksa bu hafta yeni modelde yok" :)


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zahidow 4 yıl xmasx
Harika



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Hasan07-36 4 yıl
Önce yöneticilerin maaşlarından kesip, sonra daha alt kademede çalışanların maşlarına zam yapmamışlar. İşte büyük şirket böyle olunur.

Bizde olsaydı şöyle şöyle olurdu demekten nefret ediyorum ama bizde olsa önce en alt kademedeki çalışanların maaşlarında kesintiye gidilirdi, yetmezse en alt kademede çalışanlar işten çıkarılırdı. Şu "işten çıkarılan bekçi" fıkrası ibretlik:

"Devlet bir gün geniş ve boş bir araziye geceleri göz kulak olacak,500 TL maaşla, bir bekçi işe almaya karar verir

Bir süre sonra düşünülür ; ''Peki talimatlar olmadan bekçi işini nasıl yapacak'' Bir planlama birimi kurulur ve planlamayı yapmak üzere, 750'şer TL maaşla, iki kişi işe alınır

Bir süre sonra ''İşleri yapıp yapmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz'' diye düşünülerek, 1000'er TL maaşla, iki denetmen işe alınır,biri denetim yapar diğeri raporları yazar

Bir süre sonra''Bunların maaşları hesaplanıp nasıl ödenecek '' diye tartışılırve 1500'er TL maaşla, bir malimüsavir, bir katip, bir de istatikçi işe alınır

Bir süre sonra;''Peki bunlardan kim sorumlu olacak'' Diye düşünülür ve 5000 TL maaşlı bir müdür ve 3000'er TL maaşla iki de müdür yardımcısı işe alınır

Bir süre sonra, ülkede ekonomik kriz çıkar ve bütçedeki masrafları kısmak için bekçi işten çıkartılır!"
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Guest-DE04D47E5 4 yıl
Samsung bu haldeyken batma sansi yokda, isler satis kisminda iyi gitmiyorken erkenden onlem almalari firma icin onemli ve mantikli idi
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