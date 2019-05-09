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Samsung’dan dikdörtgen tüp şeklinde katlanabilir telefon patenti

Samsung’un aldığı yeni patent ilginç bir tasarımı gün yüzüne çıkardı. Üç noktadan katlanabilen ekranlı cihaz, kare prizma halini alabiliyor. Açık hali ise tablet boyutunda.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’dan dikdörtgen tüp şeklinde katlanabilir telefon patenti
Tam Boyutta Gör
Samsung’un ilk katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Fold, şu an için pek iyi anılmasa da firmadan farklı patentler görmeye devam ediyoruz. Örneğin arkaya doğru devam eden ekranlı modeli sizlere aktarmıştık. Bugün ise katlandığında dikdörtgen tüp şeklini alan ilginç bir cihazın patenti görüldü.

Üç noktadan katlanıyor

Cihazın açık hali patente yer alan şemalarda çerçevesiz bir tablet görünümünü andırıyor. Ekranın hemen altında, eşit boyutta dört yamuk prizma mevcut. Böylece üç farklı noktadan katlanabilen ekran kapandığında kare prizma halini alıyor. Görsellerde net olarak belli olmasa da ekranın altında kalan ikizkenar yamukların her birinin üzerinde şarj girişi, hoparlör, güç tuşu vb. şeyler bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi cihazın donanımı bunların içerisinde yer alacak.

Samsung, patentteki çizimlerde farklı bir kullanım senaryosu da oluşturmuş. Cihaz katlı durumdayken bir yüzü tarihi ve saati, diğer yüzü ise bildirimlerini gösterebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör"

Tabii ki bu patentin alınması Samsung’un raflara böyle bir cihaz çıkaracağı manasına gelmiyor. Daha öncesinde alınan birçok patentin tarihin tozlu sayfalarına gittiğine tanık olduk. Ancak katlanabilir telefonların gelecekte sahip olabilecekleri farklı tasarımları görmek açısında bu patent oldukça ilgi çekici.


https://nl.letsgodigital.org/tablets/samsung-opvouwbaar-display-apparaat/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 hf. en beğenilen
Samsung galaxy toblerone
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al-ozaria 1 hf.
Sanki bazı patentler, patenti alınmış olmak için alınmış gibi geliyor.
Ne diyelim, vizyon meslesi.
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Burkiling 1 hf.
Katlanabilir telefona ihtiyaç yok, bu teknolojinin ekranların bükülüp zarar görmemesi için dayanıklılık üzerine geliştirilmesi lazım.İnsanların derdi dayanıklılık ve batarya süreleri. 80 MP kamera koyup telefonu dürüm gibi yuvarlayarak inovasyon maskaralıkları ile sorunlarımıza çözüm getirmiyor, yeni yeni sorunlar üretiyorlar.
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CWaRRioR 1 hf.
Samsung katlanabilir ekranı geliştirdikten sonra nerede kullanacağını pek idrak edemedi gibi...
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werberus 1 hf.
Samsung galaxy puzzle
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Olgi 1 hf.
Bu patentler boşuna alınmıyor her kim aynısı kullanmaya kalkarsa samsung donuna kadar alacak aynı şekilde apple de dava açar. Bkz.samsung apple patent savaşları
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zolzauza 1 hf. en beğenilen
Samsung galaxy toblerone
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al-ozaria 1 hf.
Sanki bazı patentler, patenti alınmış olmak için alınmış gibi geliyor.
Ne diyelim, vizyon meslesi.
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