Samsung’dan dikdörtgen tüp şeklinde katlanabilir telefon patenti

Samsung’un ilk katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Fold, şu an için pek iyi anılmasa da firmadan farklı patentler görmeye devam ediyoruz. Örneğin arkaya doğru devam eden ekranlı modeli sizlere dikdörtgen tüp şeklini alan ilginç bir cihazın patenti görüldü. ’un ilk katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Fold, şu an için pek iyi anılmasa da firmadan farklı patentler görmeye devam ediyoruz. Örneğin arkaya doğru devam eden ekranlı modeli sizlere aktarmıştık . Bugün ise katlandığındaşeklini alan ilginç bir cihazın patenti görüldü.

Üç noktadan katlanıyor

Cihazın açık hali patente yer alan şemalarda çerçevesiz bir tablet görünümünü andırıyor. Ekranın hemen altında, eşit boyutta dört yamuk prizma mevcut. Böylece üç farklı noktadan katlanabilen ekran kapandığında kare prizma halini alıyor. Görsellerde net olarak belli olmasa da ekranın altında kalan ikizkenar yamukların her birinin üzerinde şarj girişi, hoparlör, güç tuşu vb. şeyler bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi cihazın donanımı bunların içerisinde yer alacak.

Samsung, patentteki çizimlerde farklı bir kullanım senaryosu da oluşturmuş. Cihaz katlı durumdayken bir yüzü tarihi ve saati, diğer yüzü ise bildirimlerini gösterebiliyor.

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Tabii ki bu patentin alınması Samsung’un raflara böyle bir cihaz çıkaracağı manasına gelmiyor. Daha öncesinde alınan birçok patentin tarihin tozlu sayfalarına gittiğine tanık olduk. Ancak katlanabilir telefonların gelecekte sahip olabilecekleri farklı tasarımları görmek açısında bu patent oldukça ilgi çekici.

https://nl.letsgodigital.org/tablets/samsung-opvouwbaar-display-apparaat/