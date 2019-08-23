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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dikey olarak katlanabilen akıllı telefon patenti aldı

İlk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u bir türlü piyasaya süremeyen Samsung'un, aldığı yeni bir patentle dikey olarak katlanabilen bir telefon geliştirme fikri olduğu ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir teknolojilerle ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket aylar önce tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u hatalarından arındırıp bir türlü piyasaya süremezken, şimdi de dikey olarak katlanabilen akıllı telefon patenti aldı.

Samsung katlanabilir telefon sevdasından vazgeçmiyor

LetsGoDigital'in haberine göre şirketin yeni patenti bu ayın başlarında WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yayınlandı. Patentle ilgili olarak oluşturulan görsellerde, cihazın tıpkı Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanacağı görülüyor. Bu sayede daha az bir yer kaplayacak olan cihaz, kapalıyken de farklı işlevler için kullanılabilecek.
Bu işlevler müzik dinlemek, selfie çekmek ve bildirimlere göz atmak olabilir. Şirketin aldığı bu tasarım patenti heyecan verici ancak gerçek hayata uyarlamasının nasıl olacağı büyük bir soru işareti. Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağını beklemiş olsak da, yıl sonuna doğru yaklaşırken piyasaya sürülmüş herhangi markada bir katlanabilir akıllı telefonun olmaması hayal kırıklığı yaratmış durumda. Şirketlerin bu teknolojiyi son kullanıcının kullanımına sunulacak hale getirmesinin ne kadar zaman alacağı ise muamma.


https://www.gsmarena.com/samsung_patent_reveals_clamshell_design_that_opens_to_tall_67inch_display-news-38803.php Yorum Yaz
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smart1978 1 sa.
Origami desteklemeli :) Aksi halde ilgimi cekmez :)) ...
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The-Engineer 2 sa.
Batarya şimdilik büyük sorun ama ileride katlanıp bileklik olan modellerini düşündürttü bana şimdiden.
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grafman09 3 sa.
Teknolojiye bile katlanamaz hale geldik, çok sabırsızız sanki :) Firmalarda da şuç yok değil, sen altı ayda bir yeni cihaz tanıt, sonra yeni birşey bulduğunda piyasaya süremeyince böyle olması normal.. Hoş çıksada yüzde 5'e hitap eder fiyat olarak..
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num 3 sa.
Çapraz katlanabilen modele kadar bekleyeceğim ben.
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bio technolog 2 sa. num
Peçete vereyim abime
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