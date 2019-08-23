Samsung dikey olarak katlanabilen akıllı telefon patenti aldı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir teknolojilerle ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket aylar önce tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u hatalarından arındırıp bir türlü piyasaya süremezken, şimdi de dikey olarak katlanabilen akıllı telefon patenti aldı.
Samsung katlanabilir telefon sevdasından vazgeçmiyor
LetsGoDigital'in haberine göre şirketin yeni patenti bu ayın başlarında WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yayınlandı. Patentle ilgili olarak oluşturulan görsellerde, cihazın tıpkı Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanacağı görülüyor. Bu sayede daha az bir yer kaplayacak olan cihaz, kapalıyken de farklı işlevler için kullanılabilecek.Bu işlevler müzik dinlemek, selfie çekmek ve bildirimlere göz atmak olabilir. Şirketin aldığı bu tasarım patenti heyecan verici ancak gerçek hayata uyarlamasının nasıl olacağı büyük bir soru işareti. Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağını beklemiş olsak da, yıl sonuna doğru yaklaşırken piyasaya sürülmüş herhangi markada bir katlanabilir akıllı telefonun olmaması hayal kırıklığı yaratmış durumda. Şirketlerin bu teknolojiyi son kullanıcının kullanımına sunulacak hale getirmesinin ne kadar zaman alacağı ise muamma.
https://www.gsmarena.com/samsung_patent_reveals_clamshell_design_that_opens_to_tall_67inch_display-news-38803.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle